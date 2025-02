Máximo Pradera habla de su cáncer y lo relevante que es la comida: "Con otros hábitos, podría haberme librado"

Máximo Pradera, que fue presentador del conocido programa ‘Lo + Plus’ junto a junto a Fernando Schwartz, ha reaparecido en televisión después de muchos años alejado del foco mediático para hablar del cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2019. Tras caer enfermo, el comunicador y escritor, decidió informarse a conciencia de su enfermedad, de que podría ayudar a mejorar su vida y estudiar bioquímica por su cuenta.

Máximo descubrió lo importante que es elegir lo que se come, tener una buena alimentación y hacer ayuno intermitente, con el que él ha logrado perder 20 kilos, para prevenir el cáncer. “Si hubiera tenido otros hábitos alimenticios y de vida podría haberme librado del cáncer”, señaló. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado junto a, por ejemplo, esta otra: “Tuve cáncer porque ningún médico me hizo una pregunta clave: qué comes”, tal y como ha relatado también en su libro ‘Libro del cáncer y la madre que lo parió’. Otra de sus reflexiones es: “La desinformación, me ha causado el cáncer”.

Máximo Pradera desvela que le diagnosticaron cáncer de próstata

Máximo Pradera, de 66 años, ha reaparecido en televisión tras muchos años alejado de la pequeña pantalla. El comunicador y periodista acudió al programa ‘Fiesta’ y habló del cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2019. “Estoy bien, sigo todavía con revisiones oncológicas, me cuida mucho mi oncólogo y estupendamente, podría haber sido mucho peor. Dentro de la mala suerte de que te toque la china, ahora hablaremos de por qué ocurre esa mala suerte”.

El que fuera presentador del programa de radio ‘Lo que yo te diga’ y ‘Lo + Plus’ dio más detalles de su enfermedad y de cómo se lo diagnosticaron. “Fue algo gradual. Primero pensaron que podía ser una prostatitis, luego pasó que en uno de los marcadores tumorales estaba demasiado alto para eso, estaba en 89-90 para una prostatitis. Lo primero que me hicieron fue una resonancia magnética, es una prueba cara, yo me la pude hacer porque tengo la fortuna de tener un seguro privado. En eso también he tenido mucha suerte porque la sanidad pública no lo cubre”. Una afirmación que le llevó a recibir críticas ya que muchos usuarios comentaron que la sanidad pública sí que hace este tipo de pruebas.

Después, Máximo Pradera comentó otro de los aspectos que se deberían mejorar para poder diagnosticar mejor el cáncer de próstata. “Y te voy a contar una cosa que debe cambiar, las biopsias ahora salen cada vez mejor y más completas, pero cuando me detectaron a mí el cáncer, se llamaban transrectales, que es una prueba peligrosa y que da muchos falsos negativos. El urólogo decía es como coger una naranja y con la cabeza de un alfiler pinchar 5 o 6 veces y acertarle a un tumor y entraña cierto peligro porque como se hace a través del recto te puedes infectar”.

El comunicador puso el ejemplo de lo que le ocurrió a un conocido política, ya fallecido. “De hecho, hay una persona que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que le diagnosticaron, no un cáncer sino un PSA alto y dijeron: ‘no te hagas la prueba’ y él dijo: ‘sí, yo quiero hacérmela’. Pues cogió una infección que casi la palma. No es tontería. En cambio la resonancia magnética es muy certera, te da 5 grados de posibilidad, por lo menos en el de próstata.

Máximo Pradera ha adelgazado 20 kilos

Los dos momentos de terror que pasó

Después, Máximo Pradera confesó que pasó miedo en varias ocasiones. “Hay dos o tres momentos de terror que pasé. Una es cuando me hago la resonancia, en la próstata son cinco grados y a mí me tocó el grado más grave, no hay ninguna posibilidad de que no sea un tumor me decía la prueba, pero luego, y ahí entras en pánico, hay una frasecita abajo que dice el tumor parece no haber sobrepasado los límites de la cápsula. Es decir, aunque tienes un tumor como la copa de un pino, no tienes metástasis”.

