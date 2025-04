Los mejores autobronceadores faciales para un efecto buena cara sin sol

No hay nada mejor que un buen autobronceador para la cara para estar morena sin necesidad de sol. Pocas cosas nos levantan más el ánimo que vernos con ese tono doradito con el que parece que acabas de llegar del Caribe, aunque en realidad solo hayamos viajado en metro. Porque sí, el bronceado favorece. Ilumina la piel, define el rostro, suaviza imperfecciones y nos da ese aspecto buena cara al instante. Tumbarse al sol sin protección es ya cosa del pasado (y un gran error para la salud de nuestra piel).

Y antes de que vengan los fantasmas del pasado a la mente (ese tono naranja, ese olor raro, ese parcheado terrorífico), ahora podemos estar tranquilas. Los autobronceadores de hoy nada tienen que ver con los de hace unos años. Ahora hay fórmulas ligeras, con ingredientes tratantes, que se adaptan a todo tipo de pieles y que dejan un bronceado progresivo, natural y modulable.

Hay opciones en gotas, en bruma, en sérum e incluso en versión make-up like para resultados inmediatos. Y lo mejor es que puedes ir modulando la intensidad según el número de aplicaciones o la cantidad de producto. Así que, si buscas ese efecto 'me he ido de vacaciones a la playa', sin necesidad de salir de casa ni rayos UVA, estos son los mejores autobronceadores para la cara.

Isle of Paradise Self-Tanning Drops

Unas gotas personalizables que se mezclan con tu hidratante facial para lograr un bronceado a medida. Más gotas, más intensidad. Formuladas con extracto de semilla de chía y aceite de coco, además de ser veganas y cruelty-free.

COMPRAR EN AMAZON

Isle of Paradise Self-Tanning Drops

Tan-Luxe The Face

El concepto de 'glow inteligente' tiene nombre: Tan-Luxe. Estas gotas autobronceadoras, con ácido hialurónico y vitaminas, transforman tu crema habitual en un tratamiento autobronceador gradual. Lo encuentras en Amazon, donde además está de oferta.

COMPRAR EN AMAZON

Tan-Luxe The Face

St. Tropez Self Tan Purity Bronzing Water Face Mist

Fresco, ligero y con aroma tropical. Este spray tipo bruma se aplica como si fuera una bruma facial (incluso sobre el maquillaje) y desarrolla un tono dorado progresivo, sin transferencia ni olor artificial.

COMPRAR EN AMAZON

St. Tropez Self Tan Purity Bronzing Water Face Mist

Clarins Addition Concentré Éclat Visage

Una apuesta segura si buscas un resultado natural y modulable. Basta con mezclar unas gotas con tu crema de día o de noche. El color aparece en pocas horas y se intensifica progresivamente. Disponible en la web de Clarins por 34 €.

Clarins Addition Concentré Éclat Visage

By Terry Tea to Tan Face & Body

Una joyita que puedes aplicar directamente como si fuera un maquillaje líquido, pero que se funde con la piel como si no llevaras nada. Contiene extractos de té negro y rojo, y deja un acabado glow instantáneo. Ideal para looks exprés. Lo encuentras en Douglas por 72,99 €.

By Terry Tea to Tan Face & Body

James Read H2O Tan Drops

Estas gotas muy ligeras están formuladas con agua de rosas y pepino. Se absorben al instante, refrescan la piel y dejan un bronceado sutil y uniforme. Perfectas para pieles mixtas o grasas. Disponibles en Druni por 18,95 €.

James Read H2O Tan Drops

Sisley Self Tanning Hydrating Facial Skin Care

Alta cosmética con efecto buena cara. Este tratamiento de lujo proporciona un bronceado natural y uniforme, a la vez que hidrata y suaviza gracias a ingredientes botánicos. Perfecto si quieres brillar sin excesos. A la venta en la web de Sisley por 136,50 €.

Sisley Self Tanning Hydrating Facial Skin Care

Consejos para aplicar bien el autobronceador

Antes de aplicarte cualquier autobronceador para la cara, lo ideal es hacer una exfoliación suave (nada de exfoliantes abrasivos) y aplica una hidratante ligera en zonas conflictivas como cejas, línea del cabello o alrededor de la nariz. Así evitas acumulaciones de color. Recuerda también lavarte bien las manos después y dejar que el producto se asiente antes de tocar ropa blanca o las sábanas.