El millonario patrimonio de Pepe Navarro y su plan para que el hijo de Ivonne Reyes no herede su parte

Han pasado más de quince años desde que Ivonne Reyes, quien recientemente desveló que estaba en la ruina total, iniciara una batalla por demostrar que Pepe Navarro es el padre biológico de su hijo Alejandro Reyes. Algo que el periodista siempre ha negado, a pesar de que en 2012 la justicia dictaminó que, legalmente, es su hijo. Una sentencia por la que el joven tiene derecho a una parte de la herencia del presentador, cuanto este fallezca. Sin embargo, Navarro no está dispuesto a permitirlo.

Así lo asegura la revista ‘Lecturas’, que desvela tanto el millonario patrimonio con el que cuenta actualmente Pepe Navarro, como el supuesto plan que tendría para evitar que Alejandro Reyes reciba dicha parte.

El millonario patrimonio que tiene Pepe Navarro

Convertido en uno de los presentadores más conocidos de la televisión, Pepe Navarro cuenta con una dilatada carrera profesional, con muchos éxitos a sus espaldas. Éxitos como ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ o ‘El juego de la Oca’ que le ayudaron a amasar una gran fortuna de varios millones de euros, según la citada revista, que desvela los bienes y propiedades del presentador.

Desvelan el millonario patrimonio de Pepe Navarro, quien querría evitar que Alejandro Reyes herede su parte. Foto: Europa Press

Según señalan, Pepe Navarro atesora 18 cargos en 16 empresas, algunas de ellas inactivas, dos de las cuales son titulares de los bienes inmuebles del presentador. Propiedades entre las que se encuentra una vivienda de 112 metros cuadrados en Alcobendas, la cual adquirió en 2016 por algo más de 305.000 euros, y cuyo uso corresponde a la exmujer del periodista, Eva Zaldívar, y sus hijos mayores, tras el divorcio. “Desde 2014, sobre esta finca pesa un embargo de casi 60.000 euros derivados de una sentencia judicial que Pepe Navarro perdió”, apunta el medio.

Además, también tiene dos garajes, uno de ellos embargados en 2022 por un impago de 5.739 euros en un procedimiento contra la comunidad de propietarios; un terreno de 28.000 metros cuadrados adquirido en 1996 en Alcobendas, y destinado a zonas comunes de una urbanización; y la considerada la ‘joya de la corona’ del patrimonio de Pepe Navarro: una mansión de 540 metros cuadrados en Ibiza, construida en un terreno de más de 30 hectáreas de terreno, divididas en el registro de la propiedad en cinco parcelas de más de cinco hectáreas cada una.

Así es el supuesto plan de Pepe Navarro para evitar que el hijo de Ivonne Reyes reciba parte de su herencia

Como es de imaginar, no es fácil calcular el valor real del patrimonio de Pepe Navarro. “Son varios millones de euros, hacer el monto total, la cifra concreta, es muy difícil. La casa de Ibiza vale ya millones” ha señalado Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, en el programa ‘TardeAR’. “Esa es la razón por la que Pepe sigue empecinado en negar su paternidad aunque es algo que está reconocido por el tribunal. Alejandro tendría derecho a un 20% de eso” ha añadido, deslizando que la herencia del presentador podría ser de unos 10 millones de euros.

Una gran fortuna por la que, según apunta la publicación, Pepe Navarro habría hecho una petición para cuando él ya no esté. “Ha pedido a sus hijos sí reconocidos que pidan una prueba de paternidad a Alejandro cuando él fallezca” ha señalado Pliego, que ha asegurado que con esta prueba, “le pondría las cosas más difíciles a Alejandro” a la hora de acceder a la herencia.

Un plan que, según ha señalado la abogada de Ivonne Reyes a la revista, no es legalmente viable: “Si estuviésemos en un caso que nunca se ha juzgado esa afiliación, unos hermanos sí podrían obligar a otro a hacerse una prueba de paternidad, pero en este caso, es cosa juzgada”.

Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro Reyes. Foto: Europa Press

Juzgada y sin lugar a réplica, tal y como señala la propia Ivonne Reyes, para quien el tema de la paternidad de su hijo está zanjado. Algo que no comparte Pepe Navarro, quien no se rinde en demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo, tal y como volvió a asegurar hace unos días en el programa ‘¡De viernes!’ donde además reconoció que no hacerse la prueba de paternidad en su momento fue una equivocación.

“Fue un error. Yo creía que en una cuestión de familia se hubiese revisado, pero no y pagas toda tu vida. A los tres años le dije que si quería saber quién era el padre de su hijo y me dijo que sí. ‘Aquí estoy, hagamos la prueba’, le dije y fue cuando desapareció. Yo intenté subsanar el error, independientemente de lo que pasara antes. Se cometió un error y ella ha hecho un espectáculo”, explicó.

Un error que está dispuesto a subsanar y evitar dejar problemas a sus hijos. Así, el periodista aseguró que está dispuesto a someterse a las pruebas de AND: “Le ofrecí hace diez años y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta para que se quede zanjado y que legalmente sea así. Vamos donde ella diga y naturalmente habría que pedírselo al juez”.