Polémica con la herencia de Gene Hackman: la batalla de sus hijos por los 80 millones y los detalles del testamento

Fue el pasado 27 de febrero cuando salió a la luz la muerte del actor Gene Hackman. Una noticia que conmocionó a Hollywood, sobre todo por las circunstancias que rodearon la investigación que eran, cuanto menos, extrañas. El cuerpo sin vida del reconocido intérprete era encontrado en su casa de Santa Fe, Nuevo México, a pocos metros del de su mujer, Betsy Arakawa. Según ha desvelado la autopsia oficial, la pianista murió a causa del síndrome pulmonar por hantavirus el 11 de febrero, y él una semana después a causa de un problema cardiaco agravado por los síntomas avanzados del Alzhéimer que sufría desde hacía años.

Sin embargo, a pesar de las conclusiones, la trágica muerte de Gene Hackman y su mujer sigue dando mucho de qué hablar. Sobre todo tras las recientes declaraciones del doctor Josiah Child, director del centro médico Cloudberry Health de Santa Fe, asegurando que habló con Betsy Arakawa un día después de la fecha oficial de su muerte: “La señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero. Habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viviera esa tarde. No mostró ningún síntoma de afección respiratorio y la vita no tenía nada que ver con hantavirus. La intentamos llamar en un par de ocasiones sin obtener respuesta”.

Mientras la investigación continúa esclareciendo los detalles de la muerte del actor, es su millonaria herencia la que centra las miradas. Una fortuna que la prensa estadounidense cifra en 80 millones de euros, por la que los hijos de Gene Hackman podrían iniciar una batalla legal.

La última foto de Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa, en marzo de 2024. Foto: Gtres

Los detalles del testamento de Gene Hackman, en el que no figura ninguno de sus hijos

Con cuatro décadas dedicado al mundo del cine y la televisión, Gene Hackman tuvo una prolífica carrera que le reportó una gran fortuna, la cual él dejó claramente repartida en su testamento. En sus últimas voluntades, fechadas en junio de 2005, el actor dejaba todos sus bienes a su mujer, Betsy Arakawa.

Además, Hackman también dejó escrito que, en caso de que su mujer falleciera antes, un abogado, llamado Michael G. Sutin, sería su sucesor legal. Sin embargo, este letrado murió hace seis años, por lo que nombró a Julia L. Peters, antigua socia de Sutin, como su albacea.

También fue en el año 2005 cuando Betsy Arakawa redactó su testamento, en el que siguió el mismo patrón que Gene Hackman, legando su fortuna a su marido y, en caso de haber fallecido, a los dos mismos abogados. Según ha desvelado la revista ‘People’, en el testamento de Arakawa se recoge que su patrimonio pasaría a un fondo benéfico, “con motivo de alcanzar fines beneficiosos para la comunidad, en consonancia con las preferencias e intereses benéficos expresados o indicados por mí y por mi cónyuge”.

Tras la muerte de ambos con pocos días de diferencia, la pregunta que todo el mundo se hace es quién heredará la millonaria fortuna de Gene Hackman, unos bienes que incluso señalan que podrían ir a parar la beneficencia. Algo que los hijos del actor no estarían dispuestos a permitir.

Con una larga trayectoria, Gene Hackman amasó una fortuna de 80 millones. Foto: Europa Press

La batalla legal que podrían iniciar los hijos de Gene Hackman por su herencia

Gene Hackman tuvo tres hijos durante su primer matrimonio con Faye Maltese: Christopher, de 65 años, Elisabeth, de 62 y Leslie, de 58. Tres descendientes con los que, según apuntan, su relación no era del todo cercana. Algo que podría explicar por qué les dejó fuera del testamento que firmó en 2005, y que sustituyó a uno anterior, en el que presumiblemente sí se les incluía. Un detalle que llama mucho la atención y por el que sus hijos están dispuestos a luchar.

Tal y como aseguran, los descendientes de Gene Hackman estaría valorando las opciones para acceder a la fortuna de su padre. Unas opciones entre las que podría encontrarse impugnar el testamento en el que nombraba única heredera a su mujer.

Según la prensa americana, los hijos de Gene Hackman ya habrían contratado un abogado. Según ‘Daily Mail’, Christopher, el primogénito del actor, ha contratado los servicios de Andrew M. Katzenstein, de la firma Hollywood Proskauer Rose, un reconocido letrado que cobra 2.000 dólares la hora.