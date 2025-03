Mala Rodríguez habla de la bulimia y abusos que sufrió, del abandono de su padre y de su experiencia en OnlyFans

María Rodríguez Garrido, conocida artísticamente como La Mala Rodríguez, ha desvelado en 'Lo de Évole' detalles íntimos de su vida que no se conocían hasta ahora como los abusos que sufrió durante su niñez, además de otros capítulos dolorosos en su vida que le han marcado y le han hecho ser la mujer que es a día de hoy. “Yo he sufrido bastantes abusos, pero nunca he ido de víctima”, manifestó en el programa de este domingo.La Mala, de 46 años, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz), también reveló que su madre la tuvo a los 17 años y que su padre las abandonó antes de que ella naciera.

La intérprete de canciones tan conocidas como ‘Tengo un trato’ también habló de sus problemas de salud mental, su experiencia en OnlyFans, de las dificultades en la industria musical y del machismo que aún existe en muchos ámbitos.

La Mala Rodríguez, de 46 años, es madre de tres hijos: Ckarell, Abraham y Romina. Los dos primeros son fruto de la relación que tuvo durante cinco años con el rapero cubano Reynor Hernández, con quien estuvo casada entre 2005 y 2010. Su hija pequeña nació después de lanzar su álbum Bruja en 2013, cuando decidió aparcar la música y trasladarse a Estados Unidos, donde estuvo viviendo durante un año. Allí se quedó embarazada y nació su hija. Se desconoce quién es el padre.

La Mala habla del abandono de su pare y la bulimia que sufrió

La Mala Rodríguez habló de las dificultades que pasó durante su infancia por el hecho de que su madre se quedara embarazada de ella siendo menor. “Se ponía cintas para ocultar el embarazo. Como era jovencita... No quería que la gente se enterase de que estaba embarazada. Tenía 17 años, y se tapaba la tripa. Siempre le digo que claro, que por eso yo he salido tan gritona”. Su padre les abandonó. “A mi padre no lo conozco. En mi casa siempre hemos estado mi mamá y yo, y mi madre estaba bastante ausente. El único rol de hombre que he visto es el de un tío mío que vivió un tiempo con nosotras. No era mayor, era un poco más grande que yo”, indicó.

La Mala continuó hablando de su infancia. “A mí me ha creado una chavalita, por eso no soy como las mujeres de mi edad, porque he tenido otras vivencias”, señaló en el programa de Jordi Évole. Después, aseguró que “nunca he tenido curiosidad por saber quién era [mi padre]. Por odio. Por rabia. Dejó embarazada a mi madre, y ella era menor. Le tengo un poco de coraje”.

La Mala Rodríguez en el programa Lo de Évole

En el programa de La Sexta, la rapera andaluza confesó haber sufrido trastornos alimentarios. La Mala confesó haber sufrido bulimia durante años y explicó que fue por la presión que existe sobre las mujeres de mantener una imagen delgada en la industria musical. “Estuve años metiéndome los dedos para vomitar y estar flaca”, declaró en el programa de Jordi Évole.

Después, aseguró que muchas otras famosas también han sufrido anorexia o bulimia. “Yo no sé quién no lo ha tenido. El otro día en una mesa con un montón de artistas, es que creo que todas, no sé. Básicamente cuando vas a un show room, donde hay una ropa y todo tiene una talla, si no cabes en esa talla, qué haces, no te dan portadas... La presión que siente la mujer no llega ni al uno por cierto de lo que tú te puedes imaginar. Todo el rato hay un mensaje para la mujer, un mensaje de un tío que te está diciendo cómo tienes que ser y cómo tienes que sentir”.

La cantante también denunció los cánones que se le imponen a la mujer y que el machismo que sigue estando presente tanto en la sociedad como en la industria musical. La Mala relató anécdotas que ha vivido con periodistas que le trataron de manera inapropiada por ser mujer. “Vivimos todos en una sociedad machista. Periodistas que te preguntan cosas que no le preguntan a un hombre o cámaras que te dicen cosas en un programa [...] no entro en juegos ninguno”, indicó en ‘Lo de Évole’.

La Mala habló de OnlyFans

La Mala Rodríguez habla de su experiencia en OnlyFans

La artista también habló de la etapa en la que estuvo en la plataforma OnlyFans, donde ganó mucho dinero. Aunque explicó que se metió sin saber muy bien qué era, señaló que pronto descubrió un “mundo turbio” y que considera que es prostitución. “Yo no tenía ni puta idea de qué era [OnlyFans] y me quise meter y luego me gustaba la idea como de compartir mi mundo íntimo fetiche y tal con peña rara”.

Jordi Évole le preguntó si ganaba mucho dinero y La Mala respondió: “Sí, claro, se gana mucho dinero. Una locura, una locura total. El caso es que cualquier persona que tiene el derecho por ‘x’ dinero a tener algo de ti, luego se creen que son tus dueños y es como no, en el fondo es una forma de prostitución y realmente la gente que maneja eso, quieren explotarte, o sea que tú nunca vas a ganar. Pero vamos, si tú quieres abrirte una cuenta, ábretela”.

Entonces el presentador le dijo que no porque además no sabe ni cómo funciona. “Yo tampoco sabía, si creía que era como LinkedIn. El mismo día me abrí el LinkedIn y el OnlyFans”.

Después, La Mala Rodríguez tachó la experiencia de haber estado en OnlyFans de “muy desagradable”. “No por peticiones sino por conversaciones que yo he dicho: ‘ay, mi madre’. La gente está muy mal”. Cuando Évole le dijo que pusiera un ejemplo, la cantante dijo: “No, es que no te quiero contar cosas porque es que vas a vomitar. Bueno yo vomitaría. Pero no hablemos más de eso que a mí no me gusta, no me siento cómoda”.

Tras ello, fue contundente con su opinión sobre OnlyFans: “Yo lo que quiero decir es que no lo recomiendo para nada, que las personas valen más que una mierda de suscripción. Yo no soy prostituta, ¿sabes? Las chicas yo creo que no entienden que eso es prostitución, eso es lo que yo creo, que no se está entendiendo. Se pone de un color que parece que no es pero sí es. Sí es prostitución”.