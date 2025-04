Julio Iglesias habla del tumor que sufrió y de cómo está de salud en un comunicado

Julio Iglesias, de 81 años, ha emitido un contundente comunicado donde se ha pronunciado sobre su supuesta retirada de los escenarios y su estado de salud después de que su íntimo amigo, Carlos Herrera, hiciera saltar las alarmas hace unos días tras desvelar que el cantante tenía "muchas deficiencias" debido a un osteoblastoma, un tumor óseo benigno y poco frecuente, que le afectaría a la columna vertebral, que le estaría provocando un deterioro de forma progresiva.

Tras la preocupación que causó, el locutor se vio obligado a aclarar que este tumor, “el osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero y agresivo […] no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después del accidente de tráfico”, explicó, haciendo alusión al accidente que sufrió Julio Iglesias en 1962, que le llevó a estar paralítico año y medio. Eso sí, Herrera dijo que Julio, “de cintura para abajo, tiene 500 años”.

Julio Iglesias emite un comunicado aclarando su estado de salud

Ahora, ha sido el propio Julio Iglesias quien ha querido aclarar cuál es su estado de salud. "Me han matado mil veces, me ha retirado unas veinte mil y me han enfermado otras tantas. Es la historia de siempre", ha señalado en la revista ‘¡Hola!’. Después, ha continuado diciendo: "A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz",

Además, el cantante ha comentado que ha sentido la "necesidad" de aclarar las palabras del periodista Carlos Herrera, en las que aseguraba que de cintura hacia abajo estaba muy afectado tras sufrir un tumor benigno en su espalda. "Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda... Pero sí tengo que matizar sus palabras", ha señalado. Después, Julio Iglesias ha aclarado cuándo sufrió este tumor: "Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge".

Julio Iglesias ha señalado que su estado de salud es bueno y que ya no tiene secuelas. "Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente".

Julio Iglesias desmiente que se haya retirado

En el comunicado, Julio Iglesias ha aprovechado para desmentir también que se haya retirado de los escenarios. "De retirada, nada", ha dicho tajante. "Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer [Miranda Rijnsburger] y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón", ha manifestado hacendo alarde de su sentido del humor.

El cantante se encuentra inmerso en la serie que Netflix está haciendo de su vida. Un proyecto del que también ha hablado. "Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Esto no es retirarse, es seguir trabajando", ha afirmado, para después decir que también está preparando sus memorias.

Después, Julio Iglesias ha reconocido que su "alma" ha encontrado ahora "un camino nuevo" alejado de los escenarios. El intérprete de ‘Soy un truán, soy un señor’ ha optado por llevar una vida tranquila y alejada de los focos. "Ahora mismo no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión", ha zanjado.