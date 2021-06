Kiko Matamoros, de 64 años, está imparable con los retoques y operaciones de cirugía estética para verse mejor y evitar que se le note el paso del tiempo en su cara y en su cuerpo.

El colaborador de 'Sálvame' ingresó el pasado día 22 de junio y pasó más de cuatro horas y media en el quirófano. Aquí se hizo casi un 'completo: una liposucción, una marcación abdominal, una blefaroplastia de párpados, extracción de glándulas mamarias y una corrección en el lóbulo de la oreja izquierda, según adelanta la revista 'Lecturas'.

Esta intervención es el motivo por el que no ha estado en el plató de 'Sálvame' ni de 'Viva la vida' en los últimos días y lo que le impidió ir al tanatorio a darle el último adiós a su amiga Mila Ximénez, que falleció el pasado miércoles a los 69 años de edad a causa del cáncer de pulmón que tenía con metástatis.

"Todo bien, amig@s. Mi recuperación está en las mejores manos @martalopezalamo y @clinicabruselas. Gracias por tanta atención y cariño a tod@s", ha escrito junto a una foto en la que se le ve tumbado en un sofá de su casa, descansando, tras la operación.

A su lado, se ve a su novia Marta López Álamo, de 23 años, que es su gran apoyo y quien seguro también le anima a hacerse estas operaciones ya que también es muy fan de los retoques estéticos, al igual que lo era la exmujer de Kiko, Makoke.

La recuperación, según señala la revista, será de un mes aproximado, con tratamiento de presoterapia.

Críticas a Kiko Matamoros tras su último retoque Instagram

Críticas como: "No le reconoce ni su madre", "Vas a quedar como un muñeco" o "Alguien debería decirte que pares ya"

El colaborador de 'Sálvame' ha recibido algunos mensajes de ánimo, como el de Pipi Estrada que le ha escrito: "Vamos pichón, a por todas" u otros usuarios que manifiestan que cada uno haga lo que quiera: "Me parce muy bien que haga lo que quiera si le hace feliz".

Sin embargo, la mayor parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram son críticas hacia Kiko Matamoros. Te mostramos algunas de ellas:

"Este hombre no se da cuenta de que no le conoce ni su madre con tantos retoques... hace daño a la vista es como un robot. Sin expresión, está como congelado. De traca", "Romeo y su nieta", "Alguien debería decirte que pares ya, no puedes evitar el paso del tiempo", "Vas a quedar como un muñeco de porcelana AAA", "Con los años no se puede, es ley de vida y con la novia que tiene que está mas operada que él con lo joven que es, qué te puedes esperar", se puede leer entre muchos otros.

Kiko Matamoros se ha gastado más de 40.000 euros en operaciones de estética

El cambio radical que ha experimentado Kiko Matamoros salta a la vista. No tiene nada que ver con el Kiko que se dio a conocer en televisión en el año 1999 en programas como 'Crónicas marcianas', donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Este por cierto, acaba de volver a la palestra tras conocerse su relación con Carlota Prado, exconcursante de 'Gran hermano' de 24 años, que denunció haber sufrido abuso sexual en el programa por parte del que fue su novio en la casa.

La lista de operaciones a las que se ha sometido Kiko es interminable y la cantidad que se habría gastado por ellas ascendería a más de 40.000 euros.

Se ha operado de las orejas, nariz, se ha hecho un lifting, puesto bótox...

En total, en retoques estéticos ya se ha hecho más de diez. Entre ellos: una rinoplastia con la que afinó y afiló la nariz, una otoplastia con la que mejoró sus orejas -se las pegó porque las tenía de soplillo y las recortó para disminuir su tamaño-, un lifting facial con el que mejoró y se quitó años, se ha hecho microblading para que sus cejas luzcan más pobladas.

También marcó más su mandíbula, se quitó las bolsas de los ojos, rellenando las fosas de ácido hialurónico, sustancia que también ha utilizado para disminuir arrugas y líneas de expresión alrededor de los ojos o en la frente, así como para aumentar sus labios o perfeccionar aún más su nariz.

De hecho, el que su hijo Diego Matamoros estuviera con Carla Barber, médico especializada en medicina estética y belleza, propició que también se hiciera más retoques aún asesorada por ella, como se puede ver en su Instagram.

Además se ha puesto carillas en los dientes para tener una dentadura impecable, entre otros retoques.

Estoy contento de cómo estoy. Hay pocos de 64 años que puedan decir que están como yo

Hace unas semanas, Kiko habló del dineral que se había gastado en operaciones: "Yo lo que estoy viendo es la pasta que me he gastado. Me estoy poniendo malo y me va a subir la tensión otra vez", dijo en tono de broma.

Sin embargo, no se arrepiente de ninguna y lo volvería a hacer "Ha merecido la pena. Estoy contento de cómo estoy. Me machaco mucho en el gimnasio y cuido la alimentación, pero es una ayuda. Hay pocos de 64 años que puedan decir que están como yo", explicó.