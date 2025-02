Una bolsa de cacahuetes y una agresión, el motivo por el que Mónica Cervera ha sido condenada a 11 meses de cárcel

Este jueves conocíamos que la actriz Mónica Cervera, de 49 años, había ingresado en prisión provisional tras ser detenida el pasado lunes 17 en Marbella, su ciudad natal. Aunque en un principio se creyó que se debía a delito contra el patrimonio, esta tarde se ha desvelado el verdadero motivo, un intento de robo con violencia por el que ha sido condenada a 11 meses de cárcel.

Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando la actriz de ‘La que se avecina’ y nominada a un Goya en 2005 por ‘Crimen prefecto’, intentó llevarse sin pagar una bolsa de cacahuetes de un pequeño supermercado de Marbella. La propietaria la pilló, le recriminó que quisiera robarle y le solicitó el pago del producto, entonces Mónica Cervera le agredió y le propinó “diversos puñetazos y empujones” antes de huir del establecimiento, según aparece en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga y ha publicado ‘Loc’.

El motivo por el que Mónica Cervera ha sido condenada a 11 meses de cárcel

Tras la agresión de Mónica Cervera, la propietaria de la tienda “sufrió lesiones de diversa consideración”, que precisaron de atención médica y siete días de baja laboral, según viene reflejado en el auto. Mónica Cervera acabó detenida y acusada de un delito de tentativa de robo con violencia.

La víctima de la agresión renunció a reclamar y a una indemnización, pero las cámaras y testigos fueron prueba suficiente para situarla en la tienda y confirmar su participación. La sentencia también refleja que no se han encontrado en la acusada “la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”.

Aunque la actriz Mónica Cervera no se presentó en el juicio, durante la instrucción “reconoció plenamente los hechos” y como comentábamos, los hechos y la agresión fueron grabados por la cámara, por lo que la jueza consideró probada la historia.

La jueza ha condenado a Mónica Cervera, que es madre de un hijo de 14 años, a pagar una multa de seis euros diarios durante un mes como autora de un delito leve de lesiones. En cuanto al robo con violencia, también quedó probado para el tribunal la autoría y responsabilidad de la actriz por lo que ha sido condenada a 11 meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo en este tiempo.

Mónica Cervera fue detenida por la policía este lunes por una reclamación judicial pendiente con un Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga y allí mismo pasó a disposición judicial, según han confirmado fuentes policiales al citado medio.

La actriz Mónica Cervera vivía en la calle

De actriz de éxito a dormir en la calle e ingresar en prisión

En enero de 2024 fue cuando se conoció que la actriz Mónica Cervera dormía en la calle, concretamente en un banco de un parque en Málaga. Una noticia que causó un gran impacto ya que llegó a ser una actriz de éxito, estuvo nominada a los Goya en 2005 como mejor actriz revelación por la película 'Crimen Ferpecto', dirigida por Álex de la Iglesia. También trabajo en ‘Entre vivir y soñar’ (2004) y ‘20 centímetros’ (2005 e interpretó el papel de la hermana de Amador Rivas (Pablo Chiapella) en la serie 'La que se avecina'.

Cervera llevaba muchos años alejada del foco mediático, sin embargo, cuando se conoció que vivía en la indigencia, la actriz que hizo estas declaraciones a los medios: “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”, señaló en ‘Semana’. “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, añadió.

En el programa ‘Fiesta’, Mónica Cervera también hizo estas declaraciones: “Estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy solo a la espera de que lo aprueben”, explicó.

La actriz se mostró molestar por la repentina atención mediática que tuvo tras conocerse que vivía en la indigencia. “Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño”, se quejó.

Su última aparición en televisión fue en 2016, en la conocida serie ‘La que se avecina’, donde interpretó el papel de Mariajo, la hermana de Amador Rivas. Después, Cervera decidió abandonar la interpretación y no se volvió a saber nada más de ella hasta hace un año que se conoció su delicada situación y sus problemas económicos.