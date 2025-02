Detienen y encarcelan a la actriz Mónica Cervera, de 'La que se avecina' , y este es el motivo

La actriz Mónica Cervera, conocida por su trabajo en series como ‘La que se avecina’ o en películas como ‘Crimen Ferpecto’, fue detenida el pasado lunes 17 de febrero y ha ingresado en prisión provisional, concretamente se encuentra en el módulo de mujeres en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, por una orden requisitoria de un Juzgado de lo Penal, según publican varios medios.

La actriz, que fue nominada a los Goya en el año 2005, llevaba muchos años alejada del foco mediático y hace un año, se conoció que vivía en la indigencia. La actriz fue captada en imágenes durmiendo en un banco de un parque de Marbella, su ciudad natal.

El motivo por el que Mónica Cervera ha ingresado en prisión

La actriz Mónica Cervera, de 49 años, que es madre de un hijo de 14 años, se encuentra en estos momentos en la cárcel, a la espera de juicio por un presunto delito contra el patrimonio, según ha adelantado Canal Málaga TV. Sin embargo, por el momento no han trascendido más detalles de lo sucedido ni a qué penas podría enfrentarse.

La intérprete tenía una reclamación en vigor, que fue puesta por los agentes a disposición de la autoridad judicial competente.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico están regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal, que abarca del artículo 234 al 304 de esta ley, existiendo hasta 14 tipos distintos. Así, entre las diferentes tipificaciones se encuentra el hurto, el robo, la extorsión, los delitos relativos a la propiedad intelectual o el blanqueo de capitales, según señala Dexia Abogados a ‘Vanitatis’.

Debido a que existen muchos tipos de delito contra el patrimonio, también hay diferentes condenas: desde una multa de 400 euros hasta 3 años de cárcel o más, dependiendo del valor de lo apropiado, como indica Laterna Abogados al citado medio.

La actriz Mónica Cervera vivía en la calle

De actriz de éxito a dormir en la calle e ingresar en prisión

En enero de 2024 fue cuando se conoció que la actriz Mónica Cervera dormía en la calle, concretamente en un banco de un parque en Málaga. Una noticia que causó un gran impacto ya que llegó a ser una actriz de éxito, aunque llevaba alejada del foco mediático muchos años.

En aquel momento, la actriz que interpretó el papel de la hermana de Amador Rivas (Pablo Chiapella) en la serie 'La que se avecina' hizo estas declaraciones a los medios: “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”, señaló en ‘Semana’. “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, añadió.

En el programa ‘Fiesta’, Mónica Cervera también hizo estas declaraciones: “Estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy solo a la espera de que lo aprueben”, explicó.

La actriz se mostró molestar por la repentina atención mediática que tuvo tras conocerse que vivía en la indigencia. “Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño”, se quejó.

Mónica Cervera estuvo nominada a un premio Goya en 2005 como mejor actriz revelación por la película 'Crimen Ferpecto', dirigida por Álex de la Iglesia, fue una actriz recurrente en otros proyectos como ‘Entre vivir y soñar’ (2004) y ‘20 centímetros’ (2005).

Su última aparición en televisión fue en 2016, en la conocida serie ‘La que se avecina’, donde interpretó el papel de Mariajo, la hermana de Amador Rivas. Después, Cervera decidió abandonar la interpretación y no se volvió a saber nada más de ella hasta hace un año que se conoció su delicada situación y sus problemas económicos.