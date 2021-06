No es ningún secreto que la reina Letizia y el rey Juan Carlos nunca se han llevado bien. Al menos eso es lo que se ha filtrado del entorno de la Casa Real. Una mala relación de la que hoy trascienden más detalles, proporcionados por Pilar Eyre, una de las periodistas que más sabe sobre el tema.

La animadversión entre Letizia y su suegro se remonta años ha, y tuvo un punto crucial antes de que Juan Carlos abdicara. Antes de aquel 2 de junio de 2014, y de que Felipe VI se erigiera como rey de España, todas las miradas estaban puestas en su esposa. "Se la acusaba de todo: de ser una frívola interesada solo en los modelitos y en las operaciones de estética, de tratar mal a su suegra, de llevarse mal con las cuñadas, de tener problemas de anorexia, de no educar bien a sus hijas... ¡Por no hablar de su familia! Cuanto más penosas eran las apariciones públicas de don Juan Carlos, más arreciaban las críticas a Letizia", comenta Eyre en su columna de Lecturas.

Unas feroces críticas que contrastaban con la impunidad con la que seguía actuando Juan Carlos y con el trato que le dispensaba entonces la prensa: "Los periodistas cortesanos continuaban defendiéndolo en un ejercicio sonrojante, digno del culto al líder de la peor época soviética. El objetivo era Letizia y hacia ella se dirigían todos los dardos. Ella lo sabía y no tenía ningún arma para defenderse. La última estocada había tenido lugar hacía pocos meses. Se había corrido el rumor de que alguien estaba sometiendo a la princesa de Asturias a chantaje, una situación muy delicada que invalidaba su camino hacia la Corona. En esas condiciones era impensable que el Rey abdicara".

Letizia y Juan Carlos, una mala relación con un origen (hasta ahora) desconocido

Entre toda esta tensión, Felipe pensaba iniciar el reinado del país, pero su padre se lo impedía, ya que no quería que su mujer se convirtiera en reina: "El principal obstáculo para que Felipe reinase no era su falta de preparación, ya que todo el mundo sabía de sus cualidades, sino que era su mujer. ¡Y Juan Carlos le pidió que se divorciara! Y añadió que él a su vez se divorciaría de Sofía y se casaría con Corinna, que tendría no un estatus de reina, pero sí de alteza real a la manera de la duquesa de Cornualles, y podrían celebrar juntos, en 2015, el 40 aniversario de su reinado con una gran fiesta a la que estarían invitados todos los monarcas del planeta, oficializando así la nueva pareja real, Juan Carlos y Corinna", añade Eyre.

Al final, todos sabemos qué acabó pasando. La petición de Juan Carlos quedó en saco roto, sobre todo después de la famosa llamada de Felipe González, cuyo contenido todavía no ha trascendido. Después de aquella conversación, todo cambió: Juan Carlos decidió emitir un comunicado en el que anunciaba que dejaba el trono. Un anuncio que cogió por sorpresa a su propia familia: tanto Sofía como Felipe estaban en el extranjero y Letizia en casa de su padre.

Hace ya siete años de aquello, y la relación de Letizia con Juan Carlos sigue siendo tan hostil como antes, sobre todo desde que él se vio envuelto en asuntos turbios que alcanzaron notoriedad pública e internacional. Veremos qué acaba pasando si Juan Carlos regresa a España, y también dónde se queda, pues, según Jaime Peñafiel, no le quieren en Casa Real ni por cinco minutos de visita.