El lado personal del Papa Francisco: su familia, su novia con la que quiso casarse y los peculiares trabajos que hizo

El Papa Francisco, cuyo nombre real es Jorge Mario Bergoglio, ha fallecido a los 88 años este Lunes de Pascua, 21 de abril de 2025 a las 7.35 horas en su residencia de la Casa Santa Marta en Roma a causa de una neumonía bilateral que le llevó a estar ingresado 37 días en el hospital. Su muerte ha causado una gran conmoción y tristeza ya que, en sus 12 años de pontificado, fue el único que tuvo una visión progresista e inclusiva con la comunidad LGTBIQ+, impulsó reformas históricas dentro de la Iglesia y luchó contra los abusos sexuales en el seno eclesiástico y una mayor transparencia del Vaticano, entre otros.

El Papa Francisco nació en Argentina en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Quien fuera el 266º Papa de la Iglesia Católica mantuvo una vida muy discreta. Era el mayor de cinco hermanos y en lo que respecta a su vida íntima y amorosa, trascendió que se hizo cura tras no poderse casar con su novia de juventud, como te contamos más adelante.

La última reaparición pública del Papa Francisco fue ayer, durante la Santa Misa del Domingo de Resurrección para dar la bendición Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) donde se le pudo ver aún convaleciente. Apareció en silla de ruedas en el balcón de la basílica de San Pedro y sin cánulas nasales, lo que se llegó a interpretar como un símbolo de una mejoría, por lo que nada hacía presagiar su repentina muerte. "Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua", proclamó entre vivas del público. Horas antes, en la mañana del domingo, el Papa recibió al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance -convertido al catolicismo en 2019- en su residencia de Santa Marta para un breve saludo e intercambiarse la felicitación por la Pascua.

Los orígenes y familia del Papa Francisco

El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires (Argentina), concretamente en el barrio de Flores, el seno de una familia humilde de inmigrantes italianos que procedían de Piamonte, del norte de Italia. Fue en 1929 cuando los Bergoglio emigraron a Argentina para comenzar una nueva vida como hicieron otros muchos en esta época.

Su padre, Mario Bergoglio, era contador, empleado en ferrocarril; murió con tan solo 51 años, cuando sus hijos eran aún muy jóvenes; mientras que su madre, María Regina Sívori, se ocupaba de la casa y del cuidado de sus hijos. Los padres del Papa Francisco se casaron en Buenos Aires y tuvieron cinco hijos: Jorge Mario, Alberto Horacio, Oscar Adrián, Marta Regina y María Elena. El Papa Francisco era el mayor de todos. Tres de sus hermanos murieron antes de que se convirtiera en Papa. De todos ellos, solo sigue viva, la pequeña, María Elena Bergoglio, que tiene 77 años y vive en Argentina.

El Papa Francisco de joven, con sus padres y hermanos

Fue portero de discoteca y fregó suelos

Antes de dedicarse a la vida religiosa, Jorge Bergoglio ayudó a su familia fregando suelos en una fábrica, trabajó en un laboratorio químico -ya que se graduó como técnico químico-, fue profesor de literatura y filosofía e, incluso, trabajó como portero de discoteca en la noche bonaerense, tal y como confesó el propio pontífice a unos fieles en una visita a la parroquia San Cirilo Alejandrino.

“Me sirvió, más que por el no poder dejar entrar o sacar gente, para ayudar a entender a las personas y a explicarme. Gracias a esas experiencias entendí cómo alentar a regresar a la Iglesia a quienes se han alejado”, explicó en el diario de la Santa Sede, ‘L’Osservatore Romano’. Y añadió: “Como dice San Pedro, siempre hay que estar preparado para dar una explicación a cualquiera que te pregunte por una razón para tener esperanza”.

El Papa Francisco tuvo una novia a la que pidió matrimonio

Un episodio poco conocido de la vida del Papa Francisco es que tuvo una novia, Amalia Damonte, también argentina, vecina de su barrio, con la que tuvo intención de casarse antes de convertirse en el sumo pontífice. Una boda que no se pudo celebrar ya que los padres de ella lo impidieron y que fue el motivo por el que Jorge Mario Bergoglio acabó metiéndose a cura.

En aquel entonces Bergoglio y Amalia tenían tan solo 12 años. Este le propuso matrimonio en una carta, donde le escribió: “Si no me caso con vos, me hago cura”. Cuando los padres de la joven se enteraron, le prohibieron recibir más misivas de Bergoglio y ahí terminó su relación. Entonces, él entró en el seminario cumpliendo con su ‘amenaza’. A pesar de lo que sucedió, hasta hace unos meses los dos seguían manteniendo contacto por carta.

A los pocos días de que Bergoglio fuera nombrado Papa, Amalia Damonte habló de cómo era el pontífice de joven. “Era grande, maduro, una maravilla de muchacho. Jugábamos en las aceras o en los parques de la zona, bailábamos... algo muy lindo. Éramos muy humildes, amábamos a los pobres... En eso éramos almas gemelas”, señaló en un medio de comunicación argentino.

