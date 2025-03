Nuevo revés para Ivonne Reyes: “Hay una mujer que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro”

Después de que Ivonne Reyes haya revelado que está totalmente arruinada, con depresión y que incluso llegó a pensar en quitarse la vida hace unos años, la presentadora podría sufrir un nuevo revés y es que podría salir a la luz el supuesto verdadero padre biológico del hijo de Pepe Navarro, Alejandro, de 24 años, según ha asegurado el periodista Jesús Manuel Ruiz.

Fue en febrero de 2012, cuando un juez declaró, en sentencia firme, que Pepe Navarro era el padre legal y biológico de Álex Reyes, hijo de Ivonne Reyes, después de que el presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ se negara a someterse a las pruebas de ADN que se le requirieron. “Fue adjudicada la paternidad por negación de hacerse la prueba de ADN. Su soberbia de aquellos días le impidió someterse a la justicia”, señala Ruiz, para después añadir: “Pepe Navarro en aquellos tiempos era el hombre todopoderoso y se pensaba por encima del bien y del mal. Incluso de la justicia. Por más que le aconsejará su despacho de abogados y sus más cercanos amigos a que se sometiera a la prueba, no quiso”. El periodista es tajante: “Este fue el error de Navarro y se aprovechó Ivonne Reyes y engañó a su único hijo”.

Podría conocerse el supuesto verdadero padre biológico del hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro

Ahora, se podría producir un giro totalmente radical e inesperado sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes. El periodista Jesús Manuel Ruiz ha asegurado que “tiene conocimiento de la existencia de una señora que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro”, según ha publicado en ‘Esdiario’.

Además, esta mujer asegura que los familiares de este hombre, concretamente los sobrinos, “estarían dispuestos a ayudar al comunicador para cotejar el ADN” para que se conozca públicamente “esta verdad que desmontaría la historia de Ivonne Reyes”. Aunque las pruebas de ADN demostraran que Pepe Navarro no es el padre biológico de Alejandro Reyes, “esto no contradice a que el padre legal del hijo de Ivonne Reyes sea Pepe Navarro”, advierte el periodista.

Ruiz publica en su artículo que Ivonne Reyes “sabe que no cuenta la verdad” y “conoce a la perfección quién es el padre biológico de su hijo” y que “lo mantiene en silencio aunque otros muchos somos sabedores de por dónde deambulan los tiros de aquellas noches de hace veinticinco años”.

En el programa ‘Fiesta’ también hablaron de este tema que, de confirmarse, daría un giro radical a toda esta historia. La periodista Marisa Martín Blázquez señaló: “Hay una señora, una persona que conocería al auténtico padre biológico del hijo de Ivonne Reyes y que, además, hay unos familiares de esa persona que estarían dispuestos a dar su ADN para cotejar esa información y demostrar así que no sería su hijo biológico [...] Además, Jesús Manuel dice que es posible que en breve esa persona se de a conocer”.

Por su parte, el periodista Saúl Ortiz comentó: “Pepe Navarro sabe perfectamente el nombre y los apellidos” [del supuesto padre biológico del hijo de Ivonne Reyes]”.

Una mujer conocería al supuesto verdadero padre biológico

Pepe Navarro arremete contra Ivonne Reyes: “Son las consecuencias de vivir en la mentira toda su vida”

Tras la entrevista que dio Ivonne Reyes en ‘De Viernes’, los periodistas preguntaron a Pepe Navarro cuál era su opinión al respecto tras confesar la venezolana que tenía depresión y estaba en tratamiento psiquiátrico y este fue tajante: “Si es que me da exactamente igual. Es todo mentira, ella misma es una mentira. Y, bueno, pues, son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida”.

Navarro sigue manteniendo que él no es el padre del hijo de Ivonne Reyes y, aunque no se alegra por la situación por la que está atravesando la presentadora y actriz, señaló que es “justicia divina” lo que está viviendo.

Además, indicó que este tema de la paternidad, por el que el Pepe Navarro e Ivonne Reyes llevan en una guerra judicial y mediática 24 años, causó mucho dolor a su familia y le afectó a nivel laboral también. “El daño está hecho. El daño que me ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos 15 años es muy considerable, a nivel personal, familiar, profesional, social”, manifestó.

El comunicador continuó cargando contra Ivonne Reyes: “Ella no es consciente del daño que ha podido hacer porque ella va a su juego, a su mentira y a sacar dinero”.

Pepe Navarro recordó las elevadas cantidades de dinero que habría ganado Ivonne Reyes hablado de él y de la paternidad de su hijo en los programas de televisión. “Se lo quiero recordar. La primera entrevista que hizo para hablar de mí le pagaron 98.000 euros. No está mal. Y la segunda, 83.000. No me lo invento. Está en un documento que se presentó al juez en su día”, indicó a los medios.

El comunicador llegó a decir sobre Ivonne: “Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental”.

Pepe Navarro también declaró en el programa ‘TardeAR’ que “desde hace 10 años, le he ofrecido hacer las pruebas pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo”. Y añadió: “Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace 10 años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira, la depresión irá en aumento”.