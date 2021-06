Marcos de Quinto (62) y Angélica de la Riva (47) no son dados a hablar de su vida privada, pero esta vez lo han hecho con la conocida revista Vanity Fair. Ahí se han sincerado y han posado en su finca de Torrelodones, que comparten con sus perros (y animales varios, como patos) y su única hija en común, Sofía, nacida en 2019.

La pareja se casó el 30 de septiembre de 2017 y a día de hoy siguen tan enamorados como el primer día. Ambos se conocieron por un amigo en común, Ricardo Llorca, en Nueva York. El amor entre ambos fue un flechazo, como han recordado en la mencionada publicación. Ella también ha revelado qué es lo peor de estar casada con el empresario.

El flechazo entre Marcos de Quinto y su mujer, Angélica de la Riva

Todo comenzó tras la marcha de Marcos de Quinto de Coca-Cola: "Mi relación con la compañía en la que trabajé 36 años ha sido y sigue siendo excelente, pero hay momentos en la vida en los que hay que atreverse a dar un paso atrás”, cuenta. Dos años antes de tomar la decisión más importante de su carrera se había trasladado a Atlanta como vicepresidente de la multinacional para liderar un cambio de imagen de la marca.

“Viajaba por el mundo en un jet de la empresa pero al volver a casa estaba vacía, sin muebles, todo era eco. (...) No sabía lo que iba a hacer hasta que en diciembre de 2016, durante una visita relámpago a Nueva York, llamé a Ricardo Llorca, compositor y amigo, para que reservara mesa en un buen restaurante. No imaginaba lo que el destino me tenía preparado...”, revela el ex de Ciudadanos.

Fue en esa cita donde conoció a la que hoy es su mujer y madre de su hija Sofía, pues Angélica también se había citado con Ricardo. Ella lo cuenta: “Aquella noche yo tenía que acudir a un concierto, por lo que no pude acompañarlos a la cena”, recuerda la cantante. De Quinto quedó tan prendado de la bella morena que no dudó en decirle a su amigo, una vez que ella se había ido: "Ricardo, quiero que sepas que me voy a casar con Angélica”. Y así fue.

Nueve meses después se casaron. Ella siguió con su carrera en la música y él escribió Notas desde la trinchera (Deusto), en el que revela secretos del mundo de la publicidad y el marketing, y entró y salió de Ciudadanos casi con la misma rapidez. En medio de todo aquello, nació Sofía, llamada así por la reina de España.

Marcos de Quinto y Angélica de la Riva el día de su boda

Durante estos años han estado viviendo entre Madrid, Cuenca, Atlanta, Nueva York y Lisboa. Ahora, con la llegada de la pequeña ya se han instalado en su finca, en Madrid.

Las sombras del matrimonio

Angélica de la Riva, de origen cubano-brasileño, asegura que su relación con Marcos de Quinto ha supuesto un estímulo pero también un hándicap para ella misma y para su carrera: “Siempre me está animando a que emprenda nuevos proyectos, pero tiene tantos contactos que a veces siento que me tengo que justificar como artista. (...) Quienes me conocen saben que todo lo que he conseguido ha sido a base de estudio y sacrificio".

A pesar de esto, le ha compensado haber formado una familia con De Quinto, pues no les puede ir mejor.

La otra familia de Marcos de Quinto

Marcos de Quinto tiene dos hijos de su matrimonio con la productora Elena Mangada, llamados Marcos y Javier. Tiene además otra hija, Alejandra.

También ha tenido otras relaciones sentimentales, como con la periodista Teresa Viejo.