La Mala Rodríguez, de 42 años, está siendo muy criticada en las redes sociales después de haber cargado una vez más contra Rosalía en una entrevista que se le ha hecho con motivo de la presentación de su libro 'Cómo ser Mala', en el que ha recopilado sus memorias.

La rapera española está siendo tachada de "envidiosa" y "reventada" después de haber hecho declaraciones como estas: "A ver cómo digo esto... Si no me entusiasma, ¿ya soy una hater? Se pasaron toda la promoción de 'Contigo' hablándome de esa movida. Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando. Al final le cogeré asco a la muchacha", ha señalado en 'El País'.

Después le ha comparado con otra cantante internacional aunque de un modo despectivo: "Es como Paulina Rubio en su día, una artista pop. No creo que me tengan que comparar con ella. Vale, ha cogido de allí y de aquí. Pero lo ha cogido ella, no yo, tócate los huevos", algo por lo que está siendo muy criticada.

Acusa a Rosalía de copiarle sus discos

Además, la jerezana ha dejado caer que la catalana le ha copiado algunos discos. "Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío" ha indicado. Una idea que ya había expresado anteriormente.

A pesar de cargar así contra ella, Rodríguez ha asegurado que no tiene ningún problema con ella, pero que "si no me entusiasma, ¿ya soy una hater?", ha manifestado en la entrevista.

Mala Rodríguez criticando de nuevo a Rosalía en un entrevista, que mala es la envidia pic.twitter.com/jhqmnPVb4I — MÅNESKIN DAME UN HIJO (@EuroCosas) June 21, 2021

Es lógico que las gitanas se cabreen con Rosalía por apropiarse de su cultura

No es la primera vez que La Mala ataca a Rosalía. Anteriormente sus palabras también causaron una gran polémica cuando hizo declaraciones como que se veía reflejada en los logros que había conseguido la cantante de 'Malamente' y que era "lógico que las gitanas se cabreen con Rosalía" por apropiarse de su cultura.

"Ella es una chica que ama el flamenco, que lo ha estudiado y que lo hace súper bonito, pero en realidad está haciendo uso de ciertas cosas que pertenecen a la identidad del pueblo andaluz y de la comunidad gitana", señaló al respecto en una entrevista en 2018 en 'Abc'.

Los fans de Rosalía han salido rápidamente a defenderla frente a tales acusaciones y la rapera está recibiendo muchas críticas por ello, en muchas de ellas se le acusa de tener "envidia".

También se leen algunas como estas: "La inquina de la Mala con Rosalía es para hacérsela mirar. Que sí, que ella estuvo antes, pero chica, relaja", o "Qué triste cuando las mujeres de la industria se atacan, a los hombres no lo andan comparando y las mujeres tienen que ser enemigas como si solo pudiese haber una en lo más alto".

La inquina de la Mala con Rosalía es para hacérsela mirar. Que sí, que ella estuvo antes, pero chica, relaja. — Marina Such (@MissMacGuffin) June 21, 2021

La Mala Rodríguez: "Mi madre me ha enseñado a ser una hija de puta"

En el libro, La Mala también habla de su peculiar familia. “Mi madre es muy importante porque ella lo ha sido todo. Ella me ha enseñado a ser una hija de puta. Es una tía dura. Yo no soy dura, soy fuerte, que es distinto. He leído libros de autoayuda, ella no. Me he pagado terapia, he invertido. Éramos una extraña familia, pero muy guay”, recuerda La Mala.

La rapera española se describe así misma como una mujer "frívola con cojones. Tengo unos días estoicos y otros más pocholos".

Habla sobres sus hijos

María, que tiene tres hijos, cuenta cómo la ven estos y cuál es su relación. "Mis hijos me quieren mucho, me admiran y son mis fans número uno. Me dicen: ‘Mamá, estás loca, pero te queremos mucho’. Me conocen, saben que tengo momentos en que necesito estar sola y luego vuelvo con alguna locura. He sido siempre una farolera. Ha sido muy divertido vivir”.

Me he gastado todo el dinero. Me he ido a la bancarrota unas pocas veces

En la entrevista también ha hablado de cuál es su relación con el dinero. "Me lo he gastado todo. Me he ido a la bancarrota unas pocas veces. ¿No decíamos de aprender equivocándose? Pues lo he llevado al pie de la letra. Si no te equivocas nunca, ¿quién eres? ¿Espinete? ¿Qué te pasa?".

Las fotos de La Mala Rodríguez Instagram

Sus problemas con la comida

María ha develado que tuvo problemas con la comida hasta hace unos años. “He sufrido algunos desórdenes de esos de vomitar mucho. Antes era muy normal que las chicas fueran flacas, y yo era culona. Cuando me fui de Sevilla empecé a adelgazar, hasta llegar a los 42 kilos. Me costó reponerme. Yo me veía bien, delgadita, pero no estaba bien. Ahora, otra vez gordita, me siento estupenda".

Follarte a un boxeador es como follarte a una mesa

"Esto me hace pensar en esa frase de una peli de Tarantino: ‘¿Por qué lo agradable al tacto no siempre es agradable a la vista?’. Mira, yo he follado con un boxeador y no lo recomiendo, es como follarte a una mesa. ¿Paso la bayeta?”, ha añadido. Además, tampoco recomienda no practicar sexo en una piscina.

La Mala Rodríguez tiene muchos seguidores en Instagram Instagram

Sus próximos proyectos: un disco, una serie y un programa de cocina

Entre los próximos proyectos de María también están un nuevo disco que está a punto de sacar, el primero en el que ha colaborado con un compositor, y cuyo título provisional es 'Amor y odio'.

También ha escrito una serie de televisión junto a una amiga y pronto empezarán las emisiones de su canal de cocina en Twitch. “Esto funcionará por las tonterías que digo”, ha señalado.

Además ella misma se elogia de las publicaciones que comparte en las redes sociales, las cuales tienen una gran acogida entre sus seguidores. “Mi Instagram es lo más. Y la gente que me sigue son lo puto más, todos unos cachondos y cachondas. Deberías ver los mensajes privados que me llegan, es que me parto. A veces le digo a mi hijo mayor: ‘Mira, contesta tú’. Eso, que lo sepan. Nos meamos de la risa. Si ves el Instagram de Beatriz Luengo, pues ves a Beatriz Luengo. Si ves el mío, ves a la cabra mocha. Me gustan los colores, me gusta reírme”.

La Mala Rodríguez posa en Instagram Instagram

Tiene una cuenta en Onlyfans

La Mala suele publicar también en su perfil fotos en las que se la ve muy sexy y es que la cantante tiene una cuenta en Only Fans, algo que causó una gran polémica. Se trata de una plataforma en la que personas anónimas y famosos comparten contenido exclusivo, en muchas ocasiones relacionado con el porno y el sexo, mediante una suscripción de pago con e una cuota mensual que es menor o mayor dependiendo del perfil de la persona.

Mala Rodríguez ha encendido la polémica por su nueva cuenta de 'Onlyfans'. La cantante, de 41 años, ha informado a sus seguidores a través de Twitter de que se habría un canal en esta red social.