Los inesperados comentarios a José Bono tras su peculiar baile con su hija Amelia en plena calle

El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, de 74 años, ha protagonizado un vídeo en el que sale bailando de una forma un tanto peculiar junto a su hija Amelia Bono y otro hombre, que no es el hermano de la influencer, como ella misma ha señalado.

El baile de Bono ha provocado todo tipo de comentarios, cuenta ya con más de 12.900 ‘Me gusta’, como se puede ver en el perfil de Instagram de Amelia Bono, que está casada con Manuel Martos, el hijo de Raphael y Natalia Figueroa. El vídeo ya se ha hecho viral.

José Bono recibe muchos comentarios tras su peculiar baile con su hija

Aunque Amelia Bono es empresaria e influencer, y comparte en sus redes sus looks y rutinas de belleza también es dada a publicar vídeos bailando o haciendo el tonto, donde muestra su lado más desenfadado y divertido. En esta ocasión, Amelia consiguió ‘engañar’ a su padre, José Bono, para que saliera bailando junto a ella.

Como se puede ver en las imágenes, al exministro de Defensa no se le da muy bien bailar, no es su fuerte, al contrario que su hija, que sí que tiene más ritmo y arte con sus movimientos. A pesar de que el baile no es lo suyo, ya que José Bono se mueve como un muñeco, sin mover los pies del suelo; el expresidente de Castilla-La Mancha no paró de reírse y se divirtió mucho grabando este vídeo que su hija ha compartido en sus redes sociales.

Amelia Bono también se lo pasó en grande haciendo este vídeo, tal y como ella misma ha comentado en el post. “No se como he conseguido esto... pero no podía no compartirlo con todos vosotros!!!! Llorooooooo”, ha señalado junto a varios emoticonos de caras llorando de la risa.

El vídeo se ha hecho viral en TikTok y en Instagram. En este último ya acumula más de 500 comentarios, todo ellos centrados especialmente en el expolítico del PSOE, José Bono. El propio cantante Carlos Baute ha escrito: “Vara ritmo, familia”. Mientras que otros usuarios no daban crédito de que Amelia hubiera logrado convencer a su padre para ponerse frente a la cámara para bailar y luego publicarlo en las redes sociales. “Pero cómo has convencido a tu padre de hacer esto”, “Llorando estoy”, “Haces lo que quieres con tu padre”, “Me encantáis todos pero tu padre es un crack”, “Qué divertidos, nos reímos porque están los tres geniales y tú papá está divertidísimo” o “Qué marcha los tres! Buenísimo”, se puede leer entre otros comentarios.

José Bono también ha recibido críticas de usuarios pero no por su baile sino por otros motivos relacionados con la política y su partido. “Un crack llevándose el dinero robado a República Dominicana”, “José Bono se afilió al PSOE y obtuvo su primer puesto político, solo ha ostentado cargos públicos, pero es multimillonario, tiene su fortuna oculta en entramados societarios domiciliados en paraísos fiscales. Nunca se ha investigado el origen de su injustificable fortuna” o “Sí, crack robando al pueblo como todos los del partido socialista de mierda hipócrita”, se puede leer.

José Bono, con su hija y otro hombre, bailando en la calle

José Bono ha participado en otros vídeos de su hija Amelia Bono

No es la primera vez que José Bono participa en los vídeos de su hija Amelia. En otra ocasión, aparecía sentado en un sillón, leyendo el periódico, cuando de repente aparecía en escena su hija con sartenes y cacerolas por todo su cuerpo, con las que hacía ruido al sonido de la canción. Mientras, su padre movía la cabeza de un lado al otro, no dando crédito de lo que hacía su hija.

Junto al vídeo, Amelia publicó: “Está claro que errrrrr Pepe me quiere porque es para matarme!!!!”, admitió en su Instagram tras la encerrona que le había hecho a su padre.

José Bono, atónito al ver a su hija bailando así

Otra vez, el expresidente de Castilla-La Mancha, también salió en otro vídeo de Amelia Bono. El político salía en la cocina disponiéndose a pelar un caqui, cuando su hija entra bailando. José Bono acaba haciendo el gesto de llevarse el dedo índice a la sien, como diciendo que su hija estaba loca.

Junto a este vídeo, Amelia Bono publicó: "No he podido evitarlo...”, junto a hashtag con las palabras “el pepe”, “otro que ha caído”, “menos mal que no tiene redes sociales” y “no se va a enterar”, junto a varios emoticonos de caras llorando de la risa.