Luego develó otro duro momento que vivió. “El segundo momento de terror, cuando voy al oncólogo con esa prueba. Se encuentra con lo que dice la prueba radiológica, pero se encuentra con un PSA, otro índice tumoral altísimo, entonces me dice: ‘No me creo que no tengas metástasis con este nivel de PSA’. Bien dicho, porque no hay que fiarse nunca de un solo marcador. Entonces me dijo que me hiciera otra prueba cara, que también tuve que pagármela y me la puedo pagar, otro factor de suerte, es que no todo el mundo puede hacer las cosas que hice yo. Me fui a la Clínica de Navarra, me hicieron la prueba PSMA que detecta que si hay el menor asomo de glucosa, porque el cáncer come azúcar, glucosa... Y si hay un festín de glucosa, esa prueba lo detecta y dio negativa. Entonces, ya me quité el sudor y en oncología ya pudieron diseñar un tratamiento porque claro, es diferente si tienes metástasis a que no la tengas”. “Hay que estar todo el día dando las gracias”, sentenció.

Máximo Pradera señaló: “Es una de las cosas buenas que me ha traído esta experiencia, que ha sido muy desagradable por otro lado, pero por lo menos, me ha cambiado totalmente la mentalidad. Yo dentro de los dos grandes grupos en los que divido a los seres humanos: acreedores y los agradecidos, yo estaba del lado de los acreedores, pensaba que la vida me debía cosas y a medida que he ido profundizando en la filosofía estoica he dicho: ‘No, no, la vida no me debe nada, tengo que estar agradecido por las cosas buenas que me han pasado, que no he tenido metástasis y que ahora puedo ayudar a la gente”.

La presentadora Emma García comentó: “Y que te has convertido en un bioquímico sin título”. Entonces, Pradera comentó: “Yo a mi ex, tenía osteopenia, que es el paso previo a las osteoporosis y estaba tomando una vitamina D que no le servía y la tenía permanentemente baja y le cambié la medicación con la bioquímica, que eso yo ya lo puedo hacer. Deja de tomar este hidroferol que lo mandan todos”.

Máximo Pradera habla de la importancia de comer bien

Máximo Pradera asegura que "una gran parte de los tumores se deben a causas metabólicas, inflamación corporal..."

Después, Máximo aseguró en ‘Fiesta’: “La desinformación me ha causado el cáncer porque no está en los protocolos médicos. Tú vas a curarte de una dermatitis o te duele la espalda y la primera vez que te hacen la ficha están las preguntas de rigor, porque a los médicos les encantan los papeles y resumirte en un papel. Te preguntan: ‘¿Fuma?’ Casi ni te miran. ‘¿Alguna alergía conocida? ¿Bebe? ¿Alguna enfermedad grave?’. Y ahí se acaba. Yo propongo que esos protocolos se amplíen y digan: ‘¿Y usted qué come al día ?’. Porque una gran parte de los tumores que estamos viviendo en estos últimos años se deben a causas metabólicas, a inflación corporal durante mucho tiempo, que provoca no solo tumores sino trastornos neurológicos, enfermedades coronarias...”.

Emma García le preguntó si él comía mal y Pradera afirmó: “Sí, comía fatal porque no le daba tanta importancia a la comida, había dejado el tabaco. Abusar del azúcar, de los hidratos... Yo abusaba de los hidratos porque mi madre era italiana, entonces, cómo no vas a adorar la pasta. Pero los hidratos blancos que son el arroz, la pasta, harinas refinadas, el pan, son muy gozosos de ingerir en el momento, son adictivos, pero a largo plazo provocan una cosa tremenda, que provoca la diabetes y luego el cáncer, que es que la resistencia a la insulina”.

Tras ello, dio un consejo de cómo comer pan para que no engorde y sea más saludable y consiste en congelar el pan aunque esté recién hecho. “Convierte parte del almidón en fibra y sienta fenomenal. Según vas al horno de pan, lo compras, que te lo corten, congelas el pan 24 horas y luego vas sacando las tostadas a la tostadora y sienta de miedo. Es que sabe igual de rico o más”.

