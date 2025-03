Luis Figo: de su guerra con Claudia Bavel a sus millonarios negocios y su matrimonio con Helen Svedin

Alejado del ojo mediático, Luis Figo ha visto cómo su discreta vida acapara todas las miradas tras las insinuaciones de Claudia Bavel deslizando una posible propuesta deshonesta por parte del exfutbolista. Unas declaraciones que la creadora de contenido para adultos realizó hace unos días en el programa ‘¡De Viernes!’, y que rápidamente se encontraron con la respuesta del portugués.

“Pero esta basura de qué va? Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!! Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria” escribió Luis Figo en sus redes sociales. Unas palabras que en pocas horas llevaron a Claudia Bavel a responder, a través de su empresa de representación, que enviaba un comunicado disculpándose y negando cualquier tipo de relación entre ellos.

Unas explicaciones que no habrían terminado de convencer a Luis Figo, quien hace unas horas confesaba en ‘TardeAR’ su intención de emprender acciones legales contra Claudia Bavel: “No la conozco de nada. Emprenderé acciones legales porque no sabían quién es esta persona hasta que coincidí en un evento de un patrocinador mío en el que estaban otras mil personas y nunca la había visto ni sabía quién es y no es verdad que la intenté seducir”.

Además, el exfutbolista ha explicado en el programa el daño que las palabras de Bavel han podido hacer en su vida privada: “Me da risa porque esa persona estaba con un amigo mío y me envuelve en todo esto!! No todo vale para seguir en la farándula. Tengo mujer e hijos, así que tendrá que demostrar lo que dice en los juzgados”.

Casado desde hace 24 años con la modelo sueca Helen Svedin, Luis Figo se ha mostrado contundente y no está dispuesto a que nadie manche su nombre ni perturbe su tranquila y feliz vida.

Luis Figo ha confesado que emprenderá acciones legales tras las declaraciones de Claudia Bavel. Foto: Europa Press

Su matrimonio con Helen Svedin y sus tres hijas

Fue en el año 1996 cuando Luis Figo, por entonces jugador del F.C. Barcelona, comenzó una relación con Helen Svedin, con quien tiene tres hijas. Ambos vivían en la Ciudad Condal donde se conocieron por amigos comunes. En marzo del año 1999 nació su primera hija, Daniela, quien en la actualidad mantiene una discreta relación con el modelo y empresario Beltrán Lozano.

En el año 2000, la familia se trasladó a Madrid tras el polémico fichaje de Luis Figo por el Real Madrid. Un año después, Luis Figo y Helen Svedin celebraron una íntima boda en el Club Casa do Castelo, un espectacular escenario frente al mar en el Algarve portugués. Un romántico enlace en el que los novios lucieron trajes exclusivos de Giorgio Armani, y al que acudieron familiares, amigos y compañeros del por entonces futbolista como Raúl González, Pep Guardiola o Florentino Pérez.

En febrero de 2002 llegaba al mundo su segunda hija, Martina; y dos años después, en 2004, la pequeña del clan, Stella.

A pesar de la popularidad del futbolista, el matrimonio ha sabido mantener su vida privada de forma muy discreta. Una discreción que se ha visto enturbiada por las recientes acusaciones de Claudia Bavel que, lejos de poner en jaque su relación, Luis Figo ha sabido parar con contundencia.

Luis Figo y Helen Svedin se casaron en 2001 y tienen tres hijas en común. Foto: Instagram

Los millonarios negocios de Luis Figo

Tras una exitosa carrera como futbolista, Luis Figo se retiró en mayo de 2009 centrándose de lleno en sus negocios. Unos negocios que, tal y como él mismo confesó, no le van nada mal. “Forrado no estoy, pero alguno tengo claro. Algo de alimentación, he lanzado una marca de ropa…” señaló a finales del pasado año en ‘La Revuelta’, donde no dudó en contestar a la consabida pregunta sobre el dinero que tiene en el banco.

“Más de lo que tú crees y menos de lo que yo quiero” respondió entre risas a David Broncano, a quien reveló que su patrimonio ronda “entre los 20 y los 50 millones de euros”.

Y es que, en los últimos años, Luis Figo ha emprendido múltiples y variados negocios. Entre ellos, el destinado a la minería. El exfutbolista tiene una explotación minera en Senegal y otras tres en República de Guinea. En el año 2010, creó Damash Minerals, empresa que forma parte del Grupo Damash Assets, del que es el administrador único, y que se dedica a la extracción de oro y otros minerales en África.

En el mundo de la moda, que tan bien conoce su mujer, también ha invertido Luis Figo. En el año 2023, lanzó su propia firma, LF, que juega con las siglas de su nombre y las de Luxury Fashion. Una marca destinada a ropa y complementos de hombre ‘made in Italy’.

Tras dejar el fútbol profesional, fundó junto con otros socios la plataforma de marketing deportivo Dream Football Factory, que ofrece diferentes servicios, desde la organización de eventos a acciones de marcas o gestión de estrellas deportivas.

Al igual que otros muchos deportistas, Luis Figo ha invertido en inmuebles, y posee diferentes propiedades. Entre ellas, un espectacular piso de más de 300 metros cuadrados en la exclusiva calle Ortega y Gasset de Madrid. Una propiedad por la que pagó 2,3 millones de euros y de cuya reforma se encargó personalmente su mujer, Helen Svedin.

En enero de 2022, el exfutbolista entró como accionista de Elgorriaga Brand, una empresa galletera y chocolatera con sede en Ávila que vende a más de 40 países.