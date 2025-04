Pablo Urdangarin desvela cómo es la relación con su padre y confiesa cómo le afecta la presión mediática

Han pasado tres años desde que Pablo Urdangarin diera un paso al frente, convirtiéndose en el portavoz involuntario de su familia. Una tarea que asumió tras el anuncio de la separación de sus padres, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, y que le convirtió en uno de los miembros más queridos de la familia del Rey. Siempre educado y correcto, el segundo hijo de los exduques de Palma ha sabido mantenerse en un discreto segundo plano a pesar del interés que despierta su vida, incluida la profesional, sobre la que no ha dudado en hablar.

En los últimos años, Pablo Urdangarin ha demostrado que su pasión por el balonmano es algo serio, y que es el digno heredero de su padre. Algo que lleva con mucho orgullo, tal y como ha confesado en una breve entrevista a TVE, donde además ha hablado de cómo le afecta la presión mediática.

El éxito de Pablo Urdangarin en el balonmano y la relación con su padre, Iñaki Urdangarin

Pablo Urdangarin es uno de los jugadores clave de su equipo, el BM Granollers, que el pasado 4 de abril consiguió una victoria histórica al vencer al Barça, que se mantenía imbatible desde hacía siete años. Un triunfo que los jugadores celebraron por todo lo alto con su afición, incluida la infanta Cristina, que desde las gradas animó a su hijo.

Convertido en toda una estrella, tal y como lo ha definido la Liga ASOBAL (Asociación de Clubes Españoles de Balonmano), Pablo Urdangarin ha hecho unas declaraciones para los Deportes de TVE, donde ha desvelado su pronta pasión por este deporte, el cuál aprendió de su padre: “Siempre he jugado al balonmano, como mi padre era jugador empecé de muy pequeño. Lo dejé unos tres años porque me fui a Estados Unidos y allí no había, y en cuanto volví a pillarlo no me veía sin jugar al balonmano. Y fue de un hobby a tomármelo más en serio”.

Pablo Urdangarin es uno de los jugadores clave de su equipo, el BM Granollers. Foto: Europa Press

Dispuesto a convertirse en uno de los grandes nombres del balonmano como lo fue su padre, Pablo Urdangarin también ha hablado de la cercanía que tiene con él, y de cómo le ayuda en sus partidos: “Mi padre me ayuda mucho en temas mentales, mucho más que en temas de balonmano, porque al final él lo ha vivido mucho y sabe lo que es jugar Champions, con Selección, en Liga… jugar todo. Yo siempre le llamo antes de los partidos y repetimos un poco las mismas cosas”.

Y es que, según ha señalado Pablo Urdangarin, les une un gran vínculo: “Lo considero como un psicólogo, hablo con él y es un gusto porque muy poca gente tiene esa suerte de tener a alguien que lo ha vivido todo, que lo ha ganado todo… Lo tienes al lado para cualquier cosa, y yo lo intento aprovechar”.

Eso sí, a pesar de estar encantado con que le comparen con su padre, Pablo Urdangarin asegura que hay claras diferencias en su juego: “Él era mucho más agresivo que yo, era más lateral, más alto, más contundente. Yo creo que soy como la versión mini, un poco más frágil”.

Pablo está muy unido a su padre, Iñaki Urdangarin, uno de sus apoyos en el balonmano. Foto: Europa Press

Pablo Urdangarin habla de la presión mediática y confiesa cómo le afecta

A pesar de destacar por su éxito deportivo, Pablo Urdangarin no deja de ser miembro de la familia del Rey, sobrino de Felipe VI y nieto de los reyes eméritos. Algo que, como es de imaginar, le ha convertido en centro de las miradas de la crónica social. Una atención que asegura haber vivido, aunque ha sabido llevar: “Presión mediática he tenido, si quiero quedar con mis amigos y está la prensa, lo bloqueo, me olvido de ello y ya está”.

Una admirable postura aunque la atención mediática también le ha traído complicaciones en su día a día. Así ocurrió cuando se descubrió su relación con Johanna Zott, con quien sale desde hace dos años, que les convirtió en el objetivo de los paparazzis.

Algo que trata de llevar con la máxima normalidad y discreción, como todo lo que tiene que ver con su vida. “Los del vestuario me tratan como uno más. Soy un tío normal, que caigo bien y que pueden decirme cualquier cosa” ha apuntado en su entrevista.