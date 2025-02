Meghan Markle, acusada de plagio por un pueblo de Mallorca: la posible denuncia y una clara exigencia

Han pasado cinco años desde que Meghan Markle y el príncipe Harry abandonaran Reino Unido para instalarse en California, donde viven centrados en sus hijos lejos del acoso mediático que sufrían en Londres. Pero a pesar de la distancia, todos los pasos de los duques de Sussex siguen acaparando las miradas. Y así ha ocurrido con la nueva aventura empresarial de la exactriz, acusada ahora de plagio por un pequeño pueblo de Mallorca.

Hace unas horas, Meghan Markle compartía en su perfil de Instagram, donde atesora más de 1,9 millones de seguidores, un vídeo para presentar su nueva marca de estilo de vida con la que comercializará vajillas, ropa de cama, artículos de cosmética e incluso mermeladas.

“Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado rumores sobre lo que he estado creando. En dos semanas se estrena mi serie en Netflix (que se retrasó a causa de los incendios de Los Ángeles), pero hay algo más en lo que he estado trabajando. Estoy encantada de presentarles As Ever, una marca que he creado y en la que he puesto mi corazón” ha escrito la mujer del príncipe Harry, que explica: “Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, y entrelaza maravillosamente todo lo que aprecio: comida, jardinería, entretenimiento, una vida reflexiva y encontrar alegría en lo cotidiano. Seguiré compartiendo con vosotros información a medida que se acerque el lanzamiento, y no puedo esperar a que tengas en tus manos todo lo que hemos creado”.

Con estas palabras de felicidad, Meghan Markle explicaba su nueva aventura empresarial. Una ilusión que se ha visto empañada por la polémica en torno al plagio de la imagen de su marca.

Una nueva polémica salpica a Meghan Markle, acusada de plagiar el logo de su marca. Foto: Europa Press

Meghan Markle, acusada de plagiar el escudo de un pueblo de Mallorca para el logo de su marca

Apenas unas horas después de desvelar su nueva empresa, el nombre de Meghan Markle inundaba las redes sociales, donde algunos influencers descubrían el gran parecido entre el logo de la duquesa de Sussex y el escudo de Porreres, un pequeño pueblo del interior de Mallorca de poco más de 5.000 habitantes.

Como era de esperar, la prensa británica no tardaba en hacerse eco. “Las autoridades municipales del tranquilo pueblo mallorquín de Porreres estarían considerando emprender acciones legales contra la duquesa de Sussex, de 43 años, tras acusarla de copiar su escudo tradicional para el logotipo de su renovada marca de lujo, As Ever” apuntaba ‘Daily Mail’, donde añadían: “Ambas imágenes presentan una sorprendente similitud: cada una muestra una palmera con dos pájaros revoloteando a cada lado”.

“Al principio nos lo hemos tomado un poco a broma porque no entendíamos muy bien de dónde había salido y qué objetivo tenían copiando el escudo” ha señalado Xisca Mora, alcaldesa de Porreres, a ‘Vanitatis’.

Aunque califica la situación de “surrealista”, la edil de este pueblo mallorquín no quiere que se frivolice con esto: “Todas las entidades y asociaciones lo utilizan como imagen de patrocinio y colaboración. Además, porque forma parte de nuestras raíces. A pesar de que nos está haciendo una publicidad gratuita que agradecemos enormemente –porque nunca nos hubiéramos imaginado que pudiesen utilizar la imagen del escudo de un pequeño pueblo del interior de Mallorca- están hablando de nosotros en muchos lugares del mundo ahora mismo”.

El logo de Meghan Markle y el escudo de Porreres. Foto: Europa Press

Sobre las medidas que van a tomar, la alcaldesa ha hablado con el diario ‘ABC’, donde señala: “Tenemos que hacer una valoración de lo ocurrido porque somos una administración con pocos recursos y poner una demanda sin saber cómo contactar con esta gente es muy complicado…”

Además, explica que pedirá a la marca directamente que retiren “de inmediato” esta imagen tan similar al escudo de la localidad, con una palmera típica mallorquina y dos palomas. Un emblema que data del siglo XV y que puede encontrarse en los edificios públicos del municipio.

“Para nosotros no se puede desvirtuar una imagen para vender jabones o cualquier cosa” ha señalado la alcaldesa, que también lanza una propuesta a Meghan Markle: “Está invitada a venir a las fiestas patronales y le hacemos una ruta turística para que vea los distintos escudos de los pueblos y sepa que no se lo ha inventado ella”.