María Pombo, de 26 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el domingo en el hospital Ramón y Cajal, tal y como se pudo ver en un vídeo que compartió en sus redes y que le grabó su padre.

La instagramer estaba muy emocionada por este momento pero también muy nerviosa ya que le dan miedo los pinchazos, como ya le advirtió a la enfermera. "No voy a ver la aguja, ¿vale?". Mientras se escuchaba a su padre decirle: "No vas a llorar, no?", a lo que ella respondió: "A lo mejor un poquito".

Mientras se la ponían, María tenía los ojos cerrados. "No ha llorado nada", le dijo su padre. "Lo de que no dolía..." se quejó Pombo. "Nada, cero, qué cuentista. Es que esta ha salido a su madre. ¿Te ha dolido de verdad?, le preguntó. "Hombre, tampoco es agradable", señaló ella.

A pesar de la emoción que tenían padre e hija porque ella ya hubiera sido citada para la primera dosis contra la covid, María suscitó una gran polémica ya que aún no se está vacunando a los jóvenes de su franja de edad. En Madrid van por los nacidos entre los años de 1981 a 1983, es decir por los que tienen de 38 a los 40 años, una edad que dista mucho de los 26 años que ella tiene ahora.

María Pombo se vacuna y desata la polémica por su edad Instagram

La acusan de hacer trampa o de tener enchufe por ser famosa

Tras el revuelo y las acusaciones de haber tenido enchufe para que la vacunaran antes de tiempo, María Pombo se ha visto obligada a dar explicaciones en su cuenta de Instagram y contar cuál ha sido el motivo por el que ya fue citada. "Aclaraciones, sobre todo para la gente que escribe con respeto. Yo también aluciné cuando me llegó el mensaje de la Comunidad de Madrid. Me llegó el 9 de junio. Me vacunan por esclerosis múltiple", señaló.

"Escribí a mi neuróloga y me dijo que efectivamente en la Comunidad de Madrid están priorizando a gente con este tipo de enfermedades para la vacunación. Os aseguro que me hubiera encantado estar en el grupo de rango de mi edad, sin ningún tipo de prioridad", explicó.

María Pombo recibe la primera vacuna de la covid

María Pombo ya está escaldada de las críticas que recibe continuamente y es consciente de la trascendencia que tiene todo lo que hace debido a la cantidad de fans que tiene. "Para la gente que dice que me vacuno porque me llamo Pombo... Tengo dos millones de seguidores. No sé si os creéis que soy estúpida después de siete años en las redes sociales pensáis que no sé qué hay que poner y qué no. Si esto hubiese sido por enchufe o por tramposa, que jamás lo haría, ¿crees que lo pondría en Instagram? No tiene mucho sentido".

María Pombo explica por qué le han adelantado la cita de la vacunación Instagram

María Pombo fue diagnosticada de esclerosis múltiple estando embarazada

La influencer fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa, en junio de 2020. Una noticia que supo pocos días después de anunciar que estaba embarazada de su primer hijo, Martín, fruto de su matrimonio con Pablo Castellanos.

Fue como un jarro de agua fría para ella, que incluso tuvo que desconectar de las redes sociales un tiempo. "No han ido (las pruebas) como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", explicó en un vídeo que publicó en Instagram. Esta enfermedad también la padece su madre, como ella explicó.

A pesar de ello, Pombo sacó la energía y optimismo necesarios para afrontar la noticia ya que su deseseo siempre había sido querer ser madre. "Tengo una razón muy grande por la que ser muy muy feliz, mi hijo Martín. Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras".

Pombo comenzó el tratamiento que requiere la enfermedad mientras estaba embarazada. "Es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento. Embarazada hay menos opciones de atajar la enfermedad", señaló entonces.

También explicó que "aunque no es hereditaria, sí va en los genes". Así las cosas, su hijo Martín no tiene por qué heredar esta enfermedad aunque podría tener una probabilidad algo mayor de desarrollarla.