José Luis Moreno, de 74 años, ha sido detenido en la mañana de este martes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona acusado de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. Su domicilio ha sido registrado minuciosamente.

La operación policial, bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), investiga una trama ilegal que consiste en una compleja red societaria con más de 700 sociedades pantalla que trabajaban para apropiarse del dinero de préstamos bancarios y privados, que habría utilizado presuntamente el empresario y productor.

Los agentes calculan que las presuntas estafas que realizaron son de más de 50 millones de euros. La organización blanqueaba dinero procedente del narcotráfico en Suiza, Panamá y la Maldivas y tenía la intención de crear un banco en Malta para sus operaciones.

Han sido detenidas un centenar de personas, entre las que se encuentran directores bancarios y abogados, y se esperan más registros y detenciones en toda España ya que la operación está abierta.

Imputado en el caso Palma Arena y vinculado a la Gürtel

No es la primera vez que Moreno se ve envuelto en investigaciones judiciales. Estuvo imputado en el caso Palma Arena en el año 2011 después de que un exdirectivo de una productora suya, Luis Velasco Ortiz, declarara que le había visto entregar en 2005 un sobre con un soborno de 250.000 euros al entonces presidente balear, Jaume Matas. Pero tras comparecer como imputado, el juez archivó esa pieza de la causa penal al no hallar indicios delictivos.

También estuvo vinculado al caso Gürtel. El extesorero del PP José Luis Bárcenas le acusó de haber donado entre 1999 y 2003 unos 60.000 euros al PP que se incluyeron en la contabilidad B, según declaró ante el juez Pablo Ruz, una acusación que el empresario negó. En estas fechas, el productor recibió los contratos para emitir los programas especiales de Nochevieja en la televisión pública.

Su nombre también apareció en una comisión de control parlamentario en el Congreso de los Diputados cuando el diputado Joan Baldoví (grupo mixto) aseguró que cuando gobernaba el PP a Moreno le caían “del cielo” programas en las televisiones públicas, algo que el entonces presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, negó y contestó que su contratación era puramente profesional.

Las declaraciones de Baldoví surgieron a raíz del programa 'La Alfombra Roja Palace', del que TVE solo emitió cuatro programas entre marzo y abril de 2015, debido al fracaso de audiencia.

Enfrentamiento entre José Luis Moreno y Yolanda Ramos en televisión

Un año después, en abril de 2014, se produjo un tenso reencuentro de Yolanda Ramos con José Luis Moreno en el programa de 'Hable con ellas'. La cómica y presentadora le recordó que le debía dinero: "Usted sabe que a mi me debe 25.000 de las antiguas pesetas que para mi entonces era.. es que de eso vivía. Fui un noche a 'Noche de fiesta' y salí bailando de las últimas y nunca se me pagó".

Ramos añadió: "Esto es verdad, no le acuso a usted directamente pero yo lo he vivido". Aunque reconoció no haber firmado nada en aquel entonces, algo que le resultó extraño, le propuso al productor: "Miramos las fechas y usted me las paga y yo las dono a cualquier sitio, que son 150 euros".

En un principio el empresario teatral mostró su mejor cara y le dijo: "Si yo era el productor de ese programa, aún sin contrato, dalo por cobrado".

Pero rápidamente, Moreno comenzó a transformarse hasta acabar diciendo: "Haces una acusación que es demasiado frívola [...] ¿Tú piensas vivir de esto? Entonces tienes que cambiar el chip. Te lo dice un profesional de muchos años".

Natalia Millán le dijo entonces al ver este cambio tan brusco. "Era mucho más bonito lo que habías dicho antes de que ibas a pagar, ¿qué ha pasado?". Moreno respondió a la defensiva: "Según transcurre transcurre la entrevista me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable".

Enfadado, dijo: "Señora, amigos, no habléis con ellas", para acto seguido levantarse e irse del plató.

Después de este enfrentamiento, Moreno denunció por falsedad a la actriz Yolanda Ramos.

Amenazó de muerte a Sandra Barneda

En agosto de 2016, José Luis Moreno volvió al programa 'Hable con ellas', cuando ya no estaba Yolanda Ramos, en la etapa en la que estuvo Rocío Carrasco.

Aunque la intención de esta entrevista era reconciliarse con el programa, dejó tirado al programa al poco de comenzar tras enfadarse por un vídeo que no le gustaba. Sandra explicó: "Había un vídeo resumen que tenía que abrir la entrevista y que estaba pactado con él desde que se le llamó. Media hora antes de empezar el programa ha decidido que o no se emitía o él se iba. Lo íbamos a emitir igualmente pero hemos decidido que no pero lo que ha ocurrido en la publicidad quiero que lo escuchéis".

Me importa tres carajos que te ofendas. Pero tú quién eres, tía. ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho?

En el audio se escucha hablar muy enfadado y altivo a Moreno, que se dirige de muy malos modos y con desprecio a Sandra: "Tú te crees que me importa a mi tres carajos que te ofendas tú pero ¿tú quién eres, tía? ¿Pero a dónde vas?".

La presentadora le pide que no le hable así y él le responde: "Cómo que no te hable así, tú a mí no me hables así. Me voy a ofender yo. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho?", le pregunta ninguneándola.

