El motivo por el que Joaquín y su mujer no se hablan con José Saborido, sus problemas y el dineral que va a cobrar

Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido no paran de acaparar titulares últimamente. El exjugador del Betis se ha visto envuelto en varias polémicas relacionadas con mujeres. Primero se filtraron unos supuestos mensajes de tonteo que se intercambió con Claudia Bavel, una modelo de Only Fans; después salió hablando una supuesta ‘amiga especial’, Cristina Ruiz, que conoció al gaditano en 2021; y tras ello, se emitió la entrevista de José Saborido, cuñado de Joaquín, que cargó contra el matrimonio y el exjugador, y que este viernes está previsto que se siente en el programa ‘De Viernes’ para seguir arremetiendo contra su hermana y su cuñado.

En medio de toda la polémica, Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido están protagonizando la docuserie ‘El capitán en América’ en Antena 3, donde se puede ver el día a día del matrimonio con sus dos hijas, Daniela, de 18 años, y Salma, de 14 años, durante su viaje por Estados Unidos, se ve que son una familia unida y enamorada ya que celebraron su segunda boda en Las Vegas.

El motivo real por el que Joaquín y su mujer rompieron su relación con José Saborido

La aparición del cuñado de Joaquín Sánchez, José Saborido, en televisión ha provocado que muchos se pregunten qué ha pasado en la familia para que aparezca ahora el hermano de Susana Saborido cargando contra el matrimonio de esta manera. El supuesto motivo que estaría detrás de la ruptura familiar, que se produjo hace años, es el dinero y “una acusación muy grave, con posible imputación de delito”, según ha asegurado el periodista Saúl Ortiz en ‘20minutos’. El mencionado hecho habría supuesto un duro revés para el matrimonio, además de dejarle sorprendido por lo ocurrido con José.

Además, Ortiz ha asegurado que Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido ayudaron económicamente a José Saborido durante muchos años. “No solo le prestaron a fondo perdido 15.000 euros, sino que también asumieron gastos y facturas para facilitarle la vida”, según explica el periodista. .

‘Informalia’ va más allá y desvela que José Saborido tiene un supuesto historial conflictivo y problemas con la justicia, entre los que estarían la acusación por un supuesto delito de estafa y presuntos malos tratos a su mujer, Nadine y madre de sus dos hijos, quien presentó contra él varias denuncias, según la documentación a la que ha tenido acceso el citado medio, que también publica que existiría otra presunta denuncia de otra mujer contra José por este mismo motivo.

Además, “en 2024 volvió a pasar por los calabozos, esta vez acusado de detención ilegal y amenazas” y “hace menos de un mes, fue desalojado de un inmueble por un requerimiento judicial”, según publica el citado medio.

La ruptura de la familia se produjo, supuestamente, por un problema entre la mujer de José, Nadine, y Susana Saborido. El supuesto historial del cuñado de Joaquín tampoco contribuyó a que no fuera posible una buena relación entre los hermanos.

José Saborido en De Viernes

La elevada cantidad de dinero que podría cobrar José Saborido

El cuñado de Joaquín Sánchez, José Saborido, se habría embolsado 50.000 euros, supuestamente, por cargar contra el exfutbolista y su propia hermana en el programa ‘De Viernes’. Una cantidad de dinero que él mismo puso en conocimiento de su hermana a través de su madre, según el mencionado medio.

“Me dan 50.000 euros por ir a la tele a hablar del tema de infidelidades de tu hija. He sido muchas cosas a lo largo de estos años, pero me están insistiendo muchísimo. Solo pido que, si mi hermana realmente no quiere que vaya, que me llame por teléfono”, fue el supuesto mensaje que le dijo José Saborido a su madre, para que le transmitiera a su hermana, según han confirmado varias fuentes al citado medio. Una llamada que Susana Saborido nunca le devolvió y por eso, él justifica haber acudido al programa de Santi Acosta y Bea Archidona.

Después, su esposa Nadine, cuñada de Susana, también cargó contra el matrimonio y este viernes, José Saborido volverá a sentarse en el programa ‘De Viernes’ aunque, tras conocerse ya todo su supuesto historial, su credibilidad es mínima.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se pronuncian en un comunicado

Por su parte, Joaquín Sánchez y Susana Saborido se han visto obligados a pronunciarse tras las últimas informaciones y testimonios de Claudia Bavel, Cristina Ruiz y José Saborido, cuñado del exjugador del Betis. Los abogados del matrimonio emitieron el siguiente comunicado con el que muestran que están unidos frente a toda polémica y viene a desmentir cualquier rumor de crisis o separación. "En calidad de letrados de D. Joaquín Sánchez Rodríguez y Doña Susana Saborido Brenes, manifestamos públicamente el inminente ejercicio de acciones legales contra todas aquellas personas que han difundido en los diversos medios de comunicación circunstancias atinentes a la vida privada de nuestros representados. En concreto, desde las personas y programa que originaron todas las informaciones en una primera instancia hasta todo aquél que haya contribuido a la extensión y/o reproducción de las mismas", comienza diciendo el escrito.

Tras ello, anuncian que se van a interponer medidas legales: "Tales especulaciones e informaciones aludidas han invadido notoriamente la esfera personal y familiar del Sr. Sánchez y de la Sra. Saborido, atentando gravemente contra el derecho fundamental a la intimidad que consagra el art. 18.1 de la Constitución Española, y por ello, procederemos a interponer las correspondientes demandas y/o querellas al objeto de amparar los derechos fundamentales de nuestros representados".

Para terminar, se puede leer en el comunicado: "Así las cosas, las informaciones divulgadas en estos últimos días han supuesto una grave extralimitación de la libertad de información, no ajustándose los datos publicados a los requisitos que deben de concurrir para que aquélla se ejercite de una manera legítima, por lo que nos reservamos la interposición de cuantas acciones legales sean necesarias en Derecho para la salvaguarda de los mentados derechos fundamentales".