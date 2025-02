Toda la verdad de Leonor y su compañero, la trampa a Joaquín Sánchez, Aitana y Carmen Lomana, en las revistas

Tras publicarse las fotos de la princesa Leonor, de fiesta en Brasil con un compañero del buque Juan Sebastián de Elcano y que el fotógrafo contratado por el local asegurara que les vio en actitud muy cariñosa, “abrazándose” y “besándose”, la revista ‘¡Hola!’ asegura que se han publicado "bulos", desmiente que hubiera beso y desvela todos los detalles de lo que ocurrió, supuestamente, ese día. Sin embargo, no niega que la hija de los reyes Felipe y Letizia mantenga una relación con este chico, como se ha venido comentando en los últimos días.

También podemos ver la polémica en la que se ha visto envuelto Joaquín Sánchez tras la filtración de unas conversaciones que mantuvo con la modelo de Only Fans, Claudia Bavel; la depresión de la cantante Aitana, a Anabel Pantoja y David Rodríguez, las confesiones íntimas de Carmen Lomana y a Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

'¡Hola!' desmiente que hubiera beso entre Leonor y su compañero pero no la relación

La princesa Leonor es la protagonista de la portada de ‘¡Hola!’, que pretende desmentir que la hija de los reyes Felipe y Letizia tenga novio después de que se publicaran unas fotos donde se le veía detrás de un compañero del buque Juan Sebastián de Elcano durante una fiesta precarnaval en Brasil. “La verdad frente a los bulos, polémicas y el falso beso”, titula la revista, que asegura que Leonor vive “ajena a los rumores” ya que “afronta con seriedad y responsabilidad su etapa de formación”, dos adjetivos con los que pretende alejar a la heredera al trono de cualquier polémica o de una supuesta relación con un compañero. “Nuestras fuentes niegan rotundamente que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta a la que asistió con sus compañeros y que no es que no hayan salido imágenes, es que no existe el beso”, ha publicado la revista. “Es mentira. Ni beso, ni nada”, han añadido.

Además, publica unas fotos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva haciendo un plan familiar, con las que se desmentirían los rumores de crisis del matrimonio. También publica unas románticas imágenes de Sara Carbonero y su nuevo novio, José Luis Cabrera.

Portada de ¡Hola!

La trampa a Joaquín Sánchez, en la portada de 'Lecturas'

Joaquín Sánchez, acapara ‘Lecturas’, que asegura que el exjugador del Betis ha sido “víctima de una trampa”. Publica que la actriz porno Claudia Bavel le envió mensajes íntimos y fotos para ponerle en una situación comprometida y hacer tambalear los 20 años de casado que lleva con su mujer, Susana Saborido. Justo ahora que la pareja acababa de renovar sus votos con una boda en Las Vegas como se ha visto en el programa que protagonizan, 'El capitán en América'.

También vemos que Isabel Pantoja escondió tres fincas de la herencia de Paquirri, según asegura ‘Lecturas’, que también publica que Anabel Pantoja y su novio David se prepararan para ir a juicio tras la investigación como “presuntos responsables de un delito de maltrato infantil” a su hija Alma.

Portada de Lecturas

Las confesiones íntimas de Carmen Lomana y la supuesta crisis de Laura Madrueño y su marido

Carmen Lomana es la protagonista de ‘Diez Minutos’ donde hace confesiones íntimas de su vida. “Cuando me quedé viuda no me suicidé por estética”, ha desvelado. También ha arremetido contra Ágatha Ruiz de la Prada y el que fuera su pareja, José Manuel Díaz-Patón, sobre los que dice que “están caninos” y que “todo es un montaje” para ganar dinero.

La revista también habla de la posibilidad de crisis matrimonial de la presentadora de ‘Supervivientes’, Laura Madrueño, con su marido, Álvaro Puerto, ya que ha sido fotografiada trasladando sus pertenencias a la casa de sus padres. Además, se centra en el “extraño San Valentín” que vivieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva donde a él se le vio salir de un hotel tratando de pasar desapercibido ante la prensa.

Portada de Diez Minutos

La depresión de Aitana en la portada de la revista 'Lecturas'

Aitana Ocaña es la protagonista de ‘Semana’, que se centra en la depresión que padece la cantante, que le hacía llorar todos los días, de la que ella ha hablado en varias entrevistas ya que se encuentra de promoción de su documental de Netflix. La revista ha hablado con su entorno más cercano para conocer cómo lleva la enfermedad la artista catalana.

También publica unas fotos de Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija Alma. La pareja se prepara para el momento decisivo de si se archiva la causa o hay juicio tras la investigación.

Además, publica los detalles y lo que hay detrás del supuesto novio de la princesa Leonor y que el cantante Raphael ha respondido muy bien al tratamiento.