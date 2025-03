Todos los detalles de la relación secreta que tuvo Lina Morgan con una monja, desvelados por una amiga de la actriz

Poco se sabía de la vida íntima y amorosa de Lina Morgan, que falleció a los 79 años, el 19 de agosto de 2015 a causa de una neumonía severa que padecía hace dos años y después de una larga lucha contra un cáncer de garganta. Una enfermedad que la actriz y vedette, cuyo nombre real era María de los Ángeles López Segovia, también consiguió ocultar y llevar en secreto. Lina murió sola sin que nadie, salvo su chófer y heredero universal, Daniel Pontes de Dios, pudiera visitarla. Lina Morgan no tuvo hijos y años antes, se produjo la muerte de sus hermanos, José Luis y Julia, que le sumió en una gran tristeza. Un duro golpe del que no logró reponerse y le marcó hasta el punto que no volver a ser la misma. Con sus sobrinos, apenas tuvo relación.

Este jueves, Lina Morgan habría cumplido 89 años si siguiera vida, motivo por el que en el programa ‘TardeAR’ quisieron rendirle un homenaje y contaron con la presencia de Ana Valdi, que fue amiga íntima de Lina y su empleada del hogar, que desveló algo que no se había hecho público hasta ahora, la supuesta relación de amor que tuvo Lina Morgan con una monja que dejó sus hábitos por ella. Una historia que duró 30 años, según aseguró Ana, que rompió su relación con Lina tres años antes de su muerte por un motivo que también desveló en el programa.

Una amiga de Lina Morgan desvela los detalles de la relación que tuvo Lina Morgan con una monja

Ana Valdi dio todos los detalles de esta relación que mantuvieron Lina Morgan y una exmonja, que ella vivió de cerca durante muchos años. “Es que esta relación es más allá de lo mundano. Lina era una mujer religiosa y entonces, este gran amor, ella podría llegar a considerarlo que era un amor de espaldas a Dios, porque su gran amor fue una monja que abandonó los hábitos y se debió por entero a Lina. Era su criada, su persona de confianza, absolutamente todo”.

La que fuera amiga de Lina desveló que la exmonja se desvivía por la actriz y vedette. “Imaginaos hasta qué punto llegaría esta mujer, que después de entregarse en cuerpo y alma a Lina, a mí me llegó a decir que todo el dinero que había recibido de Lina durante esos 30 años que estuvo a su servicio, lo tenía íntegro ingresado a nombre de Lina por si ella faltaba antes y así sucedió. Esta mujer, la monja maravillosa, porque era un ser adorable; dejó los hábitos por amor a Lina”.

El periodista Antonio Montero comentó que él era conocedor de esta historia y existían imágenes de ellas dos juntas pero que era impublicable. “Esto se sabía, lo que pasa que en esa época, no por censura, sino que era una cosa ilegal hablar de ese tipo de situaciones. Porque yo te digo que en mi agencia, yo tuve fotografías en el balcón de su casa, con esta señora y en topless pero, ¿quién iba a publicar eso? Se guardaba, no le importaba a nadie”.

Tras ello, la periodista Paloma Barrientos señaló que a ella le había llegado otra información diferente, que esta mujer “realmente no era monja, era cocinera en un colegio o en un convento en el Sagrado Corazón y era prima hermana del gerente, de Ángel Gutiérrez. La información que tengo es que nunca fue monja, sino cocinera”.

Sin embargo, Ana Valdi respondió: “Sí, sí fue monja pero por amor a Lina dejó los hábitos. Era monja y prima hermana de Ángel Gutiérrez, que fue el verdadero gerente del teatro La Latina. Entonces, por amor a Lina, se entregó completamente. Ya os digo, hasta el límite de que todo el dinero que había ganado, que Lina le había ingresado en esos 30 años, ella lo dispuso”.

Lina Morgan era una mujer muy religiosa

Lina Morgan vivió esta relación en secreto porque era "muy religiosa y tenía pánico a pecado"

El presentador de ‘TardeAR’, Frank Blanco, quiso saber entonces si esa relación nació porque esa monja va a ayudar en casa a Lina o venía de antes y por eso dejó lo hábitos y se fue a casa de Lina Morgan, a lo que Valdi respondió: “Yo calculo que la ex monjita maravillosa ya estaba enamorada de Lina. Cuando vio la oportunidad de ingresar en casa de Lina, colgó los hábitos y no colgó la ropa interior de milagro. Era cocinera, ama de llaves, asesora, la mujer de confianza... Lina de pronto, a las tres de la mañana decía: ‘ay, se me han antojado unas torrijas’ y allí estaba ella”.

