Montoya, ¿rumbo a Honduras? Las imágenes que confirmarían su fichaje por ‘Supervivientes’

Faltan tan solo unas horas para que se estrene ‘Supervivientes 2025’, una edición que está dando mucho de qué hablar. Y no solo por la misteriosa participación de Terelu Campos, hasta ahora el fichaje estrella. Y decimos hasta ahora porque, tal y como apuntaban los rumores, parece que Montoya será uno de los concursantes del programa.

Fue el pasado domingo cuando los 11 concursantes confirmados fueron descubiertos en el aeropuerto de Madrid, rumbo a Honduras. Un grupo en el que no se encontraba Montoya, lo que disipó todas las dudas. Eso sí, tal y como ha confirmado ‘LOOK’, el hasta ahora gran protagonista de ‘La isla de las tentaciones’, ya ha puesto rumbo a la isla, donde esta noche arranca el programa.

Las imágenes que confirmarían el fichaje de Montoya por ‘Supervivientes 2025’

Montoya es, desde hace semanas, uno de los personajes televisivos más famosos. Su paso por el programa presentado por Sandra Barneda le ha convertido en todo un fenómeno viral, y acapara la atención de todo el mundo. Así lo pudimos confirmar hace unos días, cuando la mismísima Whoopi Goldberg emitió en su programa de la ABC las imágenes del sevillano corriendo por la playa tras descubrir la infidelidad de su pareja, Anita.

Montoya y Anita entraron como pareja en 'La isla de las tentaciones'. Foto: Instagram

Desde entonces, la popularidad de Montoya ha crecido de manera imparable. Tanto, que le convirtió en una de las mejores apuestas para participar en ‘Supervivientes’. Eso sí, su ausencia en el viaje con sus compañeros y su presencia el pasado lunes en el Mobile World Congress de Barcelona, desinflaron las esperanzas. Sin embargo, todo parece formar parte de una estrategia del programa.

Así lo ha asegurado el citado portal, que publica en exclusivas las imágenes de Montoya en el aeropuerto rumbo a Honduras. Unas imágenes que confirmarían su participación en el concurso, que arranca dentro de unas horas: “El televisivo voló a Honduras desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la noche del pasado miércoles, tres días después del resto de los participantes de esta edición”.

En las imágenes, se puede ver a Montoya, quien “intenta en todo momento pasar desapercibido”. Para ello, luce un chándal gris, un abrigo negro, una gorra y unas gafas. Una estrategia que parece no haberle servido, ya que no pudo impedir ser fotografiado.

Así, según confirma el citado medio, Montoya será uno de los concursantes a los que esta noche podamos ver en los Cayos Cochinos, sumándose a sus compañeros, entre los que se encuentran Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Beatriz Rico, Pelayo Díaz o Álex Adrover.

Montoya, obligado a desmentir su muerte horas antes de viajar a Honduras

Como decíamos, Montoya se ha convertido en un fenómeno viral, y hace unas horas, también en protagonista de un bulo. A través de sus redes sociales, el sevillano ha querido desmentir ciertas informaciones que le daban por fallecido en un accidente de tráfico.

“Tengo que pasarme por aquí para decirte a ti o a la persona que quiere crecer a costa de no sé qué que estas cositas que dejo por aquí no se hacen. Esto no brilla, esto lo que hace es irritar a Montoya” señalaba junto a algunas capturas de la falsa noticia en un vídeo compartido desde Madrid, horas antes de ser fotografiado en el aeropuerto.