Así es la nueva casa de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: 220 m2, cuatro dormitorios y un barrio muy exclusivo

No hay duda de que José Luis Martínez-Almeida vive uno de sus mejores momentos. Y no solo en lo profesional, donde su figura como alcalde de Madrid está muy bien valorada, también en el terreno personal, en el que se prepara para ser padre por primera vez junto a su mujer, Teresa Urquijo. Fue el pasado 25 de enero cuando, tras muchos rumores, el político confirmó, a través de sus redes sociales, su próxima paternidad. “Pronto seremos tres en la familia” escribió en su perfil de Instagram, donde publicó una foto junto a su mujer, quien aseguran que saldrá de cuentas a principios de este verano.

Como es de imaginar, los futuros padres ya se preparan para iniciar esta nueva etapa de su relación. Una relación que comenzó de manera muy discreta a principios de 2023, y que desvelaron en junio de ese año, durante la corrida de toros de la Prensa en Las Ventas. Menos de un año después, en abril de 2024, la pareja celebró una multitudinaria boda en Madrid con la que iniciaron su vida en común.

Fue entonces cuando Teresa Urquijo se trasladó a la casa de José Luis Martínez-Almeida en el barrio de Tetuán, un piso que el político adquirió en 2018 por 165.693 euros, según consta en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Una vivienda de 100 metros cuadrados distribuidos en un amplio salón comedor, dos dormitorios y una cocina, que el matrimonio ya ha abandonado.

Y es que, si hace poco más de un mes se desveló los planes de mudanza de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, ahora sale a la luz que la pareja ya se ha instalado en su nuevo hogar, mucho más amplio, donde espera con ilusión el nacimiento de su primer hijo.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se han instalado en una nueva casa, donde criarán a su hijo. Foto: Europa Press

Así es la nueva casa de Martínez-Almeida: un amplio piso de 220 m2 en el barrio de Chamberí

En las últimas semanas, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han visitado varios inmuebles hasta encontrar la casa perfecta. Una vivienda ubicada en una de las zonas más cotizadas de la capital, Chamberí, el barrio donde la mujer del alcalde de Madrid pasó su infancia, y donde ha querido regresar para criar a su hijo.

Según ha desvelado ‘El Debate’, Martínez-Almeida y Teresa Urquijo ya están instalados en su nuevo hogar. Un amplio y luminoso piso que han alquilado en este exclusivo barrio madrileño, donde los alquileres superan los 2.500 euros de renta mensual. Y es que, tal y como señalan los portales especializados, Chamberí se ha convertido en el distrito más caro del país para vivir.

Tras su búsqueda, el alcalde de Madrid y su mujer han elegido un amplio piso, a tan solo 50 metros de distancia de la vivienda de los padres de Teresa. Una casa “con una superficie construida de 220 metros cuadrados, repartidos en cuatro dormitorios, cocina con office grande, además de tres baños, uno de ellos en suite con el dormitorio principal y con vestidor”. Además, según señala el citado portal, todas las estancias cuentan con armarios empotrados, y dispone de un gran salón-comedor con más de 45 metros cuadrados.

La nueva casa de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo destaca por ser muy luminosa, algo que consigue gracias a los dos patios interiores y a los grandes ventanales del salón, que dan a una de las plazas más icónicas de la Castellana, cerca de unos grandes almacenes.

El alcalde de Madrid y su mujer se han instalado en una amplia casa en el barrio de Chamberí. Foto: Europa Press

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo buscan nombre para su primer hijo

Tal y como confirmó el propio José Luis Martínez-Almeida, el hijo que espera con Teresa Urquijo es un niño. “Es niño, aunque yo quería niña” aseguró hace unas semanas, cuando también señaló que sería su mujer la encargada de elegir el nombre del bebé.

Un nombre que parecen no tener por el momento claro. Eso sí, y aunque ya han descartado que su primogénito se llame igual que él, el político parece tener algunos nombres entre sus favoritos. Así lo señaló hace unos días en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde señaló: “Todavía no tenemos el nombre, pero de vez en cuando le digo Juliancito, Juliancito…” Un nombre en honor a Julián Álvarez, la ‘Araña’, jugador del Atlético de Madrid. “Es que la madre es madridista, o voy preconstituyendo prueba o lo voy a tener complicado” bromeó Martínez-Almeida en el programa, apuntando: “Lo va a decidir ella, yo creo que Julián no va a ser, pero por si acaso yo…”