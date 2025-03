Así es Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno: sus parejas, hijos, empresas, su gran patrimonio y su conversión al islam

El exjugador del Celta de Vigo y el Eibar, Jota Peleterio, de 33 años, se sienta esta noche en el programa ‘¡De viernes!’ para responder a las acusaciones de Jessica Bueno, su exmujer y madre de dos de sus tres hijos, después de que hace unas semanas, la ex Miss España 2009, arremetiera contra el empresario gallego diciendo que no le paga la pensión de los dos hijos que tienen en común y no se preocupa por ellos. Según contó Jessica, ex de Luitingo y de Kiko Rivera, Peleteiro le ha dicho que “no tiene dinero” mientras que se pega “la vida padre” en Emiratos Árabes, donde vive Peleteiro, y hace viajes de lujo y va a restaurantes caros.

Ahora, Jota Peleteiro, nacido en Puebla del Caramiñal (La Coruña), ha cargado contra su exmujer diciendo: “Yo he firmado un acuerdo que me comprometí a 15.000 euros mensuales… Me he intentado sentar con ella mil veces para decirle: 'Vamos a hacer un acuerdo razonable’”, señaló en el avance que se ha emitido de su entrevista en el programa, donde Jessica estará en directo para responderle esta noche.

Jota Peleteiro, que tiene cinco empresas y un patrimonio valorado en más de 700 millones de euros, ha asegurado en ‘¡De Viernes!’: “Yo he estado pagando pisos de Bilbao, los colegios… La pensión de los niños, yo la he pagado todos los meses y de hecho en los juzgados está eso entregado”. El exmarido de Jessica Bueno, ha decidido hablar “por dignidad” y “porque se lo merecen sus hijos”, según contó la actual mujer de Jota Peleteiro a la periodista Leticia Requejo. “Al final no es por dinero porque no hay ningún tipo de problema económico en nuestra relación”, señaló.

Las parejas de Jota Peleteiro y su mujer Ajla Peleteiro

Jessica Bueno y Jota Peleteiro anunciaron su separación en noviembre de 2022 tras diez años de relación, siete años casados y dos hijos en común, Jota Jr. y Alejandro, nacidos en 2016 y 2021, respectivamente. Después mantuvo una relación con Miriam Cruz, que es modelo y propietaria de varios restaurantes de lujo, con quien hubo rumores de una posible infidelidad de Peleteiro a Jessica.

Peleteiro y Miriam se comprometieron en mayo de 2023 y un mes después, anunciaron su ruptura. Cuatro meses después, en octubre de 2023, Jota confirmó su noviazgo con la modelo Ajla Etemovic, de raíces serbias. En julio de 2024 se casó con ella y en septiembre, anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común, Mansour-Malik, el tercer hijo para Jota Peleteiro que, por cierto, no es hermano de Ana Peleteiro aunque tengan el mismo apellido.

Jota Peleteiro y su mujer Ajla Peleteiro

Empresas y patrimonio

Jota Peleteiro se retiró del fútbol en 2021, con 30 años, por falta de motivación, y se volcó en su faceta como empresario, que le ha permitido amasar una gran fortuna. El exjugador tiene cinco empresas. Antes de colgar las botas, creo la empresa King Jota Galicia SL en 2017, dedicada en principio a la gestión, representación, el asesoramiento y el entrenamiento a deportistas, y más tarde también al sector inmobiliario. Sin embargo, esta empresa no tiene mucha actividad desde 2019 y solo tiene 22.000 euros de beneficio en el último año fiscal.

Después, el ex de Jessica Bueno creo en el año 2022, Rammalloc Innovation Corporation SL, una empresa dedicada a invertir en innovación en diferentes sectores y a la que siguió Rammalloc Sports SL, dedicada a “la contratación y representación de actores, deportistas, directores y artistas en general, así como la promoción, publicidad, asesoramiento y desarrollo de sus actividades, en todo tipo de actividades y espectáculos”, según aparece en el Registro Mercantil.

Jota Peleteiro es el único administrador de las dos entidades y en diciembre de 2022 también asumió el cargo de administrador único de 194 Management SL, dedicada a la “publicidad y representación artística y la representación de tatuadores”, en esta ocasión cuenta con un socio con el que además gestiona este negocio.

En 2023, Peleteiro creó Groinn SL, startup tecnológica e innovadora que busca evolucionar el sector agrario y forestal a través de la Inteligencia Artificial (IA). Una empresa con la que ha obtenido grandes beneficios económicos. Fue constituida con un capital social de 400.000 euros y se prevé que su valor aumente por encima de los 725 millones de euros en 2025, según ‘The Athletic’.

El gobierno y más concretamente la Xunta de Galicia ya se interesaron en su proyecto, que se hizo internacional en menos de un año. “El valor de la empresa vale ahora 10 veces más que el dinero que invertí. Estamos en negociaciones con muchos gobiernos de todo el mundo porque quieren la tecnología y somos líderes de la industria. Estamos hablando con grandes empresas en Estados Unidos y estamos avanzando más rápido de lo que pensábamos”, señaló José Peleteiro en una entrevista con el citado medio.

Al valor de sus empresas, hay que sumar las propiedades que tiene Jota Peleteiro, como su lujoso chalet en Mungia, que trata de vender a toda costa. Desde mediados de 2023 ahora, ya ha rebajado el precio un millón de euros. De pedir casi 3 millones (2,9), está pidiendo ahora, 2,1 millones de euros.

Por qué se convirtió al Islam Jota Peleteiro

En febrero de 2024, Jota Peleteiro tomó la decisión de convertirse al islam después de un viaje a Kuwait que hizo donde visitó a su íntimo amigo Faisal Buresli, que reside en el mencionado país. El exjugador le conoció en 2013 durante un viaje a Estados Unidos. “Lo que sentí en su casa con su familia es lo que quiero para mi familia, para mis próximas generaciones: estar todos juntos, sanos, sonrientes, respetuosos”, dijo explicando así el motivo por el que se convirtió al islam.

Días después de su conversión, Peleteiro manifestó en las redes sociales: “Me siento muy feliz y poderoso. Estoy en el mejor momento de mi vida”, dijo en un vídeo.

Después, el exmarido de Jota Peleteiro confesó: “Amo a su familia. Ayer, en su casa, estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía: ‘‘Bienvenido al islam''. Ella me ha dado mucho cariño y, por supuesto, él es una de las razones por las que empecé a sentir esto”, dijo en alusión a su amigo Faisal Buresli.

Luego, Jota Poleteiro reveló: “Empiezo a hablar de esto y se me pone la piel de gallina”, para después añadir: “Cuando se lo dije a sus padres, estuve a punto de llorar, aunque no quería porque era un momento feliz”.

Jota Peleteiro se convirtió al islam