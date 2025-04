Los detalles de las polémicas fotos de la princesa Leonor en bikini: el precio que se ha pagado y cómo se hicieron

La princesa Leonor se prepara para llegar a Valparaíso, la ciudad chilena donde está previsto que el buque escuela Juan Sebastián de Elcano atraque el próximo viernes, sin embargo, la hija de los reyes Felipe y Letizia vuelve a acaparar todos los titulares por sus comentadas imágenes en bikini. Unas fotografías que, en contra de lo que muchos esperaban, han visto la luz en nuestro país, donde prometen dar mucho de qué hablar.

Han pasado solo dos semanas desde que se desvelara la existencia de unas imágenes de la princesa Leonor en traje de baño y disfrutando de una jornada de playa en Montevideo. Unas fotografías que esta semana publica la revista ‘Diez Minutos’, y sobre las que se han filtrado detalles como su posible precio.

La princesa Leonor ha sido fotografiada en bikini en una playa de Montevideo. Foto: Casa Real

Así son las polémicas imágenes de la princesa Leonor en bikini en las playas de Montevideo

Fue el pasado 5 de marzo cuando la princesa Leonor llegó a Montevideo. Una escala de varios días en la que la heredera al trono y sus compañeros tuvieron tiempo para el relax. Un tiempo que la hija de los reyes Felipe y Letizia disfrutó con una divertida jornada de playa.

Tal y como desvela la citada revista, la princesa Leonor y sus compañeros estuvieron esos días alojados en un hotel de la capital uruguaya y aprovecharon para disfrutar de varios planes en Montevideo. Uno de ellos, una jornada de descanso en La Mulata, una playa cercana a la ciudad, ubicada a media hora del hotel a la que se trasladaron el jueves 6 de marzo.

Allí, y tal y como demuestra el extenso reportaje gráfico, la princesa Leonor fue fotografiada por primera vez en bikini junto a varios de sus compañeros. Primero bañándose en el mar luciendo un traje de baño de dos piezas y luego disfrutando de unos refrescos y del pescado de la zona.

Tal y como ha desvelado Vicente Sánchez, director de la revista, en el programa ‘La mirada crítica’, los guardiamarinas “no tomaron medidas para esconderse, hubo mucha naturalidad. Era una playa familia, con mucha gente”.

Una distendida y tranquila jornada que, en contra de lo esperado, fue fotografiada. Unas imágenes que, tal y como aseguran, no fueron nada fáciles de conseguir.

La intrahistoria de las fotografías de la princesa Leonor en bikini: cuánto han costado y cómo se hicieron

Al parecer, los fotógrafos han estado siguiendo los pasos de la princesa Leonor prácticamente desde que zarpase del puerto de Cádiz el pasado 11 de enero. Sin embargo, no fue hasta su llegada a Montevideo cuando consiguieron fotografiar a la hija de los Reyes, con ciertas dificultades. Así lo señala ‘Informalia’, que apunta: “Los fotógrafos tuvieron que esquivar a los escoltas haciéndose pasar por turistas. Y lo lograron”.

Una vez conseguidas las imágenes, los paparazzis las pusieron en el mercado. “El precio de salida fueron 150.000 euros” asegura el portal, que también desvela que, a día de hoy, ningún medio estaría dispuesto a pagar dicha cantidad por ningún material, ni siquiera este: “El material se ofreció, en primer lugar, a la revista ‘¡Hola!’, que puso sobre la mesa 80.000 euros. Lo desecharon por dos motivos: por un lado, porque creían que podían conseguir más dinero, pero, sobre todo, porque los fotógrafos sospecharon que la revista quería guardarlas en un cajón y ellos querían que esas imágenes se publicaran”.

Así, decidieron ofrecerlas tanto al resto de revistas como a las televisiones. Así, y a pesar de que ninguna de las ofertas alcanzaba la cantidad ofrecida por ‘¡Hola!’, decidieron ganar menos dieron pero asegurarse que las imágenes se publicasen: “Querían asegurarse de que su trabajo, por el que a veces se juegan su integridad y reciben infinidad de presiones, sobre todo cuando se trata de material de este tipo, terminara viendo la luz”.

Finalmente, fue la revista ‘Diez Minutos’ quien se hizo con las fotografías de la princesa Leonor en bikini, unas imágenes por las que, según desvela el citado portal, se habrían pagado 60.000 euros.

Aseguran que las imágenes de la princesa Leonor en bikini se ofrecieron a diferentes medios. Foto: Casa Real

Según añaden desde 'Vanitatis', la venta de estas imágenes fue tan difícil que incluso los responsables casi daban la venta por fallida. "Ha sido un trabajo muy duro" han apuntado los autores al citado portal, donde añaden que si complicado fue realizar las fotos, también lo fue su venta. Y es que, "han sido varios los motivos por los que no hemos visto las fotorgrafías hasta que ha pasado casi un mes. Un precio no apto para cualquiera y ofertas que no convencían han sido las principales razones, pero también ciertas reservas a publicar unas imágenes que podían no gustar en Zarzuela, donde sabían de su existencia pocos días después de conseguirse".

Así lo confirman diferentes medios que desvelan el interés de los reyes Felipe y Letizia por las fotografías de la princesa Leonor. "Nos dicen que incluso las han visto antes de su publicación porque se las hicieron llegar desde una de las cabeceras. Pero no tenían el control sobre ellas y eso les inquietaba" apunta 'Informalia', que asegura que desde el entorno de los Reyes se ha intentado averiguar datos sobre su publicación: "No es cierto que desde Casa Real hayan llamado a las revistas presionando, pero sí que periodistas amigas y fotógrafos que siguen a los Reyes han preguntado".