Martínez-Almeida desvela el nombre que ha elegido para su hijo, en honor a un jugador del Atlético de Madrid

Fue el pasado 25 de enero cuando, tras muchos rumores, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo confirmaron que esperan su primer hijo. Una paternidad muy deseada por el alcalde de Madrid, que se convertirá en padre en los próximos meses y que, como es de imaginar, acapara la conversación en cada una de sus apariciones públicas.

Así ocurrió apenas dos días después del anuncio, cuando asistió a un desayuno informativo en el que mostró su agradecimiento “por todo el cariño” que tanto él como su mujer habían recibido, y aseguraba estar de lo más ilusionado: “No lo voy a negar. La felicidad es completa. Yo ya no lo esperaba, así que tengo que decirlo”.

Además, durante dicho evento, José Luis Martínez-Almeida confirmó que tras el nacimiento de su hijo, cogerá la baja de paternidad: “Cojo la baja de paternidad no solo por imperativo legal, sino por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perderse ni un segundo”.

Centrado en esta nueva etapa de su vida, el alcalde de Madrid continúa con sus compromisos profesionales. Compromisos como el que esta mañana le ha llevado al plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde además de hablar de política, lo ha hecho de su paternidad.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebrarán un año de casados el próximo de abril. Foto: Europa Press

El nombre que Martínez-Almeida quiere para su hijo, en honor a un jugador del Atlético de Madrid

Como decíamos, José Luis Martínez-Almeida ha comenzado la semana en televisión donde, junto a Ana Rosa Quintana, ha hablado de la actualidad política nacional e internacional. Pero además, y como suele ser habitual en él, el alcalde de Madrid ha hecho mención a su esperada paternidad.

Y es que son muchos los detalles que se desconocen del embarazo de Teresa Urquijo. Así, y aunque no se sabe cuál es la fecha prevista para el nacimiento del bebé, toda la atención se centra en el nombre que la pareja elegirá para su primer hijo del que, tal y como confirmó recientemente el propio José Luis Martínez-Almeida, ya conocen el sexo: “Es un niño, aunque yo quería una niña”.

Además, el político aseguró que el niño no heredará su nombre: “A la madre, Teresa, no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me cabe ninguna duda”. Eso sí, aunque por el momento no tienen el nombre elegido, José Luis Martínez-Almeida tiene uno claro.

“Todavía no tenemos el nombre, pero de vez en cuando le digo Juliancito, Juliancito…” ha comentado el alcalde de Madrid a Ana Rosa Quintana, que ha preguntado el motivo por el que ha elegido ese nombre. “Hombre, por ‘La araña’, por Julián Álvarez, la ilusión que nos ha traído a los atléticos….” ha aclarado el político haciendo mención al jugador del Atlético de Madrid, equipo del que es seguidor.

Una explicación que ha sorprendido a la presentadora de Mediaset, que ha apuntado: “No pensé que, pensando en el nombre de tu primer hijo, estuvieras pensando en el Atleti, yo pensaba en la familia, en el abuelo…”

Durante la conversación, José Luis Martínez-Almeida ha hecho gala de su humor y ha recordado que su mujer es seguidora del Real Madrid: “Es que la madre es madridista, o voy preconstituyendo prueba o lo voy a tener muy complicado…”

Y es que, aunque tiene claro que será Teresa Urquijo quien elija el nombre de su primer hijo, él intenta dejar claras sus preferencias: “Lo va a decidir ella, yo creo que Julián no va a ser, pero por si acaso yo…”