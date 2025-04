Así habló de su trabajo Marta Hermoso, la influencer detenida por robar 400.000 euros en joyas

Todas las miradas están puestas en quién es la influencer sevillana, Marta Hermoso, de 35 años, tras conocerse este martes que ha sido detenida por la Policía Nacional junto a otras tres personas, acusados de robar 400.000 euros en joyas y dinero al empresario mexicano, Enrique Abascal, de 43 años, cuando este se encontraba alojado en el hotel Wellington de Madrid. El robo se produjo el 28 de septiembre, a los tres días de que llegara a España por ocio, y las detenciones se produjeron a finales de 2024. Entonces, todos los arrestados fueron puestos en libertad con cargos por un delito de robo con fuerza. Las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel han permitido identificar a las autoridades a la influencer Marta Hermoso y a los otros tres individuos.

Tras conocerse la detención, son muchos los que están buscando imágenes o fotos de de la influencer Marta Hermoso y saber quién es y a qué se dedicaba exactamente. Tras conocerse el caso, Marta borró su cuenta de Instagram y demás redes sociales para que no hubiera rastro de ella ni se pudieran obtener fotografías de ella. Sin embargo, meses antes de que se produjera el robo, en enero de 2024, Marta Hermoso concedió una entrevista en la que se puede ver cómo es y en la que explicaba a qué se dedicaba. Ella misma llegó a decir que no se dedicaba a las redes sociales en sí y que no era influencer. Algunos medios han apuntado que Marta es amiga de Froilán de Marichalar, nieto del rey Juan Carlos I, y de otras famosas como Alejandra Rubio o Alexia Rivas, colaboradora de televisión de Telecinco en programas como 'Fiesta'.

Según las investigaciones, Marta Hermoso había mantenido varios encuentros con el empresario mexicano antes del robo. La mañana del robo, Enrique Abascal dejó su habitación 423 y al regresar, encontró la puerta forzada, la habitación revuelta y la caja fuerte arrancada de la mesa del armario. Entre los objetos robados se encontraban tres relojes de lujo valorados en 360.000 euros, varias pulseras por valor de 6.700 euros y 5.000 euros en efectivo.

¿Quién es Marta Hermoso, la influencer sevillana detenida?

Desde que su nombre saltó a la palestra por el caso del mencionado robo, Marta Hermoso borró todo rastro de sus redes sociales para tratar de desvincularse de la polémica y evitar la repercusión mediática pero como decíamos, existe una entrevista que concedió a finales de enero de 2024, ocho meses antes de producirse el robo al empresario mexicano, Enrique Abascal, cuando entonces Marta se encontraba en Marbella, en Puente Romano Beach Resort, con la modelo e influencer, Irene García, amiga de la detenida.

En esta entrevista, que fue realizada por Helena Olaya para ‘Boom Marbella TV’, podemos ver cómo es Marta Hermoso y en qué consistía su trabajo, organizaba viajes y eventos para influencers. En la entrevista, Marta aseguró que ella no era influencer cuando Olaya le comentó que conocía a muchas influencers que tenían a mucha gente trabajando a sus espaldas y que si este era su caso. “En mi caso no, porque yo no me dedico en sí a las redes sociales pero sí que trabajo con influencers y bueno mi amiga [Irene García] u otras influencers sí que tienen detrás un equipo enorme de bueno, de todo tipo de ayuda que les proporcionan”, respondió Marta Hermoso.

La influencer Marta Hermoso

Marta Hermoso explicó así en qué consistía su trabajo en ese momento: “Bueno, pues nosotros organizamos aquí en Puente Romano un weekend al mes, que consiste en invitar a un grupo de influencers a cambio de de que suban contenido. Les hacemos un itinerario que consiste en desayunos, almuerzos, comidas y cenas. También tenemos varias actividades, yoga, pilates por las noches, también hacemos fiesta los fines de semana y bueno, siempre viene gente de toda España, también de fuera de España, gente internacional. Estamos aquí este fin de semana de jueves a domingo”, explicó.

Marta Hermoso también detalló que contaba con “103.000 seguidores” en su Instagram ese momento. Después, hizo publicidad y habló de lo maravilloso que era el lugar en el que se encontraban. “Pues para mí Puente Romano es el ‘place to be’, o sea, el mejor sitio para estar en Marbella porque dentro del complejo tienes como 1000 restaurantes, un montón de cosas que hacer y Marbella me encanta porque da igual la época del año que sea, que siempre tienes algo que hacer. Da igual que sea verano, siempre hay gente. Bueno, mira ahora, estamos en enero y está lleno de gente, da igual que llueva, da igual”.

