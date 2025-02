El enfado de la madre de Anabel Pantoja con David por lo que dijo de ella en su declaración judicial y una nueva prueba

Mientas continúa abierta la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma, de dos meses de vida, según confirmó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la familia trata de volver a la normalidad y a la rutina. David Rodríguez ha abandonado Canarias y se encuentra en Córdoba, donde trabaja como fisioterapia en la clínica de Mariló de la Rubia, la persona que se va a encargar de ayudar a la pareja en la ‘Operación salvar a David’ que se ha iniciado, donde el objetivo es demostrar que es un buen padre ya que él es quien estaba con la bebé cuando sufrió la crisis en el centro comercial, antes de ser ingresada en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

La pareja de Anabel, David, se ha reincorporado a trabajar en la semana 11 a pesar de que dispone de 16 semanas por baja de paternidad, una decisión que está siendo muy comentada ya que desde hace algunos también existen rumores de una posible crisis de pareja o separación. Anabel Pantoja lo ha negado este mismo lunes ante las cámaras. "Todo está bien", ha señalado. "Afronto esto como siempre, como llevamos dos años haciéndolo, y no voy a dar más explicaciones", ha explicado.

El enfado de Merchi tras enterarse de que David la nombró en su declaración judicial

Como novedades, la periodista Marisa Martín-Blázquez ha desvelado este lunes en el programa de ‘TardeAR’ que la madre de Anabel Pantoja, está enfadada con su yerno, David, y no quiere saber nada de él tras enterarse de lo que él la nombró en su declaración ante el juez. Esto ha provocado un cisma familiar, como se pudo ver en las últimas imágenes que se captaron de ellos juntos este fin de semana. Anabel fue a la playa con David y sus suegros y no hubo rastro de su madre y cuando Anabel estaba con su madre, no estaba David. En el programa comentaron: “Suegra y yerno no coinciden en ninguna instantánea. ¿Qué pasa? Hasta ahora sabíamos que se llevaban muy bien pero parece que las cosas han cambiado”.

Entonces, Marisa Martín-Blázquez ha señalado: “Podemos afirmar que se ha abierto un cisma entre la familia Fernández Pantoja y el cisma viene provocado porque Merchi no quiere saber nada, por ahora, del padre de su nieto”. La periodista también comentó que el sábado se hizo una despedida en casa de Anabel Pantoja, en la que estaban los padres y varios amigos de Anabel pero tampoco estaba Merchi.

Martín-Blázquez ha continuado explicando por qué Merchi está enfadada con David y hay un cisma familiar. “Podemos decir que Merchi se ha enterado de que, de alguna manera, en la declaración que hace David, cuando le llaman a prestar declaración en el juzgado, le nombra y parece que a Merchi, eso no le sienta bien”.

La periodista ha añadido: “Es verdad que antes de que la nena fuera ingresada, la situación de Anabel de recién parida, cómo tienes las hormonas, cansada... a lo mejor, los que más se hacían cargo en esos momentos de la pequeña, podían ser Merchi y su novio, por las circunstancias especiales en las que estamos las mamás recién dadas a luz”.

El hecho de que David comentara algo de su suegra Merchi y la nombrara, no le ha hecho ninguna gracia a la madre de Anabel Pantoja. “Yo prefiero no entrar en detalles aunque los tengo todos. Lo que os puedo decir es que, en la declaración de David, no hubo ninguna intención de dejar mal a Merchi”.

Por su parte, Merchi también ha regresado a Sevilla ya que llevaba varios meses en Canarias. La madre de Anabel Pantoja habría ampliado la excedencia que pidió en su trabajo para continuar al lado de su hija y su nieta Alma.

Marisa Martín Blázquez habla de cisma familiar

Una prueba clave llega al juzgado

Este lunes, una de las pruebas clave que solicitó la jueza, las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que estuvieron Anabel Pantoja y David Rodríguez el día que su hija Alma sufrió la crisis, ha llegado al Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana. La Guardia Civil ha sido la encargada de custodiar el material hasta el mencionado lugar.

La jueza quiere visionar las imágenes para tratar de cotejar la declaración de Anabel y David con los hechos que se produjeron. Según declararon ante el juez, el fisioterapeuta se quedó en el coche con su hija mientras la sobrina de Isabel Pantoja acudía a una tienda para cambiar unos artículos. "El proceso aunque pueda parecer sencillo es complejo. Habrá que ver si se ve algo o no con respecto a lo que manifestaron los padres", ha dicho el periodista canario Fran Fajardo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’.

El visionado de estas imágenes también permitirá a la jueza identificar testigos que presenciaron la escena, que serán llamados a declarar en los próximos días.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, juntos este fin de semana

Anabel Pantoja se pronuncia tras los rumores de crisis

Después de varios días hablándose de rumores de ruptura o de separación de Anabel Pantoja y David Rodríguez, la influencer se ha pronunciado: “Estoy bien y voy a hacer mi vida como os he dicho. Así que por favor, dejadme tranquila. Sé que estáis aquí por obligación'”, ha señalado este lunes por la mañana en las inmediaciones de su residencia.

Después, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado tajante ante los rumores: “No entiendo que tengamos que dar explicaciones de cada paso que demos. Esto parece una película... Yo estoy bien y afronto esto como siempre, como llevamos dos años haciéndolo y no voy a dar más explicaciones porque me parece algo es rizar el rizo”.

Anabel Pantoja también ha señalado cómo se encuentra si hija Alma, que ya está fuera de peligro y evoluciona favorablemente. “Está estupendamente. Venga chicos, gracias”.