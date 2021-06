Mila Ximénez ha tenido que ser ingresada de nuevo en el hospital. La colaboradora de Telecinco sigue con su lucha contra el cáncer de pulmón que se le diagnosticó el pasado año. Este miércoles ha sufrido un contratiempo y ha necesitado de nuevo los cuidados del equipo oncológico de la Clínica de la Luz de Madrid, donde permanece ingresada.

La tertuliana de Sálvame, de 68 años, se presentó en el centro para someterse a una revisión rutinaria, como tantas otras veces, tal y como te hemos contado desde Vozpópuli, pero en esta ocasión no pudo regresar inmediatamente a casa.

Mila Ximénez acudió a la clínica a hacerse unas pruebas de rutina pero los profesionales facultativos que la están tratando por su cáncer estimaron que lo mejor era ingresarla. Los médicos consideraron, detalla la revista Hola, que la televisiva se quedase en el centro bajo observación debido a una complicación de la que no han trascendido detalles.

Se desconoce cómo avanza el tratamiento

Hace algunas semanas, Jorge Javier adelantó que la vuelta a la televisión de Mila Ximénez está cada vez más cerca. "La tendremos pronto por aquí. Ojalá porque la echamos de menos", manifestó con gran alegría.

A pesar del optimismo general, es más que probable que el regreso de Mila a su puesto de trabajo tenga que esperar aún, pues en su última visita al hospital la vimos muy débil.

Belén Esteban y Mila Ximénez regresan al hospital este 19 de mayo de 2021

Como vemos en las fotos de la última visita de Mila Ximénez al hospital, la previa a su reciente ingreso, parecía encontrarse débil, pues se apoyaba en Belén Esteban en todo momento.

Se desconoce cómo avanza el tratamiento. El entorno de la colaboradora asegura que ella ha perdido bastante peso, que los huesos le duelen mucho, que no puede peinarse y que le cuesta mucho todo, por lo que de momento no se reincorporará al trabajo.

En cuanto al tratamiento, Mila está recibiendo uno nuevo y experimental con el que pretenden parar el cáncer de pulmón con metástasis que le detectaron hace unos meses.

Tan pronto como el cáncer se detectó, Mila comenzó el proceso: seis sesiones de quimioterapia y radioterapia, con las que lo pasó fatal, tal y como aseguró el pasado 2 de marzo en Sálvame: "Una de las últimas sesiones de quimioterapia ha sido muy dura. He estado un mes en la cama. Se ha complicado una de las zonas. (...) Después decidiré o no si sigo con el tratamiento porque no quiero seguir viviendo así. No vives. Ha sido horrible, me he asustado. Tengo mucha fuerza para cada vez me cuesta más sacarla".

Cuando Mila Ximénez habló de su cáncer por primera vez

En julio de 2020, un mes después de que supiera que tenía cáncer, Mila Ximénez se sentó en el plató del 'Deluxe' para revelar los detalles de su enfermedad y de su tratamiento.

"Hay cánceres que están más aceptados en la sociedad, como el cáncer de mama. El cáncer de pulmón es un cáncer que tiene un nombre muy feo, se asocia a fumadores, aunque no necesariamente, yo me doy quimio con personas que no han fumado en la vida...", dijo en el programa. "Pero yo necesitaba aceptarlo, ponerle el nombre, y contar que es importante saber que un cáncer no es algo terminal en estos momentos", añadió.

La colaboradora narró que todo comenzó a raíz de unos fuertes dolores en la espalda. "Yo tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. En principio pensé que me había hecho un esguince", dijo.

Le contó esto a Jorge Javier Vázquez y él la instó a hacerse una resonancia: "Me hice la resonancia y me dijeron que era una especie de artrosis degenerativa. Y un día estaba en casa, me llamó Teresa Campos, y no podía aguantar del dolor, y me dijo que fuese a la clínica La Luz", añadió. Ya en la consulta, le hicieron un TAC y descubrieron que tenía cáncer. Ella no podía creérselo.

Fue entonces cuando su oncóloga le dijo que el cáncer se había extendido a otros órganos. "Me dijo que era un tumor con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes. Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar. Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien".

"Yo nunca imaginé que iba a tener esto", añadió Mila Ximénez entre lágrimas. "Yo sé que desequilibré a mi hija, que su vida se tambaleó".

Esperamos que se recupere pronto.