José Luis Moreno a Sandra Barneda: "Una más y te corto el cuello"

Sandra le responde enfadada: "Llevo 20 años en esta profesión haciendo de todo", a lo que Moreno le responde: "¿Haciendo qué?". Barneda respondió: "De todo". Entonces José Luis le dice de forma despectiva y queriendo dar a entender otras cosas: "De todo, probablemente... pero no a mi lado".

La presentadora le dice entonces: "Probablemente... atrévete a decirlo delante de las cámaras". "Ni una más", advirtió él.

La conversación continúa aunque no se emitió el final en directo, Sandra lo contó a continuación. "No se ha escuchado la amenaza pero lo que me ha dicho es 'una más y te corto el cuello como digas una más".

"Yo realmente no me había encontrado nunca en una situación así", señaló con los ojos llorosos tras protagonizar tal situación. "Lo que ha pasado en el corte publicitario es lo más desagradable que me he encontrado en veinte años de profesión", manifestó.

Esta insólita escena provocó que incluso Mediaset tuviera que pedir disculpas por haberlo invitado a la cadena.

Vetos y preguntas que prohíbe que le hagan

El productor ejecutivo también era dado a vetar en sus programas a determinadas personas con las que no tenía buena relación, como fue el caso de Juanita Reina.

Además, tampoco le gusta que le pregunten por su etapa como ventrílocuo en las entrevistas y según comentan en el mundo del espectáculo, prohíbe preguntas relacionadas con este pasado que tanta fama le trajo gracias a sus muñecos Monchito, Macario, Rockefeller y Daisy.

Le han entrado a robar a su casa cuatro veces

El caso de José Luis Moreno y los robos es algo insólito. Al empresario le han entrado a robar cuatro veces en su casa, una de ellas, incluso recibió una paliza de los ladrones. La pregunta que se harán muchos es: ¿es cuestión de mala suerte o por qué entrar a robar tanto en casa de José Luis Moreno?

El producto sufrió un brutal ataque con violencia en en enero de 2007 tras sufrir un robo en su mansión de Boadilla del Monte. Una banda de ciudadanos del Este asaltó su casa, querían llevarse el dinero de la caja fuerte pero el empresario opuso resistencia y acabó siendo hospitalizado, herido de gravedad al ser golpeado con un hacha en la cabeza.

En marzo de 2016, intentaron robar de nuevo en su casa dos encapuchados. Sin embargo, esta vez consiguió ahuyentarles sin que se llevaran nada y salió ileso. Además se solucionó también gracias a las fuertes medidas de seguridad y a las cámaras de videovigilancia que mandó instalar en su casa tras el anterior incidente.

Los asaltantes eran de una banda de albanos especializada en el robo de chalets, no serían detenidos hasta años después.

Anteriormente sufrió otro robo, en 1999, cuando denunció la desaparición de 33 millones de pesetas sin que nunca se encontrara a los culpables.

También, tirando de fotos de la hemeroteca, hemos encontrado imágenes de otro robo que sufrió en su casa en septiembre de 1982.

A José Luis Moreno le roban en casa en 1982 Europa Press

Impagos a actores, deudas con Hacienda y una guerra familiar

José Luis Moreno ha tenido que sentarse en el banquillo también por sus deudas con actores. En el año 2013, el Juzgado de lo Social 41 de Madrid embargó a su sociedad Gecaguma dos fincas y cuatro vehículos para pagar más de 39.000 euros que adeudaba a ocho actores.

Además su nombre suele aparecer en la lista de morosos que publica Hacienda. En la última, de este lunes 28 de junio, en la que aparecen los nombres de famosos que superan el millón de euros en deudas, aparecían de nuevo las dos empresas del productor.

Moreno acumula más de 2,6 millones de euros de deuda con el fisco debido a los números rojos de sus estas dos empresas: a Alba Adriática, el fisco le reclama 1.041.884,83euros y a Kulteperalia 1.622.202,96 euros.

Su mala gestión, sus problemas económicos y que cada año aparezcan sus dos empresas en la lista de Hacienda fue lo que motivó que su sobrino Alberto Caballero -productor de 'La que se avecina'- y su hermana Laura, fundaran su propia compañía, Contubernio. En el año 2019, quedaron al descubierto sus diferencias y los problemas familiares entre ellos.

Acusado de maltratar a sus perros

En 2016, la Guardia Civil le abrió una investigación después de que la asociación animalista Animal Rescue España pusiera una denuncia debido al "estado delicado" de dos de los perros con los que convivía el ventrílocuo en su hogar.

La organización detalló que sus mascotas presentaban "caquexia -pérdida progresiva e involuntaria de peso y de la condición corporal-, derivada de la falta de alimentación y problemas cutáneos". Por ello pedía la retirada de los animales de la casa de Moreno, como medida cautelar, algo que no ocurrió, ya que el juzgado de Móstoles (Madrid), que instruía el caso, no lo consideró necesario.

El empresario dio su versión a Susanna Griso en 'Espejo público'. "No tienen desnutrición, sino leismaniosis. Son hermanos, están en tratamiento y van a salir adelante", señaló.