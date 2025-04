Leggings en primavera: los trucos de estilo para crear looks elegantes

Cuando suben las temperaturas, los leggings pueden ser esa pieza clave para un look de primaveral sin mucho esfuerzo. Si pensabas que los leggings solo eran para los looks de sport, prepárate para cambiar de opinión. Esta primavera, la clave está en combinarlos con piezas que eleven el look sin necesidad de sentirse disfrazada o incómoda. Para darle ese toque elegante, el truco está en combinarlos con prendas estructuradas y tejidos ligeros, como un blazer de lino oversize en tonos neutros, un gran aliado para transformar unos simples leggings en un conjunto muy actual. Acompáñalos con un top de punto o una blusa fluida y remata el look con unas bailarinas de pico o mocasines clásicos.

Si prefieres un toque más trendy sin perder elegancia, opta por unos leggings negros combinados con una camisa blanca o vaquera de corte masculino ligeramente desabrochada y unas sandalias de tiras minimalistas. Y si el día aún es fresco, un trench ligero en tonos camel elevará el conjunto de inmediato.

Leggings + chaqueta de ante

Durante unos años, nadie se acordó de las prendas de ante, pero esta primavera han vuelto con fuerza y, sobre todo las chaquetas, están por todas partes. No es de extrañar que Alexandra Pereira, nuestra chica it por excelencia, ya las haya combinado con sus leggings negros de confianza.

En Amazon puedes encontrar una chaqueta de ante marrón claro de Desigual para crear un look con leggings similar al de la influencer.

Chaqueta de ante de Desigual

Leggings + americana

Es todo un clásico cuando quieres ir muy cómoda pero que no dé la sensación de que acabas de salir del gimnasio: los leggins con una americana son la apuesta perfecta y ganadora en cualquier caso.

Bleis Madrid tiene, además rebajada, esta americana de lino de color crudo, que es ideal para tu mejor look con leggigns esta primavera, y cuesta 200 €.

Blazer de Bleis Madrid

Leggings + mocasines

Podría ser perfectamente uno de esos looks icónicos que llevó Michael Jackson, pero con un toque, en este caso, muy femenino. Los leggings con mocasines negros y calcetines blancos son estilosísimos. Eso sí, para darle un toque más elegante aún, imprescindible que el conjunto sea lo más monocromático posible.

La firma española Pompeii es mucho más que sus icónicas zapatillas y en su web hemos fichado estos mocasines clásicos de piel en color negro que cuestan 139 €.

Mocasines de Pompeii

Leggings + jersey ancho

Casi tan cómodo como ir en sudadera y pantalón chándal, pero con un toque mucho más sofisticado como el que aporta una prenda de punto, unos leggings y un jersey ancho en uno de los colores de moda, como es el mantequilla, es una apuesta segura.

En Amazon se puede encontrar un jersey amarillo claro, similar al de la influencer, para combinar con unos imprescindibles leggings negros.

Jersey de Amazon

Leggings + camisa vaquera

Esta primavera la camisa vaquera será la nueva camisa blanca, es decir, un básico para combinar con todo. En clave ‘oversize’ también es una aliada perfecta para llevarla con leggings.

En Mango ya se han sumado a la tendencia y por 29,99 € puedes tener tu camisa vaquera ancha.

Camisa de Mango

Leggings + gabardina

¿Hay una prenda que represente mejor el entretiempo que una gabardina? Lo dudamos, y más esta primavera, con un tiempo marcado por las lluvias. El conjunto de leggings, gabardina y zapatillas deportivas es una de las combinaciones más fáciles de copiar con prendas que ya mayoría que tenemos en nuestro armario.

En Zara está rebajada esta gabardina impermeable de color beige. Ha pasado de costar 79,95 € a 49,99 €.

Gabardina de Zara