Mario Casas y Melyssa Pinto, pillados juntos en Gran Canaria: ¿nueva pareja sorpresa? 

Los hermanos Casas están imparables en el terreno sentimental y amoroso. Óscar Casas está viviendo una intensa historia de amor con Ana Mena y Sheila Casas con Álvaro Muñoz Escassi. Ahora también se ha conocido que el actor Mario Casas, de 38 años, podría tener nueva pareja, Melyssa Pinto, de ‘La isla de las tentaciones’, de 31 años.

Mario y Melyssa han sido vistos de escapada romántica por Gran Canaria. La pareja fue vista comiendo en un restaurante, Valle de Mogán y pidieron que no les hicieran fotos juntos, prueba de que querían pasar lo más desapercibidos posible. Una petición que fue respetada por los comensales a pesar de que su aparición conjunta causó una gran sorpresa.

Además, para no levantar sospechas, la ex de Tom Brusse no ha publicado ninguna foto de su estancia en Canarias mientras que el restaurante sí compartió una foto con Mario Casas. "Mario Casas hoy en restaurante Valle de Mogán. Hoy tuvimos la visita de Mario Casa, un actor y director de cine español, ganador de Goya a mejor actor protagonista por la película 'No matarás'. Ha sido un auténtico honor para nosotros recibirte y ver cómo disfrutaste de nuestra comida y nuestro ambiente”, escribió un trabajador del restaurante junto a una foto posando con el actor de ‘No matarás’ y ‘Los hombres de Paco’.

Mario Casas y Melyssa Pinto, ¿nueva pareja sorpresa?

En el programa ‘Socialité’ comentaron este fin de semana que “la persona que les vio en este restaurante, dice que la pareja pidió que por favor no les sacaran fotos, con lo cual, aquí podría estar naciendo algo”. Además, también comentaron algo que también sería significativo, Melyssa “lleva cuarenta y ocho horas sin compartir ni un story y eso, en el mundo de los influencers es que, claramente, intentas ocultar algo”.

La cuenta de Instagram ‘La Cuernis’, especializada en cotilleos y famosos, también publicó información de la que podría ser la nueva pareja sorpresa, “Melyssa Pinto y Mario Casas están juntos en Canarias”, comenzó diciendo, para después dar más detalles: “Ayer un cuernis coincidió con ellos mientras comían en un restaurante de lujo, y pudieron que no les hicieran fotos juntos… (Ya sabemos que cuando ocultan compañía es que hay tema, pero vamosss). Además, estaban solos”.

‘La Cuernis’ también desvela otros datos como que Mario Casas lleva “desde el 25 de febrero” dándole ‘likes’ a varias fotos de Melyssa Pinto. “Mario ya lleva unas semanas dándole like a mucho contenido del que sube Melyssa. Imagino que no será la primera vez que quedan️‍. Os iré contando novedades conforme me entere”, escribió en un post que publicó este domingo.

Mario Casas se hizo una foto en el restaurante en Canarias

Las ex parejas de Mario Casas y de Melyssa Pinto

El actor Mario Casas tiene un largo historial amoroso a sus espaldas. Ha tenido relaciones con varias actrices famosas de nuestro país como con Amaia Salamanca, cuyo romance surgió cuando rodó 'Fuga de cerebros', en 2009. Después mantuvo una relación de cuatro años con María Valverde, con quien protagonizó la famosa trilogía 'A tres metros sobre el cielo.

Tras la ruptura, Mario Casas tuvo una relación de dos años con Berta Vázquez, a quien conoció durante el rodaje 'Palmeras en la nieve', en 2014, cuando seguía oficialmente con María Valverde, para quien la ruptura acabó siendo un proceso complicado ya que llegó a decir de él meses después. “Ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él”, confesó en la revista 'Marie Claire'.

Después, Mario Casas mantuvo una relación de menos de dos años con Blanca Suárez, con quien se reencontró grabando ‘El bar’ tras hacer juntos ‘El barco’ años antes. Los “problemas de agenda y la distancia” fueron las causas principales de su ruptura, según señaló entonces su entorno cercano.

También se le relacionó con Clara Lago, Desiré Cordero y en 2020, Mario Casas mantuvo un affaire con Déborah François, con quien hizo la película ‘El practicante’.

La última pareja conocida de Mario Casas fue con la actriz mexicana Eiza González, con quien comenzó un noviazgo en octubre de 2023. En enero de 2024 se habló de que la pareja habría finalizado su historia de amor.

Por su parte, Melyssa Pinto fue tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en el año 2018, donde conoció a Tom Brusse, el francés con quien después participó en ‘La isla de las tentaciones 2’. Aquí se produjo la ruptura de la pareja después de que Tom le fuera infiel con Sandra Pica. Tras unos meses juntos, finalizaron su relación y Melyssa y Tom llegaron a darse una segunda oportunidad en julio de 2022, tiempo después de haber limado asperezas en 'Supervivientes 2021', pero tampoco pudo ser.

La última pareja conocida de Melyssa Pinto ha sido Marco Panosian, a quien conoció en 2019 en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Ninguno era pretendiente del otro pero se hicieron amigos. Pasados los años, se dieron una oportunidad como pareja pero la relación terminó hace unos meses, en diciembre de 2024.