La que fuera la gran amiga de la actriz y su confidente dio más detalles de la relación entre Lina Morgan y la exmonja y contó lo que llegó a presenciar en una ocasión. “Se comportaban con toda la naturalidad y mucho amor. Yo he visto... Que eso fue maravilloso, una experiencia inolvidable, un día que llegó Lina y dijo: ‘Ay, cómo me duelen los tobillos. ¡Estoy tan casada!’ y de pronto apareció esa exmonja, no os imagináis. Os lo voy a hacer”. Entonces se agachó en el suelo y recreó la escena, tocándole a Frank Blanco la pierna, simulando el masaje que le dio la exmonja a Lina. “Empezó a subir, subir, [por la pierna hacia la entrepierna] con todo el amor del mundo. Las dos en pleno éxtasis, hasta donde les llevó la naturaleza, la fantasía, el éxtasis”.

Ana Valdi continuó hablando de Lina Morgan y de su ‘amiga entrañable’. “De puertas para fuera, ella vivía esta relación con absoluto secretismo. Ella era una mujer religiosa y tenía pánico al pecado, pues lo vivía con angustia pero el amor era tan grande, era tan inmenso. Yo creo que era el amor más puro que se puede vivir en la vida. Era su cocinera, su confidente, su amiga, su hermana...”.

El periodista Vicente Sánchez comentó que todo esto es algo “curioso” porque a Lina Morgan “se le conocen relaciones que han sido claras como con Manolo Zarzo, José Sacristán”, aunque Ana discrepó y dijo que “eso fue con 14 años. “Yo no viví esa época pero me lo ha contado ella. Era con Los chavalillos de España [una compañía de teatro] y es cuando conoció a Manolo Zarzo”. Sin embargo, Jesús García Orts, el biógrafo de Lina llegó a decir que Morgan se enamoró hasta en cuatro ocasiones, siendo Manolo Zarzo, su primer novio, y José Sacristán, con mantuvo un breve idilio amoroso, dos personas muy importantes para ella. Pero a quien se apuntó como el verdadero gran amor de su vida fue al empresario taurino José Antonio Martínez Uranga. Nunca antes se había hablado de esta supuesta relación de Lina Morgan y la monja.

Valdi prepara un documental: "Si Lina viviera, cantaría a los cuatro vientos: 'Me gusta mi monja y sus masajes'"

Por este motivo, algunos colaboradores pusieron en duda lo que decía Ana Valdi y ella fue tajante: “No es mi verdad, es la verdad. Estoy preparando un documental de acuerdo con don Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que tiene el material de archivo más grande del mundo y yo he vivido en esa casa durante años. Y yo he sido, como me decía ella, la voz de su conciencia. A mí me ha contado absolutamente todo, he visto todo y conozco absolutamente todo lo de Lina, un ser adorable que, además, me parece maravilloso y os aplaudo, que hoy se la esté homenajeando porque se merece que una persona que ha despertado tantas sonrisas, se merece ser recordada con cariño”.

Ana Valdi continuó hablando de esta relación especial de Lina Morgan y la que fuera monja. “Ella adoraba a esta mujer porque lo he podido comprobar. Cómo se desvivía, cómo le preparaba los platos que más le gustaban, cómo estaba pendiente”.

Valdi comentó que la monja estaba “totalmente enamorada” de Lina. Cuando Frank Blanco le preguntó si Lina tambiéne estaba enamorada de la monja, Ana respondió: “Lina, como tenía miedo al pecado, se sentía muy gratificada con el amor que recibía constantemente. Ella nunca me dijo yo estoy enamorada, no eso no me lo dijo. Lina era muy especial, esas cosas no las dice”.

Entonces, comentaron que si Lina Morgan siempre quiso ocultar los amores y sus relaciones, “por las razones que fueran, que eran obvias de la época”, si cree que la actriz “vería con buenos ojo, un documental en el que se reflejaran estas cosas”. Ana Valdi respondió: “Estoy convencida de que con la inteligencia que ella tenía y el saber estar, ahora con la evolución positiva que hemos tenido, ahora, lo cantaría a los cuatro vientos y diría: ‘Me gusta mi monja y los masajes que me da mi monja. Eso no me los ha dado nadie en la vida’, y lo diría seguro”.

