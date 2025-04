La peculiar foto de Kiko Matamoros desde el hospital tras ser ingresado de urgencia y la última hora de salud

Kiko Matamoros, de 68 años, tuvo que ser ingresado de urgencia este miércoles horas después de acudir a la presentación de ‘La familia de la tele’, el nuevo programa que presentan María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizuade en las tardes de La 1 de TVE. Después de que se le vio en el photocall, el exmarido de Makoke no estuvo en la rueda de prensa oficial, lo que llamó la atención rápidamente e hizo que muchos se preguntaran qué le había pasado.

Ante los rumores que surgieron sobre la posible urgencia de esta intervención quirúrgica, la mujer de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, de 28 años, se pronunció al respecto y reveló que su marido había tenido que pasar por el quirófano pero era una intervención quirúrgica que estaba ya planificada. “Primera noche superada. Luego os cuento más, pero Kiko está bien. Ha sido una cirugía programada”, señaló la modelo en su Instagram.

Este jueves, ya ha sido Kiko Matamoros quien ha publicado una foto suya desde el hospital en su cuenta de Instagram. Una imagen muy peculiar que está siendo muy comentada.

Kiko Matamoros se ha sometido a una operación y su mujer Marta da la última hora

En otra Stories, Marta López ha dado la última hora de salud de Kiko Matamoros: “Pues un par de días por aquí. Kiko está bien y ha salido todo bien. A la espera de recuperación que seguro que sale súper”. Después ha explicado: “Voy a casa, que como no sabía cuándo iba a salir de quirófano, llevo todo el día hasta ahora con dos capuchinos. No quería no estar en la habitación cuando lo subiesen. Creo que va a caer una pizza”.

Como decíamos, este jueves, Kiko Matamoros ha publicado una fotografía donde se le ve dentro de la cama del hospital. Con sus dos manos sujeta la sábana con la que se tapa hasta la boca. Lo más llamativo es su cara y sus ojos bien abiertos, dando un poco de susto, además tiene puestos unos cascos de gran tamaño. La foto se la hizo a las 9:35 de la mañana de hoy jueves 10 de abril, como se puede ver en la imagen.

Kiko Matamoros sigue ingresado tras la operación

Junto a la peculiar fotografía, Kiko ha escrito: “¡Buenos días, corazones!”, junto a un emoticono de risa. “Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos”, ha dicho haciendo alusión a la contundente victoria por 3-0 del Arsenal ante el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League.

Entre los más de 580 comentarios que lleva la foto, se puede leer que Belén Esteban le ha escrito: “La madre que te parió”, junto a un corazón rojo. Chelo García-Cortés le ha enviado “un beso enorme”. Marta Riesco le ha escrito: “Mucho ánimo”, mientras que el presentador de ‘La familia de la tele’, Aitor Albizua le han mandado “un abrazo y mucho ánimo”. Mario Sandoval, Rosa López y otros compañeros, así como sus fans, también le han enviado mucho ánimo y cariño tras la operación.

El motivo por el que Kiko Matamoros ha sido ingresado

El propio Kiko Matamoros contó que padecía un problema de salud en el esófago. En diciembre, publicó una preocupante foto desde el hospital y explicó: “Me he hecho una prueba porque tengo un problema en el esófago, lo saben los compañeros y la dirección porque lo dije ayer. Me han tenido que hacer una prueba definitiva para ver cómo le metemos mano”.

Después, Kiko Matamoros explicó: “Me operan del esófago y voy a estar tres días ingresado. Voy a tener una recuperación de unos quince días. Yo espero volver a trabajar el cuarto o el quinto”, contó el padre Anita Matamoros en el desaparecido programa ‘Ni que fuéramos shhh’. Después, hace un par de semanas, dio más detalles de esta operación y desveló la fecha en la que pasaría por quirófano. “Me operan el 9 de abril”, anunció entonces.

Por su parte, la mujer de Kiko Matamoros, Marta López ha publicado después varios Stories de Instagram. En una imagen se ven las manos entrelazadas del matrimonio, en la que se ve la pulsera de hospital en la mano de Kiko, junto a las palabras: “Te amo”.

Matamoros se encuentra muy bien de salud, por este motivo es que la modelo ha salido del hospital para coger “un poquito de aire y sol” y después se ha ido a hacer una clase de pilates, aprovechando que hoy han ido “amigos” a ver al colaborador de televisión y “ayer la familia”.