Máximo Pradera cree en los beneficios del ayuno intermitente

La importancia de la comida y del ayuno intermitente controlado

Después, Máximo Pradera habló también de lo importante que es hacer ayuno intermitente. “Durante el tratamiento, me descubrieron una cosa muy desagradable que se llama hígado graso, esteatosis no alcohólica, y no había forma de cargársela, que es la grasa visceral, la peor de todas porque produce mucha inflamación. Entonces, por mi cuenta y riesgo, sin consultarle a mi nutricionista ni oncólogo, dije: ‘Pues mi último cartucho es el ayuno’. Entonces, empecé a experimentar primero con 12 horas, luego 14 y luego 16. Ahora como entre una y dos veces al día. Hay un japonés, el doctor Ohsumi, ganó el premio Nobel de Medicina [en 2016] por descubrir que cuando no comes durante bastantes horas, a partir de la hora 17, el cuerpo se pone a reparar todos los daños celulares que hay dentro del organismo. Claro, desconfiar del ayuno intermitente y decir que es una moda o que pasará, cuando le han dado el premio Nobel de Medicina por esto...”.

Emma García comentó respecto al ayuno intermitente: “Bueno, cada uno lo tiene que aplicar a su ritmo de vida y a su rutina, lo que está claro es que hay que dejar al cuerpo que descanse un poco para reparar y para que te entren ganas de comer”.

La presentadora le preguntó a Máximo Pradera cuánto había adelgazado tras hacer ayunos intermitentes tan largos. “Adelgacé en dos tandas. Pesaba 103 kilos cuando estaba más acochinado que decimos en casa y luego conseguí bajar a 93 kg y ahora estoy en 82 u 83 kilos, pero tampoco tengo un peso ideal, simplemente, ahora estoy muy delgado porque me viene bien para las rodillas, porque si no las cuido...”.

Entonces, destacaron que “no era estar delgado sino no estar hinchado”. Máximo señaló: “Yo pensaba que adelgazar es una cuestión de calorías, es mentira. Las calorías tienen muy poco que ver, hasta cierto punto tienen que ver, pero sobre todo, es una cuestión hormonal. Hay una hormona que se llama la insulina que hay que aprender a controlar y eso te tienen que enseñar un médico nutricionista, tú no lo vas a saber”.

Entonces, volvió a hacer otra reivindicación. “¿Por qué digo que tienen que cambiar los protocolos? Porque no todo el mundo se puede pagar un nutricionista, una visita son 100 euros cada vez que vas o más”.

Máximo Pradera continuó hablando de lo relevante que es el ayuno intermitente y sus ventajas. “Hay que quitar la inflamación que viene vía dieta, que tiene que ver con comer demasiado hidrato blanco y demasiadas veces al día. No hay que estar todo el rato comiendo. Existe el cuento o mito de que el desayuno es la comida más importante del día, no, para nada”.

El comunicador continuó explicando: “La prueba de que estar en ayunas no te mata es cuando nos levantamos de la cama. Llevamos 8 horas de sueño en ayuno y muchas veces no tienes ganas de desayunar, no tienes hambre. Deberías estar muerto después de ocho horas. Pues yo lo que invito a la gente es a probar, siempre bajo tutela médica o por lo menos de un nutricionista, a que esas ocho horas que cuentan como ayuno, prolongarlas un poco más e ir jugando”.

Para finalizar, Máximo Pradera explicó: “Es una cuestión de educación y de mucha presión de la industria alimenticia. Hay dos industrias muy peligrosas, una es la alimenticia que todo el rato está metiendo cosas que no deberías comer en los alimentos para hacerlos más adictivos y luego es la industria farmacéutica que, por ejemplo, le interesa que el nivel de colesterol peligroso este cada vez más bajo porque te puede vender medicamentos que controlar el colesterol”.