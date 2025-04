Kiko Hernández, desolado tras la muerte de un familiar: "No he llorado nunca tanto. El día que falleció, le envié..."

Kiko Hernández está totalmente desolado tras la muerte de una persona a la que estaba muy unido desde hace 26 años y que él consideraba como su abuelo. Kiko y Espinosa se conocieron en un trabajo cuando él tenía 19 años y él estaba a punto de jubilarse y tuvieron una conexión tan especial, a pesar de la diferencia de edad, que su amistad duró hasta que "su abuelo" falleció hace unos días. El próximo 2 de julio habría cumplido 95 años. “Yo creo que no he llorado nunca más en mi vida, llevo desde el miércoles por la noche y no he parado. Llevo gafas para que no se vea la cara que tengo porque es de haber estado llorando, sufriendo, recordándole, lo he pasado muy mal”, confesó este lunes en el programa 'Tentáculos'

El colaborador de televisión contó por qué su relación era tan especial. “Yo digo mi abuelo, aunque no es mi abuelo biológico, pero ha sido mi gran abuelo. Ha sido mi referente masculino, ha sido el mejor amigo que he tenido en mi vida y le conocí en un momento de... En un trabajo, nos empezamos a llevar bien... Yo tenía 19 ó 20 años y él estaba a punto de jubilarse. Entonces, empezamos a trabajar, nos llevábamos muy bien, nos reíamos, parecía mentira que una persona de tanta edad, tuviera el cachondeo que tenía y me siguiera el rollo, y conectamos”.

Después, Kiko Hernández desveló que le ayudó económicamente en un momento complicado. Le dio 4 millones de pesetas, unos 24.000 euros. “Él era mi mejor amigo y pasó una cosa muy fea, que no le habían pagado los últimos 5 años de la jubilación, la cotización, y cuando se iba a jubilar, no podía porque le faltaban como 4 millones de pesetas o una cosa así y después de un año de amistad, yo le dije, yo te lo doy para que puedas tener tu jubilación y él se emocionó, me abrazó y empezó una gran amistad que ha durado 26 años”. Después, quiso aclarar: “Estoy convencido de que si no los hubiera tenido y no se los hubiera podido dejar, hubiéramos sido amigos toda la vida, pero en ese momento podía y era tanta la amistad que tenía con él, que se los di”.

Kiko Hernández, desolado tras la muerte de su abuelo

Kiko Hernández, roto de dolor tras la muerte del que consideraba como su abuelo

Kiko Hernández, de 48 años, continuó dando detalles de esta bonita relación de amistad y familiar que tenía con esta persona tan especial para él. “Él tiene toda su familia en Estados Unidos, su exmujer y sus hijos viven allí. Además, me acercaba a él y quería conocer su historia porque le veía muy solo, las navidades, sus cumpleaños, imagínate, 4 hijos, 20 nietos y todos en Estados Unidos. Él formó parte de mi familia no ha faltado nunca en una Navidad, en una Nochebuena, en un cumpleaños... Ha querido muchísimo a toda mi familia, ha querido muchísimo a Fran [al marido de Kiko Hernández] y sobre todo, ha sido el abuelo de mis hijas”.

El ex concursante de 'Gran Hermano' explicó cómo le había contado la triste noticia a sus dos hijas, Jimena y Abril, de 8 años, nacidas por gestación subrogada. “Cuando me enteré el sábado, pues yo a mis hijas no les oculto nada, y les dije: ‘sabéis que el abuelo ya está en el cielo y que esta noche hay que ver el cielo porque esta noche, seguro que hay una estrella más’ y se pusieron a llorar y ahí también me demostraron todo el cariño y amor que les había dado porque ha sido brutal. Ha sido brutal la de horas que hemos pasado juntos. En la pandemia, estábamos separados, no nos podíamos juntar, pero era todo los días videollamadas y le voy a echar de menos”.

Kiko Hernández no pudo evitar mostrar su dolor y tristeza por la muerte de su abuelo. “Mira, se lo decía a Fran [Antón] el otro día. Las dos personas de las que más mensajes tengo, estas primero tú, en el WhatsApp y luego está mi abuelo amigo Espinosa. Y que me tengo que despedir de él. Y que ya no le voy a volver a ver, ni a hablar, ni a cachondearme con él, porque era un cachondo mental, y a llevármelo de viaje, porque hemos recorrido el mundo juntos y me da mucha pena porque se va parte de mi infancia, de mi juventud, de mi... se ha muerto”, manifestó sin poder contener las lágrimas.

Después, Kiko reveló que "su abuelo" le grabó un vídeo de despedida antes de morir. “Y luego hay una cosa que... una de sus hijas, como sabía la unión que había y que yo me iba a quedar muy echo polvo, para que veas la fortaleza que tenía, que cuando le dijeron que le quedaban días, que se estaba apagando... Él tenía la cabeza muy bien, hasta tal punto que me grabó un vídeo y me grabó un vídeo de despedida y me dijo lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, que tenía que hacer el día de su entierro”, dijo llorando, para después de unos segundo de silencio decir: “Y que nos íbamos a ver muy pronto”.