El Papa Francisco ha fallecido este Lunes de Pascua

La única hermana viva del Papa Francisco y sus sobrinos

La argentina María Elena Bergoglio, de 77 años, hermana pequeña del Papa Francisco y su único familiar directo que sigue vivo, seguramente habrá sido una de las primeras personas en recibir la triste noticia de su muerte. María Elena Bergoglio está separada y tiene dos hijos. Desde hace tiempo está enferma y desde hace unos años, debido a su delicado estado de salud, vive al cuidado de las monjas en una residencia religiosa situada en el extrarradio de Buenos Aires.

Desde que el argentino viajó en 2013 a Roma para el cónclave que le cambió la vida, ya que fue elegido Papa, María Elena, 12 años menor que su hermano, no volvió a verle más en persona. Él nunca regresó a su país natal, algo que muchos argentinos no le perdonaron y ella nunca visitó el Vaticano, sin embargo, sí seguían en contacto a través de llamadas telefónicas, cartas y videoconferencias.

María Elena Bergoglio, la única hermana viva del Papa Francisco

Como curiosidad, su hermana estaba lavando los platos, cuando oyó por televisión el nombre de su hermano al poco de ver la fogata blanca. “Cuando escuché el ‘Habemus Papam’ me instalé frente al televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser Papa, antes de subir al avión me llamó y me dijo: ‘Chau nena hablamos a la vuelta’. Lo vi salir al balcón y casi me muero. Me largué a llorar y no paré, la emoción me superó”, confesó en una entrevista. Después, él le llamó por teléfonoc para comunicarle la feliz noticia y los dos lloraron de la emoción.

Poco después de esta llamada, María Elena comenzó a sufrir problemas de salud y los médicos le desaconsejaron viajar a El Vaticano ya que consideraron que las emociones fuertes que viviría allí agravarían su estado.

Días después de que el Papa Francisco fuera elegido el primer papa latinoamericano de la historia, María Elena habló de su hermano en ‘La Nación’. “Él siempre fue un hermano muy compañero, muy presente más allá de las distancias y sus compromisos con la Iglesia”. También explicó cómo era su relación: “Hablamos una vez por semana, nos escribimos cartas y nos organizamos para compartir algún que otro almuerzo familiar donde hasta hace un tiempo él cocinaba. Porque le encanta hacer sus calamares rellenos o los risottos de hongos, que aprendió de una receta heredada de nuestra abuela italiana".

Dos sobrinos que han seguido sus pasos y un sobrino nieto, futbolista

Otro de los familiares más conocidos es el sobrino del Papa Francisco, José Bergoglio, hijo de María Elena, quien fundó la organización ‘Haciendo Lío’ tras inspirarse en un discurso que pronunció su tío durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro (Brasil). La labor de su sobrino es ayudar a los más necesitados en los barrios más vulnerables de Buenos Aires.

José Ignacio Bergoglio, sobrino del Papa Francisco

Otro de sus sobrinos es José Luis Narvaja, hijo de su otra hermana Marta Regina, que ha seguido los pasos de su tío y ejerce como sacerdote jesuita. En una entrevista para ‘Religión Digital’ destacó de su tío su “curiosidad intelectual”. “Siempre le gustaron el cine, el teatro y el deporte. Creemos que lo profano es lo contrario a lo sagrado, pero no es así: lo profano en latín significa lo que está por venir, 'pro', en el templo, 'fano', no contra el templo: cine, teatro, literatura, todo esto puede ser una forma de llegar a lo sagrado”, señaló.

José Luis Narvaja es sobrino del Papa Francisco y es sacerdote jesuíta

Además, el Papa Francisco también tiene un sobrino nieto futbolista, Felipe Bergoglio, que tiene 20 años. Nació en Córdoba (Argentina) y desde agosto de 2023 juega como defensa en el Castiglione 1919, un club de la región de la Toscana. Para él era un honor que su tío abuelo, con el que compartía la pasión por el fútbol, fuera el Papa. “Mis compañeros de equipo a veces me piden una bendición antes de los partidos o cuando se lesionan. Ya me he acostumbrado”, señaló el joven. Anteriormente, Felipe también jugó en la cantera del Club Social y Deportivo Lasallano (Argentina).

El sobrino nieto del Papa, Felipe Bergoglio, que se considera un ‘creyente convencido’, y su hermana, Clara, de 18 años, se quedaron con las ganas de conocer al Papa en persona. Tenían planes de viajar a Roma en los próximos meses para encontrarse con él. “No puedo esperar, estoy seguro de que será una gran emoción”, señaló en una entrevista con ‘Il Messaggero’, para después decir: “Además de papá [Matías] y mamá, mis dos hermanos mayores, Mateo de 29 años y Benjamín de 25, han sido recibidos por el Santo Padre”.

El sobrino nieto del Papa Francisco, Felipe Bergoglio, es futbolista

El pasado del Papa Francisco

El Papa Francisco estudió y se graduó como técnico químico pero luego eligió el camino del sacerdocio y entró en el seminario de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús. Después, completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, cuando regresó a Argentina, se licenció en Filosofía en el Colegio San José, de San Miguel, completó su formación en Chile, donde estudió Humanidades.

Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José, y obtuvo la licenciatura. para posteriormente decantarse por la Teología en colegio 'San José', en San Miguel.

Con 33 años, el 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación en la Compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares (España), y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua.

En 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En febrero de 2001, le convirtió en cardenal. En marzo de 2013, cuando tenía 76 añosde edad, fue elegido el 266º Papa de la Iglesia Católica, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, un santo conocido por su humildad y devoción por los pobres.