Después, en el vídeo, se escucha hablar a Irene García: “Yo estoy aquí por primera vez disfrutando esta experiencia que me han invitado como influencer y modelo, y la verdad, todas las actividades, cómo está todo perfectamente organizado, se disfruta mucho la verdad. Estoy muy agradecida a la cadena y Puente Romano por invitarme. Tenemos actividades, almuerzo, actividades físicas como pilates, gimnasio, tratamientos y la verdad, que como ha dicho Marta, en cualquier época del año que vengas a Marbella puedes disfrutar, parece que hay un microclima, siempre hay gente, es una temperatura perfecta y bueno, disfrutando de lo mejor de lo mejor en el mejor sitio y con la mejor gente”.

Marta Hermoso y otros tres hombres fueron captados por las cámaras de seguridad del hotel

Aunque Marta Hermoso ha negado cualquier implicación en el robo, aparece junto al empresario en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, que emitió el programa 'Fiesta'. En ellas, la Policía Nacional comprobó que, en la madrugada del 28 de septiembre, el empresario mexicano entró al hotel con una mujer y esa misma noche, regresó al Wellington con otra mujer, que más tarde fue identificada como la influencer Marta Hermoso.

Las cámaras también captaron a un primer sospechoso, Daniel, que accedió al hotel la mañana del robo y subió hasta las inmediaciones de la habitación 423, en lo que parecía ser un reconocimiento previo. Tras la comida, otros dos jóvenes, Isaac C. y Juan Ramón J., entraron al hotel vestidos con ropa deportiva, subieron a la cuarta planta y accedieron a la misma habitación. Al cabo de unos minutos salieron. Uno de ellos iba con una maleta gris robada a la víctima y el otro, con una mochila en la que presuntamente transportaba las herramientas utilizadas para forzar la puerta y arrancar la caja fuerte.

Imágenes de Marta Hermoso con el empresario en el hotel Wellington

Durante la investigación, uno de los policías logró identificar a Daniel, quien fue detenido en numerosas ocasiones en el distrito de Usera-Villaverde. Según la versión de Daniel, fue Marta Hermoso quien ideó el golpe y le propuso robar los relojes de lujo guardados en la caja fuerte de la habitación 423. Contó que alquiló una habitación a su nombre en el hotel Wellington y que, una vez instalado, "recibió la llamada de la influencer -a quien conocía de antes- pidiéndole que subiera a la habitación 423, donde se encontraba con un cliente", según publica 'El Mundo'. Según contó Daniel a la policía, rechazó el plan de la influencer, abandonó el hotel y pidió que le devolvieran el dinero que había pagado por la habitación y el hotel se lo reintegró.

La Policía le mostró a Daniel los fotogramas de las dos mujeres que entraron al hotel con la víctima e identificó claramente a Marta Hermoso que fue detenida el pasado mes de diciembre en la misma calle del hotel Wellington, en la calle Velázquez, donde ella reside.

Marta Hermoso explicó a las autoridades que solo estuvo en la habitación durante diez minutos. La influencer asegura que solo acompañó al empresario para que este realizara un cambio de calzado y que no logró recordar el número de la estancia. Marta manifestó que en ese breve intervalo solo vio cómo Enrique se cambiaba un reloj por otro y negó haber visto la combinación de la caja fuerte ni el contenido que había en ella.

A pesar de que Marta niega su implicación, la Policía considera que existen suficientes indicios que apuntan a la presunta participación de Marta Hermoso en los hechos, dado que tuvo acceso a información de primera mano sobre las pertenencias que tenía el empresario en la caja fuerte, así como el tiempo que este iba a estar fuera de la habitación.

El abogado de la influencer Marta Hermoso, Juango Ospina, que es el abogado penalista que también defiende a la familia Arrieta en el caso de Daniel Sancho, también se ha pronunciado al respecto: "No dudamos en la inocencia de nuestra cliente. Estamos en una investigación penal que tiene sus tiempos y estamos convencidos en que todo se va a esclarecer. Hay un error de identificación de las mujeres que estuvieron en el lugar de los hechos el día del robo, y nuestra cliente no estuvo. No se descartan diferentes líneas de investigación, pero de momento hay que ser prudentes y que trabaje la justicia".