Pedro Piqueras se lanza a cantar y tocar la guitarra en 'El Hormiguero' y desvela con quién fue su entrevista más tensa

Pedro Piqueras, de 69 años, fue entrevistado en ‘El Hormiguero’ este miércoles con motivo de la presentación de su nuevo libro ‘Cuando ya nada es urgente: llegar, estar y saber irse’, donde se hace un repaso a su trayectoria profesional, hace un homenaje a grandes maestros y desvela su lado más personal. Sin embargo, no se trata de “una biografía”, como aclaró el que fuera presentador de Informativos Telecinco durante 17 años hasta el 21 de diciembre de 2023, fecha en la que se retiró.

El periodista habló de por qué tomó la decisión de jubilarse, cuáles fueron sus entrevistas más complicadas -a un político en cuestión-, desveló el “truco del alfiler” que utilizaba cuando era presentador y además, sorprendió a todos, lanzándose a cantar y tocar la guitarra, la cual no tocaba “hace 20 años”. Y es que Piqueras tiene un pasado como cantante. Cuando era joven, formó parte del grupo folk Nuevo Mester de Juglaría y después, se unió a la banda Carcoma. Además, también está aprendiendo a tocar el piano desde hace algunos años.

Pedro Piqueras desvela cómo y por qué decidió retirarse de la televisión

En el programa, Pedro Piqueras habló de su retirada de la televisión. “Lo más difícil es saber irse”, dijo, para después explicar por qué y cómo tomó la decisión de jubilarse en 2023, algo que ya venía pensando hace tiempo. “El momento adecuado es cuando percibes que ya no eres el mismo de antes, cuando algo se te hace rutinario, seguramente. Cuando piensas que es mejor irte tú, que no que te digan que te vas a ir y antes de que lo note el público, que ya no tienes las mismas cualidades que antes”.

Piqueras explicó que hizo un trabajo mental previo antes de dar este paso. “Yo lo pensé durante mucho tiempo, 4 ó 5 años, porque yo pensé que me tenía que preparar para ese momento fatal de la jubilación, que piensas que es en un principio, porque cuando te vas a jubilar lo ves como algo horroroso, las depresiones por jubilación, etc. y yo me dije: ‘tengo que prepararme para ese momento y prepararme era hacer cosas que me gustaban. Navegar a vela con mis amigos, aprender a tocar el piano, que es en lo que he estado en los últimos tiempos. Pero soy fatal, fatal”, admitió entre risas.

Después, continuó explicando: “Te vas pensando qué hacer y al final llegas a la conclusión, de que efectivamente, tienes que trabajar para el después, y eso te lo hace todo mucho más fácil, y salir bien, significa que te ocupe el puesto alguien que estés seguro de que lo va a hacer muy bien y cuando querían fichar a alguien, me pidieron su opinión, la di, sobre Carlos Franganillo, y se lanzaron a hacer la oferta que la hicieron en mi propia casa. Le dijo vas a tener el sueldo de Piqueras, el coche de Piqueras...”, señaló entre risas.

Tras retirarse de la televisión, intentó ser más “él” después de todas las horas que pasaba trabajando en televisión. “A partir de ese momento me propuse ir al teatro y al cine como no había ido antes, recuperar los amigos y un buen día, alguien me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y Volví a no poder ir al teatro, al cine...”.

Pedro Piqueras explica cómo y por qué se jubiló

Pedro Piqueras se lanza a cantar y tocar la guitarra

En el programa, Pablo Motos habló de la faceta de músico de Piqueras y de su época en la que fue cantante. “Ser músico es algo muy grande y yo no diría nunca que he sido músico. Me ha gustado la música y he cantado profesionalmente”.

Pablo Motos confesó entonces: “No me resisto a que lo intentemos, quiero que hagamos algo en directo y vamos a confesar que ha sido un atraco. Le dije: ‘Pedro por fin nos conocemos y tal, tengo dos guitarras, ¿tú cantarías algo?”.

