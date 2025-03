Desvelan el motivo por el que la madre de Enrique Ponce se opone a su boda con Ana Soria

La relación de Enrique Ponce y Ana Soria continúa inquebrantable a pesar de que muchos ponían fecha de caducidad a su historia de amor, entre otras cosas, porque la pareja se lleva 26 años de diferencia de edad. Su relación es tan sólida y siguen tan enamorados después de 5 años, que ya tienen planes de boda, un enlace que podría celebrarse en la primavera de 2025 o junio en Almería, la tierra natal de Ana, y sería una boda por lo civil, según contó el periodista Dani Carande el pasado mes de mayo.

Ahora se ha conocido que esos planes de boda estarían en marcha, pero hay una persona muy importante para el torero que se opone a que Enrique Ponce y Ana Soria contraigan matrimonio, la madre de él, Enriqueta Martínez.

El motivo por el que la madre de Enrique Ponce se opone a su boda con Ana Soria

Un periodista taurino del que no se ha querido dar el nombre, es quien ha asegurado en el programa ‘Ni que fuéramos shhh’ que la madre de Enrique Ponce se opone a su boda con Ana Soria. “Enrique Ponce ya le ha comunicado a sus amigos que, tras la última corrida de toros que tuvo, su siguiente propósito en la vida es casarse con Ana Soria. A ella le hace muchísima ilusión y él quiere ocupar su cabeza con algo que le motive pero tiene un problema, porque su madre no quiere que se case con Ana Soria”.

El periodista explicó el motivo por el que la madre de Enrique Ponce no quiere que el torero se case con su joven novia. “Le parece una falta de respeto hacia Paloma Cuevas porque su madre considera que la boda por todo lo alto fue con Paloma Cuevas y que ya no debería casarse más veces”.

La madre de Ponce es una mujer clásica y de firmes creencias religiosas por lo que no quiere que su hijo vuelva a casarse, según explicó el periodista taurino. Paloma Cuevas y Enrique Ponce celebraron su boda el 25 de octubre de 1996 en la catedral de Valencia ante más de mil invitados como testigos. La pareja anunció su separación en el verano de 2020 tras 24 años de matrimonio.

El periodista continuó explicando: “Entonces, claro, Enrique Ponce tiene ahí un gran dilema pero tiene clarísimo que él quiere empezar con la boda, con los preparativos y demás”.

Tras escuchar las declaraciones de este periodista, Kiko Hernández señaló: “Pues si se quieren casar, que se casen. ¿La madre qué tiene que opinar?”.

El periodista Javi de Hoyos, que fue quien habló con este periodista taurino, explicó: “Lo que nos dice este periodista taurino, básicamente, es que Enrique Ponce que hace unos meses se despedía de las corridas de toros y demás, ahora mismo siente que tiene su vida un poco vacía y su novia Ana Soria tenía muchas intenciones de casarse. Ella se lo había expresado hacía tiempo. Entonces, él ahora, lo que le ha dicho a sus amigos, es que el siguiente plan en su vida es casarse. O sea, ahora mismo lo que quiere es la boda con Ana Soria”.

De Hoyos continuó diciendo: “Yo cuando le preguntaba a este periodista si había dado alguna fecha [de la boda] o habrá dicho el año que viene... Me dice: ‘El problema de la fecha es que tiene que gestionar el cómo se lo va a tomar sobre todo su madre porque no le hace ninguna gracia que se case con Ana Soria’”.

Al problema que tiene Enrique Ponce con su madre, hay que sumarle que la boda solo podrá ser por lo civil. “Para empezar, me decía este periodista: ‘Yo creo que por la iglesia está descartada porque creo que no tiene la nulidad [eclesiástica] con Paloma Cuevas todavía’. Y dice: ‘A nosotros lo que nos dejó caer es que sería por lo civil y que a la madre, que es más tradicional, no le hace gracia a Ana Soria porque considera que para ella, la boda real fue con Paloma Cuevas’. Esto según palabras de este periodista”.

"Hay muchas personas en la familia que no aprueban esta relación", según el periodista

Kiko Hernández comentó que la madre de Ponce es “de otra generación” y “hay que entenderla” pero que su hijo “le hará ver que está enamorado”. “Esto ocurre en las familias, que de pronto se rompe un matrimonio”.

El periodista Javi de Hoyos desveló entonces: “Hay muchas personas en la familia que no aprueban esta relación”, comentó dejando claro que entonces, además de la madre de Enrique Ponce, habría otras personas que no ven con buenos ojos la relación de Ponce y Ana Soria.

Kiko Hernández señaló que les tendría “que importar una auténtica caca” que no aprobaran su relación. “Ellos son felices, llevan mucho tiempo juntos, es una historia interminable y esto no lo puede romper ni una familia”.

Tras ello, Kiko Matamoros explicó: “Y hablando en serio, su familia le debe mucho a Enrique Ponce, mucho, a nivel de bienestar, mucho. Entonces a mí me parece muy bien que cada uno tenga su opinión, pero si lo que le hacen es presionarle, ya no me parece tan bien”. “Esas presiones son indecentes”, sentenció.

El exmarido de Makoke continuó diciendo: “Yo te lo voy a explicar muy fácilmente. No es el primero ni el último al que a los familiares se les hacen los dedos huéspedes, cuando dicen o deciden que se van a casar con alguien, generalmente por temas patrimoniales”.

Después, Javi de Hoyos explicó: “Hay que decir que este periodista que me está enviando información, dice que Ana Soria está ayudando mucho a Enrique Ponce en la empresa sobre todo de aceites porque al parecer no le funcionaría muy bien. Y me dice también que, ahora, Enrique Ponce está muy centrado en la finca de La Cetrina porque siente su vida vacía tras terminarse su carrera profesional en el mundo de los toros aunque va a intentar hacer alguna corrida benéfica”.

Por último, fue Chelo García Cortés quien dio su opinión al respecto: “Enrique tiene el derecho a rehacer su vida y casarse con quien le dé la gana. Primero porque, al margen de que esté enamorado de Ana, es que la familia no tiene que meterse. Entonces, todo hace pensar que puede tener intereses creados para que él no comparta sus cosas con Ana Soria”.