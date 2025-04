La presentadora Lorena García desvela que se ha operado de un tumor en el pecho y que era "imprescindible la extracción"

La periodista de ‘Espejo Público’, Lorena García, de 43 años, desveló el pasado 21 de marzo que había pasado por el quirófano pero no dio más detalles de lo que le ocurría, lo que suscitó una gran preocupación entre sus seguidores de Instagram, donde acumula más de 89.000, que no pararon de preguntarle en estos últimos días que cómo estaba, de qué le habían operado y qué tal le había ido.

Este jueves, la presentadora que sustituye a Susanna Griso, ha revelado que fue operada de un tumor de pecho y explicaba que no había querido contarlo hasta ahora porque “había unas pruebas pendientes y quería contar toda la información completa”.

La presentadora Lorena García desvela que se ha operado de un tumor en el pecho

La periodista Lorena García, que es madre de dos hijos, Mario y Gabriela, ha dado todos los detalles del tumor de pecho que le detectaron. “Hace unos meses me noté un bulto en la parte superior del pecho. Yo tenía ya previsto hacerme una ecografía y una mamografía. Entonces, se lo comenté a mi ginecóloga y el 14 de febrero fui a la ecografía y mamografía y cuando llegué allí se lo comenté a las personas que me atendieron y en cuanto la radióloga lo vio, me dijo que había que hacer una biopsia”.

La periodista de ‘Espejo Público’ confesó después el miedo que ha pasado en este momento tan complicado. “Me hicieron una biopsia en ese mismo momento, yo ahí ya me asusté un poco porque es vedad que os confieso que pensé que era lo típico, de grasa o algo de la leche, como yo le seguía dando el pecho a Gabriela. Pero ella lo analizó, lo vio claro que lo tenía que analizar, dijo ‘biopsia’”.

Lorena García ha continuado dando detalles de cómo fue todo el proceso antes de la operación: “Y ahí ya comencé a estar un poco rara, que alguien me lo notó en redes, y cuando me dieron el resultado, en principio no salía nada malo. No salía que fuera maligno, pero la biopsia no era concluyente y era imprescindible la extracción. Sacarlo, operarme".

La presentadora ha confesado cómo se sintió en ese momento. “Yo ahí reconozco que he pasado días muy difíciles, muy complicados. He pasado miedo. El pronóstico es verdad que no era muy malo porque, en principio, no salía que hubiera una malignidad, pero era no concluyente la biopsia. Y con ese 'imprescindible extracción' al final se te cae el mundo encima”.

Lorena García fue operada del tumor del pecho el viernes 21 de marzo y esa misma noche ya pudo dormir en su casa, con su marido Jorge y sus dos hijos. “La operación fue bien, con anestesia general, pero en cirugía ambulatoria. Es decir, estuve un día en el hospital, realmente dormí en mi casa. De hecho, muchos me decían: ‘pero si te vimos ayer’. Claro, yo el jueves trabajé, el viernes me operaron y el viernes ya dormí en mi casa. Tuve miedo porque nunca me habían anestesiado, nunca había tenido anestesia general pero, afortunadamente, fue muy, muy bien y bueno, estos días de recuperación, han ido fenomenal hasta hoy que he ido al cirujano”.

Trece días después de la operación, Lorena García ya está más tranquila y ha regresado el trabajo, al programa ‘Espejo Público’ hoy. “El resultado afortunadamente es bueno... El análisis patológico que le han hecho a ese tumor ha arrojado que es benigno, ya concluyente”.

Después, Lorena ha querido enviar un mensaje a todas las mujeres para que tomen medidas preventivas con su salud. “Quiero que esto sirva de concienciación a todas las mujeres, que nos observemos, que nos miremos, cuidemos y que, ante la menor duda, vayamos al especialista porque por desgracia para muchas, este es un trance muy complicado pero que también hay historias que tienen un final como el mío. La vida nos sorprende, a veces nos da estos sustos como el que me dio a mí, pero también nos da estas alegrías”.

Tras el vídeo que ha compartido explicando todos los detalles de la operación del tumor en el pecho al que ha sido sometida, Lorena García ha recibido muchos mensajes de cariño y de ánimo y la presentadora ha escrito un mensaje dando las gracias por ello.