Una vez que tomó fuerzas para seguir hablando, continuó diciendo lo que su abuelo le había pedido. “Que ni un lágrima y que ese día me tomara tres maridajes, ‘cuatro no, a ver si te vas a venir conmigo al cielo, pero tres maridajes’, decía, y te los tomas. Ahí te demuestra la capacidad, la inteligencia, la valentía, el cariño y el amor. Que sabes que te dan una noticia de que te vas a morir y lo primero que piensas es en la tranquilidad de los que se quedan, que no lloren, que no sufran, que se pongan canciones, que bailen, que rían, y yo el sábado después del entierro, lo que quería era encerrarme en mi casa y llorar y dormir y le hice caso. Me fui, no me tomé los maridajes, pero estuve en un sitio que le gustaba mucho, que era el bingo Las Vegas e hicieron una fiesta especial por él”.

Kiko Hernández rompe a llorar al recordar a su abuelo Espinosa

La presentadora de 'Tentáculos', Carlota Corredera, le preguntó entonces que dónde le habían enterrado y Kiko explicó: “Lo han incinerado, se lo llevan a Los Ángeles pero hay una pequeña urnita que me voy a quedar yo, aparte de unos objetos. Como yo estaba mucho en su casa y él en la mía, hay unos objetos que me recuerdan mucho a él, que son el cuadro que estaba en su dormitorio y dos figuritas que tenía. Se las he pedido a su hija y me las ha dado. Es una forma de tenerlo tanto aquí en Madrid como en Melilla”.

Kiko Hernández se lamentó: “Me da rabia. A ver, se ha muerto con 95 años y con la cabeza perfecta hasta los tres últimos días y yo sé que es ley de vida y que todo el mundo... Pero se lo decía a Lucía, que mis abuelos se han ido pronto. Tiene una cosa buena vivir tanto con una persona pero también tiene una cosa mala, que también les echas luego muchísimo de menos”.

Kiko Hernández confiesa que le envió un WhatsApp tras su muerte

En el programa, Kiko Hernández confesó que, tras la muerte de su abuelo, le envió un mensaje. “Y el día que falleció le mandé un último WhatsApp contándole todo lo que había sido para mí. Yo ya me había despedido la semana antes, pero le mandé un último WhatsApp donde le decía todo el cariño y todo el amor que le tenía y dándole las gracias por todo lo que me ha dado. Porque él me decía: ‘gracias porque me has salvado, gracias porque me has llevado a lugares donde jamás hubiera imaginado, gracias por arreglarme el tema de la jubilación, gracias por tal...’, pero le decía: ‘no me tienes que dar las gracias porque ha sido recíproco. Tú me lo has dado a mí, a mis hijas, a mi familia’, y yo le mandé ese último WhatsApp”.

Kiko confesó algo que le llamó mucho la atención después de enviar ese WhatsApp. “El mensaje que le mandé, luego lo volví a releer y le di a la izquierda. Su teléfono estaba sin batería y apagado ya desde hace días, y estaba con el doble clic. Yo no creo en cosas de estas y tal, pero estaba el doble clic, como que lo había leído alguien, no sé, se me quedó ahí”.

Tras mostrar su lado más sensible y emotivo ante las cámaras, algo inusual en Kiko Hernández, Carlota Corredera comentó entonces: “Para que luego digan que no sabes querer, Kiko”. El colaborador respondió: “A la gente que se lo merece sí y él era muy buena persona, muy, muy buena gente y me ha hecho tan feliz a mí y a los que me rodean, que no paro de pensar en todo lo que hemos vivido y en volver a leer WhatsApp, mensajes de audio... Que ya Fran me dice para ya, no puedes estar todo el rato... Pero es que quiero recordarlo todo y verlo todo”.

Kiko Hernández también se despidió de su abuelo en las redes sociales donde le escribió un mensaje muy emotivo que emitieron en el programa junto a muchas imágenes de ellos dos juntos que Kiko compartió en su Instagram. El colaborador no pudo romper a llorar y emocionarse al verlo.

En el post se puede leer: “Abuelo aunque este mensaje no lo leerás nunca…o sí, que sepas que has sido el mejor amigo que tuve jamás….que mis hijas, han sido tus nietas por derecho y por todo el amor recibido, ya que tanto las has amado y que te querré toda mi vida, nunca conocí a una persona tan fuerte y tan optimista como tú…me has acompañado 26 años de mi vida, hemos viajado, hemos sufrido, pero sobre todo nos hemos reído lo más grande de este mundo…ahora tú estás en el cielo y tu familia mirará las estrellas para verte de nuevo!!! Te querré siempre… tu amigo... HASTA PRONTO”.