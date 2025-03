La nueva cara de Paola Olmedo, la boda de Cayetano Martínez de Irujo, Letizia, Ana Mena y Oscar Casas, en las revistas 

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, se ha convertido en la protagonista absoluta de las revistas del corazón de esta semana, tras mostrar su 'nueva cara' después de someterse a una cirugía de casi siete horas hace poco más de un mes. La exnuera Carmen Borrego esta irreconocible tras someterse a una operación de mandíbula. También podemos ver a nuevas parejas como la formada por la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas han sido fotografiados dándose apasionados besos y la presentadora María Verdoy también tiene nuevo novio.

Además, vemos que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan tienen planes de boda; a Sara Carbonero, desolada tras la muerte de un familiar muy querido para ella y nuevos detalles de la reina Letizia que permiten conocerla un poco más.

Como cada miércoles en Vozpópuli te contamos todos los detalles de las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 19 de marzo de 2025.

La impactante nueva cara de Paola Olmedo, en la portada de 'Lecturas'

La sorprendente nueva cara de Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, ha dejado a todos impactados, incluso a su propia familia. Su madre y sus hijos lloraron al verla ya que no la reconocían tras la cirugía extrema a la que se ha sometido y a ella también le costó mucho reconocerse en el espejo según ha relatado en ‘Lecturas’.

La exmujer de José María Almoguera, Paola, de 37 años, se ha hecho una cirugía extrema, una operación de mandíbula que duró casi siete horas a través de la Seguridad Social puesto que no se trataba de algo estético, sino de salud, ya que sufría dolencias desde hace años. Al final, el cirujano tuvo que retocarle también la nariz, algo con lo no contaba Paola: “No me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco”.

Portada Lecturas

Los besos de Ana Mena y Óscar Casas y una nueva pareja en 'Semana'

‘Semana’ publica las primeras fotos de Ana Mena y Óscar Casas besándose durante una escapada romántica por Málaga. Unas imágenes que confirman su relación. La pareja dio rienda suelta a su pasión y ya no se esconde.

También vemos que la presentadora María Verdoy tiene una nueva pareja, Albert Pintó, el director de cine catalán. Los dos hicieron oficial su relación posando juntos y muy enamorados en el Festival de Málaga donde el novio de Verdoy presentó su última película, 'Tierra de nadie'.

Además, conocemos que los planes que tiene en mente el presentador Carlos Sobera cuando se jubile, que es ser “agricultor en un pueblo de Burgos”. La revista también publica unas fotos de una amistad que ha sorprendido, la de Junco, viuda de Bernardo Pantoja, y Pinocho, el supuesto hermano secreto de Anabel Pantoja; que parece que están juntos y unidos contra Isabel Pantoja.

Portada Semana

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y la reina Letizia, en la revista '¡Hola!'

La reina Letizia acapara la portada de ‘¡Hola!’, donde ocho expertos han analizado todo lo que no se ve y lo que no se sabe de la Reina, como sus gestos, su mirada, sus movimientos y el lenguaje no verbal.

Además, la revista anuncia la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que se casan este otoño de 2025 tras 10 años juntos, según han confirmado fuentes cercanas a la pareja. Aunque al principio muy pocos apostaban por su relación, ya que se llevan 32 años de diferencia de edad, desde que se conocieron en 2015, no se han separado.

Portada ¡Hola!

El viaje de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en la portada de 'Diez Minutos'

‘Diez Minutos’ publica unas fotos del viaje a Italia que han hecho Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con su hijo para que la abuela paterna conozca al pequeño Carlo, nieto de Terelu Campos y Mar Flores.

También vemos el beso de Manu Tenorio y Silvia Casas con el que desmienten los rumores de crisis de pareja y unas fotos de Sara Carbonero, desolada en el entierro de su abuela Máxima, que días antes había cumplido 100 años.