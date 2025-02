Desvelan que Joaquín Sánchez y su mujer están en una "crisis gorda" tras salir a la luz la supuesta infidelidad de él

El matrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido estaría atravesando “una crisis de tamaño descomunal”, según ha asegurado Kiko Matamoros este jueves en ‘Ni que fuéramos Shhh’, después de que haya salido a la luz una supuesta infidelidad del exfutbolista a su mujer con una joven, según desveló este miércoles Belén Esteban. Una información que se conoce días después de filtrarse los mensajes de tonteo que se intercambió con la modelo de Only Fans, Claudia Bavel, con la que trató de verse en Barcelona.

Matamoros ha explicado cómo se encuentra el matrimonio. “Joaquín está hecho polvo y Susana le ha dicho que no lo quiere ni ver”, ha señalado Kiko hoy. Una crisis de la que también ha hablado la periodista Gema López en ‘Espejo Público’ donde ha señalado que “hay una crisis gorda” en el matrimonio.

Estas polémicas en las que se ha visto envuelto Joaquín Sánchez, con una supuesta infidelidad de por medio, muestran una imagen muy distinta que la que da el matrimono en su programa 'El capitán por América', donde se muestran como una familia unida y una pareja muy enamorada. De hecho, en uno de los últimos episodios, Joaquín y su mujer Susana renovaron sus votos y celebraron una boda en Las Vegas teniendo como testigos a sus dos hijas.

La supuesta grave crisis que se habría producido en el matrimonio formado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido se conoce un día después de que Belén Esteban desvelara en ‘NQF’ una supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez con una chica que se produjo “un fin de semana hace tres años”, estando ya casado con su mujer Susana Saborido con la que lleva 20 años casado.

Según relató Belén, la joven trató de hablar en un programa de televisión, y cuando ya la tenían “casi cerrada”, llegó a oídos del exjugador del Betis y este llamó a los directivos de la cadena Mediaset y consiguió parar la entrevista. “Entonces llaman a esta chica y dicen que no puede venir porque ha habido un problema y que no es bien recibida en la cadena. Esta chica tiene datos [pruebas] y a mí me han dicho que va a hablar”.

Este jueves, Belén Esteban ha asegurado que ha recibido amenazas tras la información que dio de la supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez a su mujer. “Yo tengo que decir que de Joaquín y Susana nunca se ha dicho nada. Para mí eran la pareja perfecta. Yo los sigo a los dos y me enteré de la noticia antes de venir aquí. Por eso la di y me dolió darla, aunque no los conozca. He hablado con ellos por Instagram y tal y les tengo cariño. Lo que no me gusta es que me amenacen”, ha señalado este jueves en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

La ex de Jesulín de Ubrique ha explicado que las amenazas no han sido del exjugadror y su esposa. “Ellos no. Pero no me gusta que me amenacen. No voy a decir quién. He hecho lo que tenía que hacer. Cuando ayer di la noticia y dije que me dolía... Entiendo que la gente quiera a la gente, pero trabajo en televisión. Me cae bien, Susana me parece extraordinaria pero si no lo contaba yo, lo iba a contar otra persona”. Y ha añadido: “Entiendo que la gente tenga cariño a Joaquín, pero ayer me quedé un poco así porque me decían 'ten cuidado con lo que dices'. No de ellos, eso que quede claro. En la vida me había pasado”, ha señalado.

Belén ha continuado explicando: “Es verdad que me puse nerviosa al contarlo y di mal la información porque dije que estuvieron durante 3 años y fue un fin de semana hace tres años. Esta noticia joroba pero sabía que esto iba a salir. Hoy este tema va a salir en otros programas de televisión y con mucha información”, ha señalado.

Después, Belén Esteban ha comentado que cree que Susana podría estar al tanto de la infidelidad y haber perdonado a su marido. “Yo creo que Joaquín se ha equivocado y Susana lo ha perdonado. Cuántas veces ha perdonado Irene Rosales a Kiko Rivera, las veces que ellos hayan creído conveniente y yo ahí no me voy a meter. Para mí es una pareja de verdad que sé que se quieren, que lo veo”.

A esta supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez, hay que sumarle que días antes salieron a la luz las conversaciones que el exjugador del Betis mantuvo con Claudia Bavel, una modelo de Only Fans, entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. Los dos se intercambiaron mensajes de tonteo a través de Instagram y Joaquín, según aparece en los mensajes que se han hecho públicos, le habría invitado a tomar “una copita” y le decía que estaba en “el hotel Colonial” de Barcelona. Al final, no se vieron, pero Joaquín le escribió: “El día que coincidamos, será de órdago”.

La ex actriz porno respondió: “Es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación... pero me da pena no poder conocernos y más estando tan cerquita”. Joaquín le explicaba que no le había podido avisar antes porque tenía vuelo de vuelta y al final se había quedado pero que “habrá más momentos para echar un rato y reírnos”. Claudia le dijo: “Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar por tu culpa. Busca la solución para vernos” y él le respondió: “Estoy en ello”.

Tras filtrarse los mensajes de Joaquín Sánchez y Claudia Bavel, la mujer del exjugador, Susana Saborido, mostró su apoyo públicamente a su marido. Publicó en sus redes una bonita foto de ellos dos besándose junto a la frase: “Siempre juntos, mi vida”.

Sin embargo, la periodista Giovanna González desveló en 'Vamos a ver' cuál fue la verdadera reacción de la esposa de Joaquín, Susana Saborido, con su marido en la intimidad. La colaboradora explicó que para Susana lo ocurrido “no es una infidelidad” y desveló que se produjo una fuerte discusión de pareja. “El viernes, cuando sale la noticia, la pareja discute muy fuerte”. Susana se llevó “un disgusto” y le habría reprochado lo siguiente a su marido: “Le dice que por qué tenía que estar mandando estos mensajes y con esta persona, no entendía por qué no pensaba”. La periodista explicó que “el cabreo fue grande y el disgusto también”.

También ha llamado mucho la atención la portada de ‘Lecturas’ de este miércoles que, en medio de toda esta polémica con Joaquín Sánchez, llevaba como titular que el exfutbolista del Betis había sido" víctima de una trampa tras 20 años de matrimonio con Susana Saborio".

Una portada que ha sido muy comentada, también en el programa ‘NQF’. Belén Esteban mostró su perplejidad, Marta Riesco la tachó de ser “una vergüenza” y María Patiño también mostró su sorpresa por el titular. “A mí es que me extraña tanto... Me extraña esa mentalidad sexista porque conozco a Luis Pliego, el director”, señaló este miércoles.