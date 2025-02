Así es Joseph Oughourlian, presidente de Prisa: su familia, su mujer, sus negocios en el fútbol y su pasión por la ópera

Fue el pasado martes 25 de febrero cuando Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, dinamitó el proyecto para crear una nueva cadena de televisión que el gobierno de Pedro Sánchez planificaba dentro de la compañía. Así, el Consejo de Administración rechazó el proyecto presentado por el presidente ejecutivo de Prisa Media, Carlos Núñez, quien dimitía de manera forzada pocas horas después. Una salida que se suma a la de José Miguel Contreras, hasta ahora director de contenidos, que ha sido despedido.

Con su oposición a que vea la luz este proyecto, que cree que lastraría aún más cuentas de la empresa, Joseph Oughourlian planta cara al Ejecutivo de Sánchez. Un pulso sin precedentes que ha centrado todas las miradas en el presidente y máximo accionista de Prisa y en su discreta vida personal.

Joseph Oughourlian con Sánchez en el 'World in Progress' de Barcelona, en octubre de 2024. Foto: Europa Press

Así es Joseph Oughourlian, presidente de Prisa

Joseph Oughourlian tiene 53 años. Nació el 15 de febrero de 1973 en París y tiene raíces armenias y libanesas. Es hijo del neuropsiquiatra de origen libanés Jean-Michel Oughourlian, por quien siente una gran admiración. “Cuando eres psiquiatra y ves a unos diez pacientes cada día durante 40 años, aprendes mucho de la vida, porque ves toda la patología humana y eso forma del ser humano. Me recuerda a la frase de aquel filósofo romano, Terencio, que decía: “Soy humano y nada de lo humano me es ajeno”. Para mí, eso es mi padre. Ver tantas cosas le ha dado mucha sabiduría, le ha enseñado a no juzgar ni a tener prejuicios, y a mí eso me ha ayudado mucho”, señaló en 2021 en una entrevista con ‘Forbes’.

Junto a su padre y su madre, inglesa y enfermera de profesión, pasó muchos veranos en España, en la Costa Brava: “Mi padre nació en Líbano, pero como echaba de menos el Mediterráneo y no podía volver por la guerra, en los años setenta se compró allí una casa humilde, y las vacaciones de verano, que duraban tres meses, las pasábamos allí”.

Es nieto de Joseph Oughourlian, quien desde 1962 a 1983 fue primer vicegobernador del Banco del Líbano: “Mi abuelo nació en Armenia y perdió a toda su familia en el genocidio. Diecisiete miembros de su familia fueron asesinados y él se encontró con nueve años en Beirut, solo con su madre y sus dos hermanas, sin hablar árabe, sin saber nada de esa cultura… Si eres un niño en una ciudad extraña y sin un duro, te tienes que reinventar, pero rápido. Y él se reinventó, estudió mucho, y lo hizo muy bien, y acabó teniendo el puesto más importante del banco central del país. Y no llegó a ser presidente porque era armenio”.

Joseph Oughourlian se graduó en la escuela de negocios HEC y el Instituto de Estudios Políticos (Sciences-Po), ambas en París, y obtuvo un postgrado de Economía por la Sorbona. Es políglota, y además de francés, habla inglés, español, italiano y algo de alemán, lengua que aprendió para entender los libretos de ópera, su gran pasión.

Tal y como desvela en la citada entrevista, Joseph Oughourlian tuvo una temprana e inusual afición por la ópera, una pasión que de niño le llevó a soñar con ser director de orquesta: “Después de unos años tocando el violín, me di cuenta de que me gustaba más escucharlo que practicarlo”.

Una afición que, asegura, aún mantiene: “La música me relaja, me ayuda a salir un poco del día a día. Para mí es una necesidad, es mi mundo”.

Joseph Oughourlian es presidente de Prisa desde diciembre de 2020. Foto: Europa Press

Su familia, su mujer y sus tres hijos

Aunque convertido en un poderoso hombre de negocios, Joseph Oughourlian mantiene su vida privada de manera discreta. Algo que también le permite la distancia. Desde 2012, el presidente de Prisa vive en Londres junto a su mujer y sus tres hijos, Jean, Alice y Julien.

Está casado con Jennifer (Jenny) Banks, graduada con un máster en Lenguas Modernas en la Universidad de Oxford y vinculada profesionalmente al Lycée International de Londres. Comenzó su carrera en Société Générale en París, y en 1998 se trasladó a las oficinas de la empresa de servicios financieros en Nueva York, donde ocupó el puesto de directora general. Fue miembro del Consejo de Administración del Lycée Français de Nueva York durante cinco años, hasta que se mudó a Londres. Es miembro del Consejo Asesor de Lady Margaret Hall en la Universidad de Oxford y fideicomisaria de Friends of the Lycée.

La trayectoria profesional de Joseph Oughourlian y sus negocios

Al igual que su mujer, Joseph Oughourlian comenzó su carrera profesional en Société Générale en París, donde llegó en el año 1994. En 1996 se trasladó a Nueva York donde, en 1997 comenzó a gestionar participaciones directas de Société Générale. En 2005 creó el fondo de inversión Amber Capital, con el que entró en el Grupo Prisa en el año 2015. En abril de 2019 fue nombrado vicepresidente y, tras la destitución de Javier Monzón en diciembre de 2020, ocupó el puesto de presidente, cargo en el que fue ratificado en 2021.

Joseph Oughourlian cuenta con numerosas e importantes inversiones, tanto dentro del mundo de los medios de comunicación, como en el grupo francés Lagardère; como en otros sectores. Forma parte del accionariado de Indra, donde tiene el 7,24% de las acciones, y varios intereses en el mundo del fútbol. En el año 2011 comenzó a invertir en el club colombiano Millonarios, del que tiene más del 85% de las acciones. La gestión la dejó en manos de su socio Gustavo Serpa, junto al que también invirtió en el Real Zaragoza.

En 2016, compró, junto con otros inversores, incluido el Atlético de Madrid, el club de fútbol francés Racing Club de Lens, del que asumió la presidencia del consejo de administración dos años después. En 2017, también se convirtió en accionista del equipo italiano Calcio Padova.