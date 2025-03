Lara Dibildos se pronuncia sobre la herencia de su madre Laura Valenzuela y lo que se ha visto obligada a hacer

Cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de la muerte de la actriz y presentadora Laura Valenzuela, que falleció a los 92 años el 17 de marzo de 2023 tras llevar unos días ingresada en el hospital La Paz, su hija Lara Dibildos ha hablado de cómo se encuentra dos años después de su marcha.

Además, la actriz, que coprotagoniza junto a Carlos Sobera la obra de teatro ‘Inmaduros’ y protagonizará con su amiga Terelu Campos la obra ‘Santa Lola’ el próximo 26 de abril en Valladolid, también ha desvelado todos los detalles de la herencia millonaria que se comentó que le dejó su madre.

Laura Valenzuela tenía una única hija, Lara Dibildos, por lo que toda su herencia recayó sobre la actriz, ex de Álvaro Muñoz Escassi, con quien tiene un hijo, Álvaro, que acaba de cumplir 18 años. Lara además tiene otro hijo, Francisco, de 26 años, que vive en Estados Unidos, que nació fruto de una relación anterior con el ex jugador de baloncesto, Fran Murcia.

Lara Dibildos se pronuncia sobre la herencia de su madre Laura Valenzuela

Lara Dibildos ha explicado que la herencia que le dejó su madre Laura Valenzuela no fue millonaria. El legado incluía un espectacular piso situado en el Paseo de la Castellana en Madrid y una gran casa en Marbella de 600 m2 sobre una parcela de más de 4.000, valorada en unos 4 millones de euros, que se encontraba ubicada en la urbanización Guadalmina, que se ha visto obligada a vender.

La actriz habló de la herencia de su madre en el programa ‘TardeAR’: “Dicen que tengo muchos pisos, pero solo pido que me den las llaves”, bromeó, para después decir: “Tengo que dar gracias por vivir en esa casa, la casa de la playa no la pude mantener, fue imposible”, dijo en alusión a los elevados gastos que conllevaba mantener la mansión que tenía su madre en Marbella, donde la familia pasaba los veranos.

Lara Dibildos continuó explicando: “Llega un punto que alguien fallece y tienes que pagar un pastizal a Hacienda, y yo no tenía el dinero. Por eso, doy las gracias porque he podido vender una casa para pagar todo lo demás. La herencia con la que me he quedado es la casa en la que vivo en el Paseo de la Castellana. Es un ático dúplex de 500 m²”, dijo. Esta casa de Madrid que ha heredado la ha reformado y dividido en dos apartamentos separados de 250 m² y ella está viviendo ella en una de las casas, según contó a ‘El Español’.

La hija de Laura Valenzuela ha querido aclarar las especulaciones que ha habido acerca de la fortuna millonaria que le dejó su madre. “El dinero no me ha alcanzado para hacer obras, ni para reformar ni para comprar muebles nuevos. Lo que he hecho, con la ayuda de mi chico, es darle un aire nuevo a la casa. Hemos cambiado algunas cosas”, ha explicado Lara, ex de Cándido Conde Pumpido.

La actriz Lara Dibildos se siente afortunada y agradecida por la herencia que ha recibido. “Por supuesto, no me quejo. Yo antes vivía de alquiler y me he quedado en el piso de mis padres. No tengo hermanos. En ese sentido todo está bien”, ha señalado al citado medio para después decir: “Es la suerte que he tenido yo, que me he podido quedar en la casa que compraron mis padres. Solo puedo estar agradecida”.

Lara Dibildos protagonizará una obra de teatro con Terelu Campos

Lara Dibildos se sincera sobre la muerte de su madre Laura Valenzuela

La actriz Lara Dibildos también ha confesado cómo se encuentra dos años después de la muerte de su madre, Laura Valenzuela. “El dolor sigue ahí”, ha confesado. “El primer año es el más difícil. Tienes el resacón de la enfermedad y luego viene la muerte. Llega el momento y parece que lo tienes asumido, porque a lo largo de la enfermedad te vas preparando psicológicamente, pero es mentira. Cuando llega el día te das cuenta de que no tienes nada asumido. Te derrumbas y no lo superas”, ha señalado al citado medio.

Madre e hija estaban muy unidas, de ahí que a Lara Dibildos le esté resultando muy difícil llevar la ausencia de su madre. Según ha desvelado, “una de las cosas más duras” que tuvo que hacer “fue deshacer la habitación” de su madre. “Necesitaba ver las cosas distintas. Me costó mucho, pero decidí mover algunas cosas de su sitio. Hice cambios en su habitación, que era una sala de estar. Cada vez que veía su cama lo pasaba fatal y decidí volver a poner el espacio como era originalmente: un cuarto de estar. Tuve que quitar su habitación porque no podía verla”, ha confesado.

Aunque ahora se encuentra más fuerte porque tiene tres grandes apoyos en su vida, sus dos hijos y su novio, Carlos Maturana, un modelo de 38 años. “Tengo salud, tengo trabajo, dos hijos sanos y a un hombre que me quiere. Me centro en eso para seguir adelante”, ha indicado.

Lara Dibildos y su novio, Carlos Maturana

Habal de su novio, Carlos Maturana, y de su ex, Álvaro Muñoz Escassi

En la entrevista, Lara Dibildos ha hablado de lo feliz y enamorada que está de su pareja, Carlos Maturana. “Vivimos juntos y nos van las cosas muy bien. Coincidimos en muchas cosas. Después de años muy malos, me siento muy a gusto. Estoy ilusionada con él, y él conmigo. Cuando conoces a alguien a quien le aportas y que él te aporta a ti, es para decir 'Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”.

Sin embargo, Lara asegura que, por el momento, no hay planes de boda. “Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero a día de hoy no pienso en casarme. Estamos bien así”.

Respecto a cómo ve a su expareja y padre de uno de sus hijos, Álvaro Muñoz Escassi, como concursante en ‘Supervivientes’, ha señalado: “Creo que está en su hábitat natural. Es Juan sin miedo. El programa es pura adrenalina y eso le encanta. No es un reality fácil, pero él lo disfruta”. Además ha señalado: “Lo veo como posible ganador, seguro. No tengo dudas. Está hecho para eso”.