¡Pedro Piqueras nos canta una canción con la guitarra en directo! #PiquerasEH pic.twitter.com/BACZ2iFTE2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Piqueras explicó que llevaba “20 años sin tocar la guitarra” porque en el último tiempo se había dedicado “a intentar tocar el piano cuando podía y la guitarra la dejé”. “Hoy, intentando recordar alguna canción para cantar en el programa, no me acordaba de ninguna y de la letra tampoco. De estas cosas que te da un bloqueo tremendo. Entonces he ido a Internet y he sacado la letra de ‘Don Guido’ de Serrat. Venga, vamos. Lo tengo aquí. Los atracos sin balas son mejores”, dijo animado y después, comenzó a cantar un fragmento de ‘Llanto y coplas’ de Joan Manuel Serrat mientras tocaba la guitarra. Pablo Motos le acompañó también tocando el mismo instrumento. Tras finalizar la actuación, recibió una gran ovación y aplausos del público.

Pedro Piqueras fue cantante en el pasado

Piqueras desvela a qué político le hizo la entrevista más difícil

Durante la charla, Motos preguntó a Piqueras por el líder político con quien había tenido la entrevista más complicada. El periodista explicó que “todas las entrevistas son difíciles, yo además, me las tomo muy enserio. Entrevistar al presidente del gobierno, [Pedro Sánchez], no te puedes imaginar lo que es y no porque haya presiones, a veces viene de la propia calle, ‘tienes que apretarle las cuerdas, no puede salir vivo’... Cosas de ese tipo que dices: ‘Bueno, voy a hacer una entrevista a un señor que es presidente del Gobierno y quiero buenas respuestas, sobre todo, que me responda a los problemas reales que hay y aunque se enfade, pero tienes que plantearlo”.

Después confesó que con el líder de Vox, Santiago Abascal, tuvo “una entrevista difícil porque habían pasado algunas cosas tensas, sobre la muerte de una persona en Tirso de Molina, y desde Vox se mantenían en que eran magrebíes y después se descubrió que no, pero él fue curiosamente muy tenso a la entrevista. Además, por un tema judicial y porque él es muy firme en esas cosas pero al final, no eludió las respuestas. Yo tengo que decir que entró al trapo de todo”.

Del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Piqueras resaltó que “ha aprendido a contestar lo que quiere contestar y bien, es un tipo educado”. Sobre Pablo Iglesias señaló que sus entrevistas “eran muy interesantes”. “Siempre te ponía retos en sus respuestas. A veces, el reto era cómo cortarle porque se alargaba muchísimo, también pasaba eso”, dijo entre risas.

Pedro Piqueras también se animó a cocinar su ‘Pollo estilo Piqueras’ en ‘El Hormiguero’ junto al chef David de Jorge y Pablo Motos.

Pedro Piqueras habla de cuál fue su entrevista más tensa

El truco del alfiler para no reírse

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Pedro Piqueras también habló del truco del alfiler que le enseñaron en televisión debido a que en varias ocasiones le entró un ataque de risa en directo mientras daba alguna noticia. “Un día me dio una carcajada en una conexión [en directo] porque habían detenido a dos tipos que se dedicaban a robarle a la gente en la carretera, eran paquistaníes, yo cubría Cataluña, y esos tipos llevaban unos carnés de policía, pero que eran de juguete, de los que venden en las ferias para los niños y una pistola de juguete. Y mientras estaba dando la noticia, me dio un ataque de risa, no pude continuar y a la presentadora del espacio, Emma, también se partía de risa, metieron publicidad y alguien me dijo: ‘Llévate siempre un alfiler, porque si te da un ataque de risa, tú te pinchas y se cambia la atención, el punto de vista, estás con el pinchazo y ya no te ríes. Lo hice una vez y funcionó, la verdad, pero otras veces se me olvidaba el alfiler”.