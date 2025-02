La fuerte discusión de Susana con Joaquín Sánchez y los detalles de su polémica con la actriz porno, Claudia Bavel

El exjugador del Betis, Joaquín Sánchez, se ha visto envuelto en una polémica con la actriz porno y modelo de Only Fans, Claudia Bavel, que hace unas semanas aseguró en el programa ‘De Viernes’ que había mantenido una supuesta relación con Iker Casillas, algo que él negó tajantemente e incluso amenazó con tomar medidas legales. Para probarlo, Claudia mostró en televisión mensajes y audios que, supuestamente, el exfutbolista le habría enviado.

Ahora, han vuelto a filtrarse mensajes subidos de tono que se habrían intercambiado, supuestamente, Joaquín Sánchez y Claudia Bavel, a través de las redes sociales. Una polémica qe se produce mientras Joaquín, su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas, Salma y Daniela, protagonizan el programa ‘El Capitán América’, donde la familia hace un road trip por la Costa Oeste de Estados Unidos. Un viaje que el exjugador del Betis ha organizado, una vez que se ha retirado del fútbol, para recuperar todo el tiempo perdido con su familia, donde en su última entrega pudimos ver a la pareja renovando sus votos en Las Vegas, una boda que se produce 19 años después de su primera y caótica boda en Cádiz.

Los mensajes y detalles de la polémica de Joaquín Sánchez y Claudia Bavel

En estos días, han salido a la luz las supuestas conversaciones que habrían tenido Claudia Bavel y Joaquín Sánchez, en las que habrían mostrado “su intención de querer quedar” aunque esto nunca se produjo porque el exjugador no quiso finalmente. Conversaciones que la actriz porno ha negado haber filtrado y ha señalado a su círculo cercano de estar detrás de esto. “Sí, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a la televisión”, ha explicado.

La conversación entre ambos empieza en diciembre de 2023, cuando Joaquín Sánchez comentó que una foto de ella le ha dejado “anodado”. Claudia le respondió con un tono picante que la foto “era suave”. Aqui todo acaba entre risas por parte del futbolista. Los mensajes siguen a partir de enero de 2024, cuando ella le pregunta si le escribió y él le explica que le decía que iba a Barcelona.

Tras el intento fallido de verse, en agosto de 2024 vuelven a tener otra conversación. “¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones”, le escribió él cuando se encontraba en Barcelona. Joaquín explica que está alojado en el Hotel Colonial y que está tomando algo con un amigo. Él le insinúa para quedar a tomar “una copita en su habitación” pero finalmente Joaquín se echa para atrás para no dejar solo a su amigo mientras que ella no aceptó porque “no le conocía en persona”.

Bavel le propuso verse en el Hotel W, un conocido hotel de la ciudad que está cerca del hotel donde se aloja Joaquín, pero este rechaza la propuesta, no quiere moverse de su hotel ni dejar a su amigo solo. “Me da pena no conocernos estando tan cerquita”, escribió ella.

Después, Claudia Bavel le dice “haberse quedado con las ganas de verle” y les escribe: “Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos”. Entonces, Joaquín le promete estar “en ello” y ahí acaban los mensajes.

Según explicó Claudia, ella quería quedar en este hotel porque era un sitio público, sin embargo, según han comentado en programas de televisión, las características de este hotel facilitan que un fotógrafo pueda hacer guardia y captar el encuentro, que es lo que podría haber ocurrido cuando se publicaron las fotos de Iker Casillas y Claudia Bavel juntos hace unas semanas. Así las cosas, la revista ‘Lecturas’ publica hoy miércoles que Joaquín Sánchez podría haber sido víctima de una trampa.

Claudia Bavel en 'De Viernes'

La reacción pública y la fuerte discusión de Susana Saborido con Joaquín Sánchez

Nada más salir a la luz las conversaciones, la reacción de Susana Saborido fue la de apoyar públicamente a su marido. Publicó una bonita foto en la que salen besándose, acompañada de esta frase: “Siempre juntos, mi vida”. Una publicación con la que dejaba claro que la polémica no había afectado a su matrimonio y la confianza que ella tiene en su marido.

Después, su hija mayor, Daniela, también compartió la misma foto y mensaje de su madre, acompañándola de las palabras: “Más unidos que nunca”. Por su parte, Joaquín Sánchez, que no se ha pronunciado tras la polémica, también acompañó la publicación de su mujer, con un “siempre”, dejando claro que existe una sólida unión del matrimonio y que es inquebrantable.

Sin embargo, la periodista Giovanna González desveló en 'Vamos a ver' cuál habría sido la verdadera reacción de la esposa de Joaquín, Susana Saborido, con su marido. La colaboradora explicó que para Susana lo ocurrido “no es una infidelidad” y desveló que se produjo una fuerte discusión de pareja. “El viernes, cuando sale la noticia, la pareja discute muy fuerte”. Susana se llevó “un disgusto” y le habría reprochado lo siguiente a su marido: “Le dice que por qué tenía que estar mandando estos mensajes y con esta persona, no entendía por qué no pensaba”.

La periodista explicó que “el cabreo fue grande y el disgusto también”. Por lo que aunque públicamente su intención es transmitir que las aguas están calmadas, en la intimidad no lo estarían tanto.

La periodista Leticia Requejo contó que Claudia Bavel habría tratado de utilizar el mismo modus operandi con Joaquín, que el que utilizó, supuestamente, con Iker Casillas. “Intenta fotografiar el encuentro, aunque es algo que no se produce”, señaló.

Después explicó, que, según su información, las fotos de Iker y ella se habrían producido porque fue Claudia Bavel quien supuestamente contactó con un equipo de fotógrafos para vender luego las imágenes, algo que ella ha negado.

Después, Requejo aseguró que Claudia Bavel estaría planeando desvelar más historias con otros futbolistas de la Liga, en concreto, querría demostrar con pruebas que ha tenido encuentros con un futbolista del Real Madrid.