El mundo de la belleza no deja de innovar y, cuando ya habíamos aprendido a usar correctamente los rodillos faciales, llega a nuestras vidas un nuevo instrumento beauty que no es otra cosa que una piedra. Sí, una piedra, pero no una cualquiera porque ésta tiene nombre oriental, Gua Sha, y ya está considerada como un imprescindible que no puede faltar en nuestra rutina de cuidados.

Aunque es toda una novedad, y todavía pocos saben pronunciar correctamente su nombre, lo cierto es que el Gua Sha es una técnica milenaria que tiene más de 2.000 años y proviene de China. Esta piedra puede tener diferentes diseños pero el más común es una silueta similar a la de un corazón, una forma que parece casual pero que ha sido muy estudiada para resultar efectiva en las diferentes zonas del rostro y del cuello. Los materiales más comunes son el cuarzo rosa y el jade y, lo más recomendable, es acompañar su uso con aceites, esencias o cremas para que podamos moverlos con más suavidad por la piel.

Exactamente nuestro rostro cuenta con 43 músculos que están en continuo ejercicio cuando realizamos acciones tan cotidianas como reír, besar, pestañear o fruncir el ceño. Son músculos a los que apenas mostramos atención y, que al igual que otros del cuerpo, también necesitan de un masaje para mantenerlos en forma. Los masajes con una piedra Gua Sha tienen dos finalidades principales. La primera es drenar y eliminar la retención de líquidos y, la segunda, reafirmar la piel del rostro para eliminar imperfecciones como las arrugas.

Si quieres aprovechar al máximo las ventajas antiedad del sistema oriental del Gua Sha, desde Vozpópuli te vamos a explicar todo lo que necesitar saber para que lo conviertas en el nuevo compañero de tu rutina. Además de difuminar las arrugas más superficiales, pronto te darás cuenta que este pequeño gesto, que apenas te llevará cinco minutos, potenciará al máximo los efectos de las cremas que usas para cuidarte.

¿Cómo se usa el Gua Sha?

El Gua Sha es una técnica muy utilizada en el oeste de Asia que consiste en tratar la piel con un objeto liso con la finalidad de reactivar el flujo sanguíneo para que aumente la llegada de nutrientes a los músculos, las articulaciones y a la piel. Aunque su uso estético se centra en el rostro y el cuello, estas piedras también pueden ser utilizadas en otras áreas del cuerpo, como la espalda, empleando una mayor presión para relajar los músculos y liberar tensiones.

Serum y Gua Sha y rodillo facial de cuarzo rosa Unsplash

Para saber usarlas correctamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo debemos de conservar nuestra piedra. Los expertos recomiendan enfriarla en el congelador unos minutos antes de su uso o guardarla en la nevera para potenciar la efectividad del masaje y las propiedades de los productos que empleemos de acompañamiento.

¿Cuál es el mejor momento para utilizarla? Lo mejor es hacerlo después de desmaquillarse, cuando tengamos la piel de la cara completamente limpia e hidratada. El Gua Sha no es un sustitutivo de los rodillos faciales, todo lo contrario, puedes combinar ambas técnicas. Uniendo sus fuerzas conseguirás incrementar su efectividad porque cada una tiene una finalidad diferente.

El masaje debe de tener una duración entre 3 y 5 minutos

La piedra Gua Sha debe de usarse con un sérum o un aceite en una cantidad exacta para aportar hidratación. Un exceso puede hacer que la piedra no entre en contacto con la piel y, por tanto, no resulte efectiva. Si pecamos en defecto, podemos dañar el rostro porque el raspado en una piel seca puede provocar tirantez. También tenemos que tener en cuenta la presión que hay que ejercer y que será moderada porque el objetivo no es otro que relajar la musculatura para suavizar las líneas de expresión.

El masaje correcto debe de tener una duración de entre tres y cinco minutos y debe de repetirse de forma diaria. Puedes comenzar por la zona de la mandíbula, deslizando el Gua Sha de forma ascendente desde el centro hasta el lóbulo de la oreja. Luego continúas con la frente dividiéndola de manera imaginaria en tres pisos y deslizando del centro hacia afuera arrancando en la franja más alta y repitiendo la acción en los dos niveles siguientes.

Mapa facial del uso del Gua Sha en el rostro You are The Princess

Para tratar las mejillas comenzaremos desde la nariz y moveremos la piedra a lo largo de las mejillas y los pómulos en dirección hacia la oreja. Después repetiremos pero cambiando el recorrido hacia el centro de la barbilla. El contorno de ojos es la zona más delicada por lo que hay que prestar especial atención. En este caso comenzaremos en la zona interna del ojo para desplazar el Gua Sha hacia la sien.

Por último, no olvides tratar también las cejas, deslizando hacia arriba a lo largo de todo su hueso y desde dentro hacia afuera, y el cuello donde utilizaremos la piedra con movimientos ascendentes. Los masajes no deberías de repetirlos más de cinco veces en cada región facial.