Según la versión de Valdi, la monja se convirtió “en sierva de Lina y además con absoluto conocimiento”. “Ella dejó de amar a Dios o de ser la sierva de Dios por ser la sierva de Lina porque era el ser que más adoraba del mundo”, indicó en el programa.

Tras ello, explicó cuál fue el motivo por el que se rompió su relación de amistad con Lina Morgan, y es que se produjo un enfado años antes de su muerte. “Ella quería que yo me quedara en su casa. Yo he estado diez años con ella y en su casa mucho tiempo y he convivido y he participado de todo. Y ella lo que quería, era que yo me trasladara a vivir a su casa, pero yo no sabía hacer ese tipo de masajes”, indicó con ironía.

Al preguntarle si hablaba “con desdén”, Ana Valdi explicó que no, sino que lo hacía “con todo el amor y admiración”. “La sigo recordando cada día. Es una persona que he admirado por montones de motivos pero ella me exigió. Me dijo: 'Mira, Mari Carmen, la monjita, está un poco mayor, podrías quedarte en casa’. Y yo dije: ‘No puedo quedarme en tu casa’ y eso no me lo perdonó”, explicó.

En qué gastó Lina Morgan todo su dinero

Después, Antonio Montero comentó que Lina Morgan le daba “mucha importancia al dinero, tenía muchísimo dinero y al morirse no”. Ana Valdi comentó al respecto: “Le pasó como la paloma de Alberti, esa que por volar al norte, se fue a volar al sur. Pues ella se confundió como la paloma. Depositó toda su confianza en quien menos debía y tenía muchísimo dinero, muchas joyas y 7,5 millones de euros que se pagó por el teatro de La Latina y ella no vio ni un céntimo”.

La presentadora Verónica Dulanto señaló que Lina se quedaría sorprendida al ver que la exmonja, tras su muerte, le dejó todo el sueldo que Morgan le había pagado durante esos 30 años. “Creo que la exmonja falleció unos tres años antes que ella. No sé qué hizo con el dinero, supongo que lo donaría a alguna organización benéfica o algo por el estilo porque Lina tenía una niña amadrinada y además le hacía mucha ilusión porque la niña le mandaba dibujitos y cosas y le hacía muchísima ilusión, y de acuerdo con el padre Ángel”.

Después, Paloma Barrientos recordó que en los últimos años Lina Morgan gastó mucho dinero en médicos para tratar el cáncer de laringe que sufría.

Lina Morgan dejó a su chófer como heredero universal

Lina Morgan fue diagnosticada de un cáncer de laringe durante la grabación de la serie 'Hostal Royal Manzanares', una enfermedad que ocultó a buena parte del equipo y a todo el mundo. Murió sola y dejó fuera de su testamento a la familia. Tras el fallecimiento de sus dos hermanos, le quedaba un sobrino y dos sobrinas con las que no tenía relación, lo que provocó un gran enfado.

El heredero universal de la herencia de Lina Morgan fue su chófer y mano derecha, Daniel Pontes, al que dejó su casa del barrio del Niño Jesús, cercana a El Retiro, una colección de abrigos de piel, otra de relojes de lujo, joyas y una elevada cantidad de dinero.

Aunque algunas fuentes aseguran que su fortuna llegó a ser de 500 millones de euros en 2006, gran parte de su patrimonio e ingresos se los gastó en su tratamiento contra la enfermedad, tal y como reveló Daniel Pontes. “En 2004 había mil millones y en 2006 no había ni la mitad”, confesó hace tiempo a ‘Vanitatis’. Además, al no tratarse de un heredero directo, Daniel Pontes estaba obligado a pagar el 70% a Hacienda.

“Incluyendo el piso, no dejó más de dos millones de euros. Hubo unos gastos tremendos por su enfermedad. La casa era un hospital con dos botellas diarias de oxígeno, médico tres veces al día que cobraba entre setecientos y mil euros diarios, enfermeras por todas partes... Yo sabía que estaba en su testamento y, si hubiera querido algo, no habría gastado tanto dinero, que fue mucho. Habría ido a una residencia y ya está. Lo cuento para todos los que me atacaron porque hay facturas de todos esos gastos”, explicó Daniel Pontes al citado medio.