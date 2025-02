Desvelan que Mathew Perry recibió 27 inyecciones de ketamina antes de su muerte y sus últimas y desgarradoras palabras

El documental ‘Matthew Perry: A Hollywood Tragedy’, cuyo estreno fue este martes 25 de febrero en Peacock, analiza el ascenso a la fama del actor de ‘Friends’, cómo pasó los últimos días y la causa de su muerte, que provocó una gran conmoción entre sus seguidores. La dosuserie también ha desvelado que en las 72 horas previas a su muerte, el actor de ‘Friends’ consumió “27 inyecciones de ketamina”. Un anestésico, derivado de la fenciclidina, del que se abusa por sus propiedades alucinogénicas. Así las cosas, Perry murió de una sobredosis accidental a los 54 años.

En el documental aparece el ex fiscal general de Estados Unidos, E. Martin Estrada, que lideró la investigación. Este apunta a los supuestos culpables que suministraron a Matthew Perry el potente anestésico, que podrían haber evitado su trágica muerte.

Según señala Estrada, las personas que administraron la ketamina a Matthew Perry, eran oportunistas que sabían lo que hacían. “Se estaban aprovechando de un individuo y dejando que su codicia los impulsara a poner en peligro la vida del señor Perry”, ha señalado el exfiscal, que es hilo conductor del documental.

Tras la muerte de Perry, se produjeron cinco arrestos en la investigación. El doctor Salvador Plasencia es uno de los presuntos culpables de su muerte. De acuerdo a los mensajes de texto que trascendieron y que lo involucraron, este vio la adicción de Perry como una “máquina de hacer dinero” de la que sacó provecho. También fue arrestado otro médico, Mark Chavez; su asistente personal, Kenneth Iwamasa; Erik Fleming, un conocido de Perry que hacía de intermediario, y Jasveen Sangha, la conocida como 'La reina de la ketamina'.

El exasistente que vivía con Perry, Iwamasa, ya se declaró culpable de “conspiración” para conseguirle la ketamina que le provocó la muerte y admitió haberle inyectado al actor Matthew Perry el fármaco sintético sin tener conocimientos médicos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que su asistente, Kenneth Iwamasa, le inyectó tres veces con ketamina la mañana del 28 de octubre de 2023, el día en el que murió el actor. Minutos después de la última dosis, Perry entró en su jacuzzi, del que no salió con vida.

El exfiscal ha dado más detalles de la muerte de Perry en el documental: “En el pasado, solíamos llamar a estas muertes 'muertes por sobredosis' y culpábamos más a la víctima. Ya no hacemos eso”. Además, ha explicado que las luchas de Perry contra la adicción y el abuso de sustancias eran de sobra conocidas ya que él mismo habló de ellas públicamente y en un libro.

Ahora se espera que las declaraciones de Iwamasa, Fleming y Chávez, puedan esclarecer qué pasó aquel trágico 28 de octubre de 2023, día en el que murió Mathew Perry, que interpretó a Chandler Bing en la famosa serie ‘Friends’.

Tres de los acusados ya han aceptado su culpabilidad y podrían enfrentarse hasta 25 años de prisión, mientras que Sangha y Plascencia esperan que se celebre el juicio en agosto de 2025.

El actor Matthew Perry

Las desgarradoras últimas palabras del actor Matthew Perry

En el documental también aparecen las últimas palabras que pronunció Matthew Perry antes de morir. Según documentos judiciales, al pedir la tercera inyección de ketamina a su asistente, el actor le dijo: “Dispara una grande”. Unas desgarradoras palabras que dijo antes de perder el conocimiento y morir.

Perry nunca ocultó su lucha contra las drogas y el alcohol. En su libro ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, publicado en 2022, reveló que casi muere en 2018 por una sobredosis de opioides. También en varias entrevistas, el actor admitió que temía que su muerte no sorprendería a nadie. “Si muriera, impactaría a la gente, pero no los sorprendería. Y vivir con eso es aterrador”, escribió en su libro.