Los beneficios del Gua Sha

Con la realización de este tipo de masajes en los músculos del rostro conseguiremos atenuar imperfecciones como las arrugas, las manchas y las ojeras además de prevenir la flacidez y aumentar la luminosidad de la piel. Con el uso de estas piedras también contribuimos a drenar la piel y a eliminar toxinas, a mejorar la circulación, liberar la tensión de los tejidos e incluso es eficaz contra el acné porque consigue que aparezca con menos fuerza.

En líneas generales, podemos destacar los siguientes beneficios de realizar masajes faciales a diario con piedras Gua Sha:

Se exfolia y oxigena la piel y se activa la regeneración celular

y se activa la regeneración celular Se suavizan las líneas de expresión

Estimulación de la circulación sanguínea incrementando el aporte nutritivo a la piel

incrementando el aporte nutritivo a la piel Efecto lifting , alisando la piel y esculpiendo el rostro

, alisando la piel y esculpiendo el rostro Aumenta la producción de colágeno

Tonifica los músculos y libera tensión muscular

y libera tensión muscular Promueve el drenaje linfático y la desintoxicación de la piel

Hay que tener en cuenta que los milagros no existen y que los resultados no serán tan efectivos como los que podemos lograr si nos sometemos a tratamientos de medicina estética. Sin embargo, su efecto lifting y el aumento de la potencia de las cremas y sérums, ya convierten al Gua Sha en un sistema totalmente aconsejable.

¿Cómo elegir tu piedra?

Una de las mejores propuestas son las piedras de jade. Históricamente es la mejor fórmula y ya era empleada por emperadores y emperatrices en el siglo VII para sus cuidados de belleza. El jade permite una desintoxicación más efectiva y apoya el drenaje linfático. También tiene un efecto antienvejecimiento que viene provocado por la estimulación de la producción natural de colágeno. Por si todo esto fuera poco, también contribuye a una mayor relajación de los músculos faciales.

Gua Shas de cuarzo rosa en diferentes formatos Freepik

La alternativa más común al jade es el cuarzo rosa. Esta piedra semipreciosa es más conocida por sus propiedades descongestionantes porque promueve el drenaje linfático que tiene como resultado la eliminación del exceso de líquidos. Más allá existen otras propuestas en diferentes colores como la piedra morada que es de amatista, la negra que es obsidiana o el jade blanco. Cada pieza es totalmente única por lo que contará con un color y un tamaño siempre diferente.

Otro elemento que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar la piedra es su forma. Las más comunes son las rectangulares, con forma de corazón, ala, pez o pie de pato. La diferencia es las zonas del cuerpo para las que están diseñadas por lo que primero debes de identificar cuál es el uso que le vas a dar para luego buscar la forma más adecuada.

Algunas de las mejores propuestas del mercado

En la marca Mi Rebotica han querido hacerle honor a su tierra y sus orígenes, Talavera de la Reina y su propuesta de Gua Sha está realizada de forma artesanal en cerámica, barro y esmalte. Para este lanzamiento, han inaugurado un nuevo departamento de artesanía que se estrena con la elaboración de piezas de cerámica para masaje facial. Cada pieza que venden es única y tiene su número de serie porque ha sido moldeada, esmaltada y pintada a mano.

Gua Shas artesanales realizados en cerámica. PVP: 35.90€ Mi Rebotica

La piedra Gua Sha de You are The Princess es una piedra de cuarzo rosa con la que poder cuidar la piel, masajearla y revitalizarla. Esta herramienta de belleza tiene forma de ala de unos 10cm de largo y sirve para realizar el masaje facial tanto en rostro como en cuello.

Gua Sha de cuarzo rosa. PVP: 10.95€ You are The Princess

Mariona Vilanova ha diseñado para la marca de alta cosmética orgánica Sublime Oils un Gua Sha de porcelana que es toda una joya de tocador de la que se ha creado una producción de unidades limitadas. Su forma está especialmente diseñada para adaptarse a cada ángulo del rostro para hacer del masaje un ritual fácil y placentero.

Esta propuesta está hecha a mano y no contiene ningún tipo de ingrediente o procedimiento químicos nocivo. Cada joya se acompaña por un video tutorial en el que te explican paso a paso como utilizar el Gua Sha para conseguir resultados rejuvenecedores de forma inmediata y a largo plazo.

Gua Sha de porcelana de edición limitada. PVP: 110€ Mariona Vilanova

Desde Birchbox nos proponen su accesorio para masajes faciales realizado en piedra de jade natural. Su Gua Sha aumenta la circulación sanguínea, relaja los músculos del rostro y estimula tu dermis. ¿En qué se traduce? Lograrás una piel radiante y descongestionada con su uso.

Gua Sha de jade verde. PVP: 12.90€ Birchbox

A partir de ahora verás las piedras con otros ojos. ¿Te animas a sumarte a esta fórmula ancestral de mimar tu piel?