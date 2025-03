El contundente comunicado de Lidia Torrent sobre su ruptura con Jaime Astrain: "No está bien hacer eso"

Lidia Torrent se ha visto obligada a pronunciarse y ha enviado un comunicado urgente después de que este domingo en el programa ‘Fiesta’ se asegurara que la hija de Elsa Anka ha roto con su pareja Jaime Astrain, con quien llevaba seis años de relación y tiene una hija en común, Elsa, de dos años de edad. La pareja nunca formalizó su relación con una boda.

La concursante de ‘Bake Off’, Lidia Torrent, que fue durante muños años camarera de ‘First Dates’, se ha mostrado muy enfadada porque se haya hablado de su ruptura y más porque la noticia se haya dado en la cadena en la que ha trabajado tantos años, en Mediaset.

Lidia Torrent confirmó hace unos días que en su relación había “altibajos” y este domingo, el periodista Jorge Moreno aseguró en el programa de Emma García que la pareja “se lleva bien, se han separado de mutuo acuerdo y tienen una relación maravillosa” y apuntó a que ”no era ningún secreto que estaban atravesando por una crisis”. Los rumores de crisis comenzaron el pasado mes de febrero cuando el exfutbolista y modelo compartió en redes fotos de su cumpleaños “y no había ni rastro de ella”.

Lidia Torrent se pronuncia tras los rumores de ruptura con Jaime Astrain

Después de que en el programa ‘Fiesta’ se diera por hecho que ya se había producido la ruptura de Lidia Torrent, de 31 años, y Jaime Astrain, de 37, la presentadora ha querido pronunciarse y contar cómo están las cosas en un video comunicado que ha publicado este lunes, 10 de marzo. “Voy a grabar este Story porque hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que aye,r en un programa en la que fue mi casa durante casi 10 años, dieron una información bastante gorda, sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas”, ha comenzado diciendo.

Lidia Torrent no ha querido confirmar ni desmentir si se ha producido la ruptura con su pareja pero sí ha manifestado su enfado y lo dolida que está y más porque la noticia se haya dado en Mediaset. “Haciendo, intuyo, suposiciones solo por lo que pasaba en redes sociales, que, como todos sabemos, las redes sociales no son el cien por cien de la realidad. Me parece que no está bien, no está bien hacer eso porque, para empezar, cuando alguien forma parte de la casa creo que se le puede cuidar un poquito más”.

La hija de Elsa Anka ha continuado explicando: “Es verdad que me llamó un redactor para preguntarme, pero también puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que da mi relación. Nunca me escondo, yo no he jugado nunca al gato y al ratón. La prensa ha sido siempre súper respetuosa y cariñosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos. Si he tenido que decir algo, lo he dicho. Si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme pero también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día. ¿No?”.

Lidia Torrent envía un comunicado urgente

Lidia Torrent ha seguido expresando su malestar por lo que se ha contado en televisión. “Entonces, ¿os puede parecer más o menos lícito eso? Porque cada uno tendrá su opinión, pero lo que no es lícito es publicar una noticia así, sin saber si es verdad, porque no sabes ni el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene, no sabes lo que está pasando”.

La presentadora volvió a incidir en lo mucho que le ha dolido que se haya dado esta información en la cadena en la que ha trabajado tantos años. “Entonces me dolió, además, que fuese en un programa, me reitero, que pertenece a la que fue mi casa durante tantos años. Agradezco a los colaboradores que sí que fueron súper amables con todo lo que dijeron, pero hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien. No está bien”.

Por último, Lidia Torrent ha pedido respeto, también por su hija Elsa, que nació en octubre de 2022. “Hay que ser más respetuoso y más profesional, las dos cosas. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas. Así que, por favor, seamos un poquito más generosos con eso y un poquito más conscientes de cuánto daño se puede hacer”.

Lidia Torrent y Jaime Astrain comenzaron su relación en el verano de 2019, dos meses después de que la presentadora rompiera su relación con el barman argentino de ‘First Dates’, Matías Roure, tras tres años de relación. La pareja comenzó su historia de amor en 2017 y finalizó en junio de 2019.