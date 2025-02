Marta López anuncia su boda con Alejandro, un fisio que trató a Juan Carlos I, que le ha enseñado "a llorar de amor"

Marta López, de 51 años, ha anunciado que se casa con su novio Alejandro Huerta, de 35 años, un fisioterapeuta que trató al rey Juan Carlos I, que es 16 años más joven que ella. La boda será este verano verano en Madrid, según desveló la colaboradora de televisión este miércoles en el programa ‘TardeAR’. La pareja ya está metida de lleno en los preparativos del enlace al que acudirán muchos invitados famosos de la televisión.

Marta y Álex se conocieron en marzo de 2024 y desde el principio llevaron su relación con total discreción. La ex concursante de ‘Gran Hermano’ casi nunca ha compartido ninguna foto posando con él en sus redes sociales. En dos en las que sale con él, no se le ve la cara. "Respeto no quiera salir en ningún sitio. Gracias a dios porque frikis hemos tenido unos cuantos...", explicó en televisión en una ocasión.

Esta será la tercera boda para Marta López que ya se ha divorciado dos veces y tiene tres hijos, dos con el futbolista Jorge Cabeza y uno con el empresario Javier Fernández. En su historial amoroso también hay varios rostros famosos como Efrén Reyero, Alfonso Merlos o Álvaro Muñoz Escassi.

Marta López anuncia su boda con Alejandro Huerta

Marta López ha anunciado su boda en televisión y también en su perfil de Instagram, donde ha mostrado el anillo de pedida y compartido una foto con su pareja Alejandro Huerta. Sin embargo, en la imagen no se le ve bien la cara, ya que sale dándole un beso a su novia. "Sí, es lo que parece. Nos vamos de boda. Llevo casi un año viviendo una interminable luna de miel", ha comenzado diciendo sin poder ocultar la emoción.

Después, la exconcursante de ‘GH’ le ha dedicado unas emotivas palabras de amor a su novio Alejandro Huerta, con el que dice que ha encontrado el amor de verdad. La colaboradora de televisión ha confesado que este amor verdadero lo ha encontrado cuando ha podido soltar lastre y lo ocurrido en el pasado. "Después de vivir un proceso personal duro y largo he podido soltar todo lo que me impedía ser libre y feliz para amar sin miedos, sin frenos, sin límites, con el placer de amar bonito".

Marta López ha alabado a su pareja y ha expresado lo feliz que se siente a su lado. "Eso me lo ha enseñado él. Por fin sé qué es que te cuiden incondicionalmente y por encima de todo. Por fin sé lo que es llorar de amor cada día, en este punto de mi vida donde ya no tengo miedo ni culpa, donde estoy libre y preparada para darle mi mejor versión. Sé que esa manera de amarnos, de llenarme el alma, de morirme con él y por él, por mil razones, mil sentimientos mil sensaciones sé que sí, que eres el hombre que quiero que me acompañe hasta el final de mis días", continúa.

Después, Marta ha dado las gracias porque su pareja, Alejandro Huerta, haya aparecido en su vida. "Sólo puedo dar las gracias a la vida porque al terminar este viaje estaba él. Ahora he entendido que mereció la pena. Gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada del mundo por tenerte a mi lado, jamás imaginé que podía existir alguien como tú, que me erizas la piel solo con mirarme, eres tú. Hasta que la muerte nos separe. Te amo, Ale", sentencia su romántico texto.

Marta López desveló todos los detalles de la pedida de mano este miércoles en el programa 'TardeAR'. "Estábamos en Huelva, en El Rompido, en un apartamento que tengo, y me estaba dando un masaje en la terraza con la puesta de sol, todo idílico, precioso. De repente, cuando acaba, veo que se pone de rodillas y le digo: '¿Qué haces?'. Fue muy emotivo, lloramos como magdalenas. Fue de corazón, de sentimiento, con lágrimas, y con todo. Fue muy bonito", comentó.

También explicó que todavía tienen que decidirse entre dos fechas y que no habrá 'dress code' en su boda, el único requisito es que no pueden ir como el novio ni como la novia, que tiene claro cómo quiere su vestido.

El novio de Marta López es Alejandro Huerta, un fisioterapeuta que trató a Juan Carlos I

El hombre que ha vuelto a hacer creer en el amor a Marta López es Alejandro Huerta, un fisioterapeuta de 35 años que tiene su propia clínica en Madrid, en el barrio de Chamberí. A pesar de lo joven que es, con tan solo 25 años, tuvo entre sus clientes al propio rey Juan Carlos I.

Alejandro Huerta trató a Juan Carlos I hace 10 años, tras la operación de una doble hernia discal con estenosis de canal que se le practicó al rey emérito en el año 2013 y una posterior operación de la cadera izquierda. Esta era la quinta intervención quirúrgica que se le hacía al padre del rey Felipe VI en la cadera.

En ese momento, el rey Juan Carlos I realizó un innovador programa de rehabilitación para evitar acabar atado a una silla de ruedas, como le ocurrió a su madre, Doña María. La rehabilitación estaba a cargo del doctor Fernando Serrano, jefe del servicio de medicina física del hospital beata Ana María de Madrid, en colaboración de su ayudante, Alejandro Huerta, Álex, que por aquel entonces tenía 25 años y trabajaba en un hospital de Alcorcón, según publicó la periodista Consuelo Font en ‘Loc’ en el año 2014.

El novio de Marta López, Alejandro, se tenía que desplazar cada día al Palacio de La Zarzuela y hacía sesiones de mañana y tarde, de dos horas cada una, haciéndole sudar “la gota gorda” a Juan Carlos I, “alternando ejercicios en la piscina con gimnasio y sesiones de marcha de una media hora sin bastón, siempre con ayuda de música moderna, esencial en esta innovadora terapia”, según explicó entonces la periodista.

La pareja de Marta López tiene una amplia formación, que incluye dos másteres, uno en especialización deportiva y otro en geriatría. Alejandro Huerta trabajó en un centro de día y en el hospital de Alcorcón, hasta que montó su propio negocio, la clínica Alejandro Huerta Fisioterapia. El entorno de Álex le describe como “un currante” nato, según publica la revista ‘Semana’.