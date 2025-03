Marta Ortega: su éxito al frente de Inditex, la relación con su padre Amancio, sus propiedades y su fortuna

Han pasado casi tres años desde que Marta Ortega se convirtiera en la presidenta no ejecutiva de Inditex. Un nombramiento con el que tomaba el relevo de Pablo Isla, y que se oficializó en abril de 2022. Desde entonces, la hija de Amancio Ortega no solo ha demostrado ser una digna heredera empresarial de su padre, además, ha llevado al grupo textil a conseguir los mejores resultados de su historia. Una impecable gestión que la ha convertido en una de las empresarias españolas más reconocidas.

Así lo demuestra un reciente informe elaborado por la consultora Advice Strategic, que la sitúa en el top 5 de los mejores gestores empresariales de 2025. Un ranking liderado por el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, y en el que Marta Ortega se sitúa en el cuarto puesto, entre la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, y la del Banco Santander, Ana Botín.

Recién cumplidos los 41 años, Marta Ortega disfruta de un gran momento de su vida. Y no solo en el terreno profesional, también en el personal. Una parcela de su vida que, a pesar de su notoriedad, ha conseguido mantener en un discreto segundo plano. Algo que parece haber alimentado la curiosidad por conocer los detalles de la intimidad de una de las empresarias más poderosas de nuestro país, considerada también una de las más elegantes por los expertos.

La vida familiar de Marta Ortega: dos matrimonios y tres hijos

Como decíamos, Marta Ortega siempre ha apostado por mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Una discreción que abandona en contadas ocasiones, como su boda con Carlos Torretta. Una multitudinaria celebración que acaparó todos los titulares, a la que asistieron reconocidos nombres como Alberto Núñez Feijóo, Jon Kortajarena, Amaia Salamanca, Athina Onassis, Samantha Vallejo-Nágera, Alonso Aznar, Rafael Medina o Eugenia Silva.

Fue en noviembre de 2018 cuando Marta Ortega contrajo matrimonio con el hijo del diseñador Roberto Torretta, junto al que ha tenido dos hijos, Matilda, que nació en mazo de 2020, y Manuel, nacido en diciembre de 2023.

Este es el segundo matrimonio de la presidenta de Inditex, quien antes estuvo casada con el jinete Sergio Álvarez, padre de su primer hijo, Amancio, que nació el 5 de marzo de 2013.

Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta. Foto: Europa Press

La relación con su padre, Amancio Ortega

Marta Ortega es la hija pequeña de Amancio Ortega, fruto del segundo matrimonio del empresario con Flora Pérez. Así, tiene dos hermanos mayores, Sandra y Marcos con quienes, según han señalado diferentes fuentes, no tiene una relación cercana.

Con quien sí mantiene una estrecha relación es con su padre, con quien comparte su gran pasión por la hípica. Así lo hemos podido ver en las ocasiones en las que padre e hija han aparecido juntos en público. Aseguran que Marta es el ojito derecho de Amancio Ortega y que ella le adora. En 2016, la empresaria fue la encargada de sorprender a su padre con un emotivo homenaje por su 80 cumpleaños. Una gran fiesta con un divertido flashmob a cargo de sus empleados con el que todos felicitaron al fundador de Inditex.

Marta Ortega está muy unida a su padre, Amancio Ortega. Foto: Gtres

El éxito profesional de Marta Ortega al frente de Inditex

Marta Ortega estudio en el colegio de jesuitas Santa María del Mar de A Coruña. Continuó sus estudios en un internado de Suiza y a su regreso a Galicia, se matriculó en Empresariales en la Universidad de A Coruña. Completó su formación en la European Business School de Londres, donde se licenció en 2007 en Empresariado Internacional.

Una formación diseñada para ponerse al frente de la gran empresa que fundó su padre, y que quiso conocer desde abajo. Así, durante su etapa de estudiante en Londres, trabajó como una empleada más en una de las tiendas de Inditex.

“He vivido en esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”, señaló tras su nombramiento como presidenta no ejecutiva de Inditex. Un cargo que lleva con éxito.

Así lo confirman los datos, que señalan un incremento de los beneficios sin precedentes y con las acciones en máximos históricos.

Además, Marta Ortega ejerce como consejera de Pontegadea Inversiones, la sociedad que gestiona las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega.

En 2022, fundó la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), una entidad privada sin ánimo de lucro que "canaliza su interés personal por el fomento y la difusión de la cultura y el arte, con especial atención a la fotografía".

Desde abril de 2022, Marta Ortega ejerce como presidenta no ejecutiva de Inditex. Foto: Europa Press

Su sueldo, su fortuna y sus propiedades

Aunque convertida en una de las empresarias más reconocidas y poderosas de nuestro país, y con un sueldo como presidenta de Inditex que ronda el millón de euros anuales, Marta Ortega no se encuentra en las listas de los más ricos. Algo que, según Forbes, tiene una clara explicación. Y es que, mientras Amancio Ortega encabeza la lista de los más ricos de España, y su hermana Sandra Ortega también se encuentra entre las 100 mayores fortunas, la presidenta de Inditex no se cuela entre los más ricos.

Según el citado medio, esto se debe a que en 2001, cuando Inditex salió a bolsa, Marta Ortega vendió la participación del 1% que le había adjudicado su padre tras el reparto accionarial que realizó entre toda la familia. Un porcentaje que supuso un total de seis millones en acciones que, “de no haberse hecho efectiva, hoy estaríamos hablando de más de 1.000 millones de euros en acciones y que de haber sido así, Marta sí estaría en la lista de las mujeres de este país”.

Tal y como señala Forbes, Marta Ortega es millonaria, pero no lo suficiente: “Su nombre sí se encuentra en la lista que solo incluye a las mujeres más ricas. En concreto, ocupa el puesto 94, con un patrimonio de 80 millones de euros”.

Además, Marta Ortega cuenta con varias y lujosas propiedades, entre ellas, un espectacular dúplex en La Coruña, donde reside habitualmente con su marido, Carlos Torretta, y sus tres hijos.

En 2022, la presidenta de Inditex compró, por tres millones de euros, el pazo de Aián, una propiedad formada por tres edificios, el principal con unos 1.000 metros cuadrados construidos, tres plantas, diez habitaciones y varios salones, en una finca de 16.000 metros cuadrados, con jardines, huerto y estanque.

También es propietaria de un lujoso piso en plena milla de oro madrileña valorado en cuatro millones de euros; y de una vivienda de 500 metros cuadrados en el barcelonés Paseo de Gracia, un piso que le regaló su padre, Amancio Ortega.