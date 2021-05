Miguel Bosé, de 65 años, dejó de aparecer en la lista de morosos en 2019 después de saldar parte de la deuda que tenía con Hacienda de 1,8 millones de euros. Sin embargo, sus problemas con el fisco continúan y ahora acaba de perder la última batalla en los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado un recurso del cantante contra una sanción de la Agencia Tributaria por tratar de deducirse indebidamente gastos de sus empresas, que en realidad eran gastos personales, según informa 'El País'.

El artista, a través de una de sus empresas, Costaguana -una sociedad dedicada a la gestión de las giras del cantante-, se dedujo el IVA incluyendo facturas como la compra de jamones y embutidos, tratamientos de fisioterapia, su entrenador personal, el servicio doméstico o reparaciones en el jardín de su vivienda.

Además, también intento reducir su factura tributaria incluyendo también los servicios de seguridad de su vivienda en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón o las cuotas de renting de su vehículo, un Audi de alta cilindrada, así como las reparaciones de un Mercedes y un Toyota.

Hacienda le reclama 55.350,53 euros más otros 23.536,87 de sanción

Por todo ello reclama a la empresa 55.350,53 euros más otros 23.536,87 euros de sanción, según la sentencia dictada el pasado 3 de marzo.

La Agencia Tributaria, según ha refrendado ahora la justicia, indica: “Esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé y/o liberalidades y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional”.

“El examen de las facturas controvertidas permite constatar que es correcta la negativa de la administración a la deducción del IVA”, refrendan los magistrados.

El artista acudió a los tribunales para recurrir una sentencia previa del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que le reclamaba a Costaguana esas cantidades por el IVA del segundo trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011.

Miguel Bosé alegó, entre otras cosas, que se anulara la ampliación de las actuaciones inspectoras porque no le fue notificado correctamente.

El cantante Miguel Bosé arrastra problemas con Hacienda desde hace años.

Descubren un entramado de empresas en las que Miguel Bosé usa el sobrenombre de Herminio

El cantante de 'Amante Bandido' tiene problemas con Hacienda desde hace años. Su nombre estuvo en la lista de morosos de Hacienda, un listado que incluye a todos aquellos que tienen una deuda de más de un millón de euros con el fisco.

Aunque Miguel Bosé haya salido de la lista no significa que haya saldado toda la deuda, sino que ésta se ha reducido por debajo de esa barrera mínima. La nueva ley contra el fraude fiscal, aprobada este martes en el Congreso, contempla la reducción de ese listón hasta los 600.000 euros.

La inspección sobre el cantante ha concluido además con el descubrimiento de un entramado de empresas en las que el socio y administrador único es el propio Bosé, citado con el sobrenombre de Herminio para ocultar la identidad del artista en la sentencia. Entre ellas, se encuentran Tarisa BV, radicada en Países Bajos, además de entradas y salidas de capital provenientes de Luxemburgo y con destino a EEUU.