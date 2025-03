Conmoción por el suicidio de la exmujer de David Hasselhoff, Pamela Bach, y los gritos de su hija en plena calle

La actriz Pamela Bach, exmujer de David Hasselhoff y madre de sus dos hijas, fue hallado sin vida a los 62 años en su casa de Los Ángeles el miércoles 5 de marzo. Los familiares de Pamela fueron quienes alertaron de que algo había pasado tras varios días sin tener noticias de ella.

Cuando los agentes llegaron a su casa, vieron que la actriz estadounidense presentaba una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Es decir, la actriz de ‘Los vigilantes de la playa’ (Baywatch), se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza. Los sanitarios se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos pero solo pudieron certificar el fallecimiento.

La trágica noticia ha dejado devastados a su exmarido, David Hasselhoff, con quien Pamela estuvo casada 17 años, de 1989 a 2006, y a las dos hijas que tienen en común, Taylor Ann, de 35 años, y Hayley Amber, de 33.

Conmoción por el suicidio de la exmujer de David Hasselhoff, Pamela Bach, y los gritos de su hija

La inesperada muerte de Pamela Bach y el modo en el que se ha producido ha dejado en shock a la familia. A su hija mejor, Hayley, se la pudo ver fuera de sí en las inmediaciones de la casa de su madre, según ha relatado una vecina de Pamela Bach, llamada Hiromi Osiecki, al ‘Daily Mail’. La mujer escuchó a la joven entrar y salir de la casa “gritando y llorando”. Y explicó que la hija de David Hasselhoff “estaba histérica, gritaba, chillaba, lloraba en la calle. Lloraba y decía: 'sólo quiero recuperar mi coche’”.

Después, “ella salió con la policía. La oí llorar y alguien intentaba consolarla. La policía intentó hacerla entrar a la casa y cerrar la puerta, pero la puerta se abrió. Ella entró y salió varias veces. (...) No podíamos ver lo que estaba pasando en la casa, pero cuando ella salió estaba llorando como una loca”, comentó la vecina.

Hiromi y su esposo, John, sostienen que Hayley solía vivir en la casa con Pamela y que reconocieron su coche, un Mercedes, en la entrada el miércoles por la noche. Los vecino también han asegurado que, durante el período en que Hayley Hasselhoff vivió con su madre Pamela, hace unos 10 años, los equipos de emergencia y la Policía acudían con frecuencia a la casa aunque desconocían el motivo.

La vecina de Pamela Bach, Hiromi, ha comentado que la última vez que vio a Pamela fue el pasado lunes 3 de marzo, en su patio trasero, sacando la basura. “Me pareció que parecía triste”, ha indicado, para después añadir: “Nuestro jardinero me dijo: 'No le digas nunca mi número de teléfono, ella quiere contratarme, pero yo no quiero trabajar para ella. Está loca. Fuma demasiada marihuana'”. La mujer ha señalado que una vez vio a Pamela entrar en su jardín y hablando con él. “Fue una intrusión. Me sentí muy incómoda”.

La vecina ha relatad que Pamela Bach también tuvo algunos problemas con el vecindario: “Pamela tenía un perro tipo pitbull realmente enorme que mordió al perro más pequeño de otro vecino, lo que llevó a una pelea por las facturas del veterinario”.

David Hasselhoff y Pamela Bach estuvieron casados 17 años

David Hasselhoff, exmarido de Pamela Bach, devastado tras su muerte

Tras conocerse la dramática noticia, el actor David Hasselhoff, protagonista de ‘Los vigilantes de la playa’ y ‘El coche fantástico’, que se casó por tercera vez en 2018 con Hayley Roberts, envió este jueves un comunicado. “Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos privacidad mientras atravesamos este momento difícil”, rezaba el escrito.

David Hasselhoff y Pamela Bach se conocieron en la serie ‘El coche fantástico’ y llegaron a tener un complicado proceso de divorcio y muchas peleas por la manutención que duraron una década. Al final, llegaron a un acuerdo y actualmente mantenían una relación muy cordial.

La actriz Pamela Bach también trabajó en otras series como ‘Sirens’ o ‘Los vigilantes de la playa’. Su debut en la gran pantalla fue con ‘La ley de la calle’, de Francis Ford Coppola. En los últimos años, estaba centrada en su familia y sobre todo en su nieta, que nació el pasado mes de agosto.